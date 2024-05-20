京都上贺茂神社：古老信仰和平安时代风雅犹存

Guideto Japan

上贺茂神社坐落在京都市北区的洛北，自然环境优美，是京都最古老的神社。这座神社魅力无穷，有许多神话传说中的能量场，包括“国宝”在内的神殿建筑群庄严肃穆，还会举办以“葵祭”为代表的古老的节庆活动……

被潺潺溪流净化的圣域

上贺茂神社坐落在贺茂川（鸭川）上游，与下游的下鸭神社（京都市左京区）统称为“贺茂社”。这里供奉着古代豪族贺茂氏的守护神，据社传记载，其历史可追溯到2600年前。早在飞鸟时代神殿便已建成，迁都平安京（794年）后，上贺茂神社作为“镇护皇城之神”，受到皇室与贵族的崇敬。

上贺茂神社的正式名称为“贺茂别雷神社”，该名称源于神社的主祭神“贺茂别雷大神”。相传，贺茂别雷大神具有控制雷电的能力，因此自古时起便被人们尊崇为避雷之神。武士则祈愿自己拥有同样强大的能力，以求常胜不败。近年来，贺茂别雷大神逐渐演变为“电之神”，前来祭拜的电机及IT行业从业者越来越多。



神社院落入口处的“一之鸟居”。参道旁广阔的草坪上，经常举办手工市集、音乐会等休闲娱乐活动

上贺茂神社坐落在主祭神贺茂别雷大神降临的神山脚下，占地约76万平方米，院落内绿意盎然，安宁静谧。各类神殿散布其间，其中两座神殿被指定为“国宝”，41座为重要文化遗产。神社全域作为“古都京都的文化遗产”，被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。

神社内背靠神山的区域最为神圣，这里东西向并排坐落着本殿和权殿两座结构相同的建筑。本殿每隔21年进行一次修缮，举行“式年迁宫”仪式，权殿是在此期间神明的临时居所。正面屋顶向前方延伸，形成优美的弧线，这一构造被认为是神社主流建筑样式“流造”的雏形，从“式年迁宫”仪式开始举行，1000多年来其形态几乎未曾发生变化。面对庄严的神殿，人们恐怕都会不由自主地挺直脊背吧。



相当于本殿正门的“楼门”重建于1628年，与左右两侧的“回廊”同为日本重要文化遗产。据说鲜红色寓意驱魔辟邪



东侧（图片右后方）的建筑是本殿，西侧（中央后方）是权殿（两者均为国宝）。如申请特别参拜，可以体验由神职人员主持的净化仪式和解说服务（图片：上贺茂神社）

本殿建在神社院落内“御物忌川”和“御手洗川”两条河交汇的地方，若要前去参拜，必须经过其中一条河上的小桥。正如担任权祢宜（神职的一种——译注）的米山祐贵所言：“渡过河流，可以净化身心。”静静地聆听清凉的溪水潺潺流过，心灵仿佛得到了净化。



御物忌川和御手洗川汇合后称为“楢之小川”。这里也是举行“夏越大祓”净化仪式的场所

充满神秘色彩的能量场

作为京都最古老的神社，这里有许多历史悠久的能量场。其中最具代表性的是位于细殿前的两座左右对称的沙堆，名为“立砂”。



神职人员用手塑造出了这两座立砂

立砂呈独特的圆锥形，是模仿神山的形状而建的。神山周围曾发现绳文时代的遗址，可见这座山远在神社建成以前就是特殊之地。由于憧憬神山的力量，过去曾有参拜者将这里的沙粒带走并撒在家宅周围。据说这便是用于驱除厄运的“净化之砂”的起源。



楼门东侧、御物忌川对岸的片冈社，可以在这里祈求全家平安

在众多摄社(*1)中，片冈社（片山御子神社）以保佑平安分娩、姻缘美满而受到女性喜爱。这里供奉的是贺茂别雷大神的生母——贺茂玉依姫命，她因供奉上天降下的神箭而怀上身孕，诞下贺茂别雷大神。

