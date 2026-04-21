在日本旅游期间遭遇灾害怎么办？——日本灾害应对指南

Guideto Japan

日本是一个地震、海啸、台风等自然灾害频发的国家。对于来自灾害较为罕见的国家或地区的访日游客而言，他们难免会忧心忡忡，不知到底有多危险，以及该如何应对。本文将为各位读者讲解在日本遇到灾害时的应对方法。

1971年出生于兵库县。1995年以阪神大地震为契机，成立了“多文化共生中心”。2007年创立“多样性研究所”，以代表理事身份致力于灾区援助行动，同时推动企业与地方政府对多样性的重视与实践工作。

访日期间，请做好发生紧急情况的准备

日本是一个每年接待游客量超4200万人次的旅游大国。一方面，人们印象中的日本是一个四季风景宜人、治安良好的国家；但另一方面，这也是一个自然灾害频发的国家，几乎每年都会因台风或大雪而造成交通瘫痪，有时还会发生大地震。本文将为您介绍访日游客在“紧急时刻”能派上用场的防灾基本知识。



天气恶劣时，公共交通经常停运。灾害发生时，车站、机场或住宿设施有时会提供临时等候空间（PIXTA）

电视里播报的灾害信息几乎全为日语，但有时画面会提供进入多语言网站的二维码。警报发布后，民众应避免外出。

对于不懂日语的人而言，以颜色直观发布信息的标识相当重要。电视里的地震、海啸速报，常以不同颜色标注日本地图，以紫色或红色标出须立即避难的危险区域。此外，紧急出口或避难场所则以代表安全的绿色标识作为标记。与信号灯及道路标识一样，近年来符合国际标准的安全色正在广泛普及。



地震速报中，地图按危险程度由高至低依次以红、橙、黄、绿、蓝等颜色区分（示意图，PIXTA）



通往安全场所的路线以绿色标记（PIXTA）



代表危险与紧急情况的红色也用于消防标识（PIXTA）

政府部门也在不断采取措施，为外国人提供各种便利。例如，灾害发生时，地方政府设立“灾害期间多语言支援中心”，通过电话或网站提供相关信息。不过，此类中心并非常设机构，因此需要通过网络检索等方式查询其电话号码。



熊本地震期间开设的灾害期间多语言支援中心（2016年4月23日拍摄，多文化共生经理人全国协议会提供，时事社）

有关避难所的文化差异

目前各公共机构已提供多语言的防灾信息与工具，多样性研究所代表理事田村太郎表示：“如今智能手机多已内置翻译软件，大幅降低了‘语言障碍’。大家可以自行收集信息，也可向AI询问应对方法。事实上，近年来在避难所，除了水和食物之外，需求度最高的便是手机充电电源和Wi-Fi了。”

1995年1月17日阪神大地震发生时，田村先生正在大阪一家以外国旅客为主要客群的录像带出租店工作。为了帮助因震灾陷入孤立、无法获取外界避难信息的外国居民，他与热心人士共同开设了24小时多语言咨询热线。以此为契机，他开始致力于建设注重多样性的社会，并接连参与了2011年东日本大地震、2016年熊本地震，以及2024年能登半岛地震等灾害的灾区支援工作。



田村太郎（左二）开设的“外国人地震信息中心”。1995年手机与网络尚未普及，他们通过传单、报纸、广播来宣传咨询热线电话（多样性研究所提供）

过去30年来，随着智能手机的普及与建筑物抗震标准的修订，日本的灾害对策在技术与制度方面逐步得到强化。另一方面，尽管整个社会的在留外国人增加了约3倍，访日游客增加了约12倍，但针对外国人的避难配套措施仍未臻完善。田村先生指出：“应该让那些来自没有地震或台风的国家的人们了解灾害的可怕与避难方法，但文化差异却成为了障碍。”



能登地震时的金泽市避难所（2024年1月11日，时事社）

提到避难训练，我们印象中很多国家都是为防备恐怖袭击或战争而进行的，但在日本，避难训练的目的则是防备地震或火灾。此外，国外的避难设施一般是在广场上搭设帐篷来安置灾民，而像日本这样将学校的体育馆等室内场所用于灾民暂住避难，在世界范围内恐怕非常罕见。

田村介绍说：“在以石造建筑为传统的国家，建筑物很容易因地震而倒塌，有人认为‘特别是学校之类的公共建筑，结构脆弱，非常危险’。熊本地震时，就有外国人因为害怕建筑物倒塌而到公园避难，却被人报警称‘有外国人聚集逗留’。”

避难所可接收任何国籍的人员，但很多外国人对前往避难所犹豫不决。而日本人这一方，若平时与外国人接触较少，也容易产生误解或偏见，甚至连开口搭话都感到胆怯。田村对于这种“心理上的隔阂”表示担忧。



箕面市某所小学为大阪北部地震的避难所，外国人占多数。市政府工作人员正在对清真食品进行说明（2018年6月20日，时事社）

此外，避难所原则上统一发放相同物资，很少会为外国人准备他们个别需要的应急食品。此时，外国人的社群互助就显得格外重要。熊本与能登地震发生时，在日穆斯林社群便在第一时间赶赴现场支援。他们不仅发放清真食品（伊斯兰教教义允许食用的食物）给灾区的穆斯林，还烹煮咖喱饭赈济日本灾民。



能登地震中为灾民提供餐食的外国志愿者（2024年1月5日，路透社）

由于日本越来越多地区面临老龄化问题，因此期待在留外国人能承担起提供支援的角色。田村推荐他们参加防灾训练、加入消防团，以及参与当地的祭典活动。他解释说，“因为祭典活动中包含着抬神轿、拉彩车、泼水等许多灾害发生时能派上用场的动作要素”，同时也能为提升地方活力做出贡献。

日本若能在发布多语言防灾信息的基础上，进一步融入外国人的视角，或将成为“防灾大国”的典范。



东京消防厅定期为外籍居民进行防灾训练（2020年1月28日于东京，ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

撰稿：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：PIXTA

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