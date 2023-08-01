Guideto Japan

北海道是日本最北端的一级行政区，同时也是日本最大和最古老的一级行政区。它以寒冷的天气著称，其首府札幌是1972年冬奥会的主办城市。此外，北海道还是日本主要的农牧业中心。

在日本四大岛中，北海道位于最北端。作为北海道的首府和最大城市，札幌是日本第二个奥运会主办城市，它于1972年举办了冬奥会。滑雪场几乎遍布北海道，尤其是该岛南部二世古（Niseko）周边地区，吸引着大量来自世界各地的冬季运动爱好者。北海道还被誉为日本的“粮仓”。

北海道一瞥

创建时间：1869年（旧称“虾夷”）

首府：札幌市

人口：5225000（截至2020年10月）

面积：83424平方千米

北海道位于日本的最北端，从南至北从位于北纬41.2º的松前町一直延伸到位于北纬45.3º的宗谷岬。由于其地理位置，北海道冬季严寒。日本迄今为止的20次最低气温记录，其中19次都是北海道创下的，包括在旭川市观测到的日本有史以来的最低温度记录——零下41.0ºC。然而，北海道夏季气候却温和宜人。在春夏之交，这里与日本其他地区不同，没有雨季的烦恼。

与以“都”命名的东京都、以“府”命名的大阪府和京都府以及以“县”命名的其他地区不同，北海道是日本唯一以“道”命名的一级行政区。“道”的名称可以追溯到近代以前时期，其意思是指比当时日本省级行政区更为广阔的区域。北海道的广袤土地，让它成为日本最重要的粮食产区。根据2021年统计，日本全国超过60%的小麦、78%的土豆以及43%的大豆产自北海道。此外，北海道的乳业和畜牧业也全国领先，提供了日本56%的国产牛奶和20%的牛肉。



位于北海道中标津町的一家牧场（© Pixta）

与本州岛不同，北海道没有高大的山脉，当地最高峰为海拔2291米的旭岳。冬季，来自西伯利亚的寒风携着日本海上空的水气，给北海道带来厚厚的粉雪。因此，北海道成为了日本最著名的滑雪胜地，吸引着来自世界各地的双板滑雪和单板滑雪爱好者。在新冠疫情爆发前，位于札幌西南的二世古地区曾经吸引了大批国际游客。随着疫情的缓解，旅游限制措施取消，前往这一地区的游客数量再次大幅攀升。二世古曾是1972年冬奥会的举办地，如今它仍是国际跳台滑雪巡回赛的重要一站。

北海道周边海域水产资源丰富，因此当地渔业发达。该岛被日本海、鄂霍茨克海和太平洋环绕，海岸线总长度为4402千米。北海道渔船队的船只数量比日本其它任何县都要多，贡献了日本全国大约四分之一渔产品，其中占大头的包括三文鱼、扇贝、鲭鱼、昆布等。



知床半岛以蜿蜒的海岸线和广袤的原始森林著称，它于2005年被列入《世界遗产名录》（© Pixta）

北海道很多地方仍保留着原生态风貌。游客可以在当地的六个国立公园体验青山绿水、湖泊湿地，以及沿海的原始森林，其间栖息着熊、狐狸、虾夷鹿等主要生活在这座日本最北端岛屿的物种。2005年，位于北海道东北部的知床半岛被列为世界自然遗产。此外，当地很多湿地被列入《国际重要湿地名录》，其中包括1980年被列入该名录的钏路湿原，它是日本首个被列入《国际重要湿地名录》的湿地。北海道的各个城市各具特色，异彩纷呈。譬如，北海道首府札幌市每年冬天都会举办札幌冰雪节，港口城市小樽则保留了大量日本明治维新时期的砖砌建筑，每年吸引了无数游客。



2020年2月，一年一度的札幌冰雪节，令人惊叹的冰雪雕塑吸引大量游客驻足欣赏（© Pixta）

当地名人

铃木章（1930年–）：日本著名化学家、2010年诺贝尔化学奖得主。他曾就读于北海道大学，先后获得学士和博士学位。截至目前，他已经深耕化学领域长达30多年，主要致力于研究有机合成反应，于1979年发布以其名字命名的“铃木反应”。

葛西纪明（1972年–）：日本跳台滑雪运动员。1988年，十六岁的葛西纪明首次在国际滑雪联合会世界杯跳台滑雪比赛中亮相，此后一直征战国际赛场。2018年，他参加了平昌冬奥会，被誉为跳台滑雪的“传奇”。2014年索契冬奥会上，他获得男子个人大跳台银牌和男子团体大跳台铜牌，成为获得这一项目奥运奖牌年龄最大的运动员。

（原文英文）

标题图片：一名滑雪者在二世古滑雪场眺望远方的羊蹄山（© Pixta）

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