早在平安时代，片冈社便因求姻缘灵验而声名远扬，据说《源氏物语》的作者紫式部也曾前来参拜。因此，绘马（用于祈愿的木牌——译注）上还印有紫式部的和歌：“ほととぎす 声まつほどは 片岡の もりのしずくに 立ちやぬれまし。”（静候子规声，片冈树下沐朝露，一任湿衣衫。）歌中，紫式部将杜鹃啼鸣比喻为恋人到来，尽管会被清晨的露水打湿衣衫，但仍焦急企盼恋人到来，这种迫切的心情，为恋爱所苦的现代人大概也能感同身受吧。

米山祐贵表示：“2024年将会播出以紫式部为主人公的电视剧，而这里与紫式部颇有渊源，欢迎大家前来参拜。”



绘有紫式部画像的求姻缘绘马。绘马仿照上贺茂神社的神纹二叶葵的形状制成，看上去也很像心形

在四季庆典活动中感受平安时代风情

这里一年四季都会举行各种庆典仪式，从中可以感受到浓郁的平安时代风情。其中最广为人知的是每年5月15日举行的葵祭。葵祭的正式名称为“贺茂祭”，是上贺茂神社和下鸭神社每年例行举办的节庆活动。

大约1500年前，为平息肆虐全国的瘟疫和饥荒，当时的钦明天皇派遣勅使祭拜贺茂社的神明，据说这便是葵祭的起源。自平安时代起，由皇女担任侍奉神明的“斋王”。



庆典的主角“斋王代”的供奉队列经过参道（图片：上贺茂神社）

如今，斋王的代理“斋王代”成为庆典主角，与勅使一同参加仪式。以斋王代和勅使为首，约500人身着平安时代装束组成供奉队列，从京都御所出发，缓缓行进至上贺茂神社和下鸭神社，这一仪式名为“路头之仪”，是庆典的高潮，每年都会吸引大量观众围观。

除此之外，这里还有许多再现平安时代风雅的庆典活动。每年4月第二个星期日举行和歌会“贺茂曲水宴”，由前一年的斋王代揭晓歌题；每年5月5日举行的祭神仪式“贺茂赛马”也值得一看，仪式上两名骑手身着舞乐服饰，在马场中纵马驰骋。



贺茂曲水宴上，人们将酒杯放置在园内的清流“楢之小川”的分流上，酒杯顺流而下，漂到自己面前时，取杯畅饮，即兴作和歌一首（图片：上贺茂神社）



贺茂赛马是为祈求天下太平、五谷丰登而举行的祭神仪式（图片：上贺茂神社）

葵祭于初夏举行，盛夏的庆典则是6月30日举行的“夏越大祓”。人们将上半年的罪恶与污秽转移到纸片人偶上，然后将其放流至“楢之小川”中，以祈求无病无灾。这也是与水渊源颇深的上贺茂神社独有的祭神仪式。在熊熊篝火的映照下，人偶在水面上漂浮流转，眼前的景象如梦似幻。这一仪式自古以来就深受京都人的喜爱，平安时代的歌人们常以此为主题创作和歌。



神职人员一边吟唱，一边将参拜者供奉的纸片人偶放流至“楢之小川”中（图片：上贺茂神社）

社务所旁的“神山涌水咖啡 煎”是小憩片刻的好去处。这里的咖啡用神山的超软水和味之素AGF公司调制、烘焙的咖啡豆制作而成，味道浓郁香醇，既可以在参拜前饮用一杯，调整身心，也可以在参拜结束后轻松享用。



咖啡站的装潢以原木风为基调，与神社完美融合



神山涌水是一种超软水，口感润滑。制作热饮或冷饮都很美味

上贺茂神社

地址： 京都府京都市北区上贺茂本山339

京都府京都市北区上贺茂本山339 参拜时间： 上午5:30-下午5:00（本殿、权殿的特别参拜时间及“神山涌水咖啡 煎”的营业时间为上午10:00-下午4:00）

上午5:30-下午5:00（本殿、权殿的特别参拜时间及“神山涌水咖啡 煎”的营业时间为上午10:00-下午4:00） 参拜费： 免费（特别参拜为500日元）

免费（特别参拜为500日元） 固定休息日： 无

无 交通： 从JR京都站搭乘开往上贺茂神社方向的京都市公交，在“上贺茂神社前”站下车后步行即到

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