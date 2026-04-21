在日本旅游期间遭遇灾害怎么办？——日本灾害应对指南
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访日期间，请做好发生紧急情况的准备
日本是一个每年接待游客量超4200万人次的旅游大国。一方面，人们印象中的日本是一个四季风景宜人、治安良好的国家；但另一方面，这也是一个自然灾害频发的国家，几乎每年都会因台风或大雪而造成交通瘫痪，有时还会发生大地震。本文将为您介绍访日游客在“紧急时刻”能派上用场的防灾基本知识。
访日前的准备
□ 购买境外旅行险
若在访日期间遭遇灾害，医疗费用原则上自行承担，因此建议事先购买保险。
□ 阅读防灾手册
通过官方机构的多语言网站，事先了解常见灾害的基本知识。
获取灾害信息
□ 多语言防灾App
观光厅监修的“Safety tips”，提供地震速报、各项警报通知及避难信息。该应用程序免费使用，建议事先下载。
□ 新闻频道
公共广播机构NHK运营的“NHK WORLD”，可利用网站与App，24小时收看以灾害信息为主的日本新闻。语音为英语，文字则支持多国语言。
□ 客服中心
日本政府观光局（JNTO）运营的“Japan Visitor Hotline”（050-3816-2787），全年无休，24小时提供英语、中文、韩语咨询服务。
灾害发生时的应对措施
□ 请求紧急救援
若受伤或受困于建筑物内，请立即拨打急救和消防专线（119）。该专线不限国籍皆可受理。
□ 联系大使馆、领事馆
驻外使领馆可协助介绍医疗机构，以及代为联系家属与保险公司。
□ 确认安危
当电话线路繁忙无法接通时，利用“灾害留言电话（171）”非常方便。语音提示仅限日语，但网页版“灾害信息留言板（web171）”则支持英语、中文与韩语。
□ 前往安全场所避难
紧急避难场所：地震或火灾发生后，临时保护民众免受建筑物倒塌或火势蔓延危险的场所。通常指定为公园或操场等地点。若身处海边或河边等有可能发生海啸的地方，应立即前往高处或建筑物高层避难。
避难所：因灾害而难以返家或移动困难的灾民，为其提供临时避难生活的场所。主要指定学校或体育馆等公共室内设施，并免费提供饮水、食物与毛毯等生活必需品。
电视里播报的灾害信息几乎全为日语，但有时画面会提供进入多语言网站的二维码。警报发布后，民众应避免外出。
对于不懂日语的人而言，以颜色直观发布信息的标识相当重要。电视里的地震、海啸速报，常以不同颜色标注日本地图，以紫色或红色标出须立即避难的危险区域。此外，紧急出口或避难场所则以代表安全的绿色标识作为标记。与信号灯及道路标识一样，近年来符合国际标准的安全色正在广泛普及。
政府部门也在不断采取措施，为外国人提供各种便利。例如，灾害发生时，地方政府设立“灾害期间多语言支援中心”，通过电话或网站提供相关信息。不过，此类中心并非常设机构，因此需要通过网络检索等方式查询其电话号码。
有关避难所的文化差异
目前各公共机构已提供多语言的防灾信息与工具，多样性研究所代表理事田村太郎表示：“如今智能手机多已内置翻译软件，大幅降低了‘语言障碍’。大家可以自行收集信息，也可向AI询问应对方法。事实上，近年来在避难所，除了水和食物之外，需求度最高的便是手机充电电源和Wi-Fi了。”
1995年1月17日阪神大地震发生时，田村先生正在大阪一家以外国旅客为主要客群的录像带出租店工作。为了帮助因震灾陷入孤立、无法获取外界避难信息的外国居民，他与热心人士共同开设了24小时多语言咨询热线。以此为契机，他开始致力于建设注重多样性的社会，并接连参与了2011年东日本大地震、2016年熊本地震，以及2024年能登半岛地震等灾害的灾区支援工作。
过去30年来，随着智能手机的普及与建筑物抗震标准的修订，日本的灾害对策在技术与制度方面逐步得到强化。另一方面，尽管整个社会的在留外国人增加了约3倍，访日游客增加了约12倍，但针对外国人的避难配套措施仍未臻完善。田村先生指出：“应该让那些来自没有地震或台风的国家的人们了解灾害的可怕与避难方法，但文化差异却成为了障碍。”
提到避难训练，我们印象中很多国家都是为防备恐怖袭击或战争而进行的，但在日本，避难训练的目的则是防备地震或火灾。此外，国外的避难设施一般是在广场上搭设帐篷来安置灾民，而像日本这样将学校的体育馆等室内场所用于灾民暂住避难，在世界范围内恐怕非常罕见。
田村介绍说：“在以石造建筑为传统的国家，建筑物很容易因地震而倒塌，有人认为‘特别是学校之类的公共建筑，结构脆弱，非常危险’。熊本地震时，就有外国人因为害怕建筑物倒塌而到公园避难，却被人报警称‘有外国人聚集逗留’。”
避难所可接收任何国籍的人员，但很多外国人对前往避难所犹豫不决。而日本人这一方，若平时与外国人接触较少，也容易产生误解或偏见，甚至连开口搭话都感到胆怯。田村对于这种“心理上的隔阂”表示担忧。
此外，避难所原则上统一发放相同物资，很少会为外国人准备他们个别需要的应急食品。此时，外国人的社群互助就显得格外重要。熊本与能登地震发生时，在日穆斯林社群便在第一时间赶赴现场支援。他们不仅发放清真食品（伊斯兰教教义允许食用的食物）给灾区的穆斯林，还烹煮咖喱饭赈济日本灾民。
由于日本越来越多地区面临老龄化问题，因此期待在留外国人能承担起提供支援的角色。田村推荐他们参加防灾训练、加入消防团，以及参与当地的祭典活动。他解释说，“因为祭典活动中包含着抬神轿、拉彩车、泼水等许多灾害发生时能派上用场的动作要素”，同时也能为提升地方活力做出贡献。
日本若能在发布多语言防灾信息的基础上，进一步融入外国人的视角，或将成为“防灾大国”的典范。
撰稿：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：PIXTA
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