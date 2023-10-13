Guideto Japan

山形县位于日本东北地区，冬季多雪。著名的出羽三山便雄踞于山形县境内，这三座圣山构成了日本最古老的传统山岳信仰的核心。

山形县地处日本东北部，位于日本海沿岸。它北靠秋田县，东临宫城县，南接新泻县和福岛县。按面积计算，它是日本第九大县，但其人口数量仅在全国排名第35位。这里人口稀少，遍布巍峨的高山，其中出羽三山被修验道信徒奉为圣地，修验道是日本最古老的本土宗教之一。

山形县一瞥

创建时间：1876年（历史上曾隶属于出羽国）

首府：山形市

人口：106.8万（截至2020年10月）

面积：9323平方千米

山形市地处内陆，是山形县首府和最大城市，但人口却不足25万；北部海滨城市鹤冈和酒田以及南部的米泽市的人口数量在该县排名紧随山形市之后。整体上看，山形县大部分地区属于农村，自然公园占该县总面积的17%。横亘在其东部边界的奥羽山脉是日本最长的山脉。乌海山位于该县最北面，最高海拔为2236米。



羽黑山五重塔是日本东北地区最古老的木塔（© Pixta）

北越后山脉位于山形县中心地带，包括羽黑山（海拔1984米）、汤殿山（海拔1504米）和月山（海拔414米）。这三座山被统称为“出羽三山”，如今仍是修验道最为重要的修行圣地。与此同时，出羽三山也是佛教圣地。“山寺”是一处由数十座殿堂组成的宏大建筑群，正式名称为“宝珠山立石寺”，于公元860年由当时的日本佛教天台宗领袖慈觉大师（794-864年）创建。历史上，佛教密宗孕育了所谓的“即身佛”传统，即僧人在世时就将自己制成木乃伊。这一传统多见于山形的寺庙。

山形县的经济在很大程度上依赖于通讯电子业、化学工业等现代工业，这些都建立在其采矿业传统之上，并且，自中世纪以来，该县的金属铸造业也十分发达。山形县还是农业大县，尤其以樱桃（产量占日本全国总量的70%左右）和米泽牛（日本顶级地方特产之一）最为知名。



山形县以盛产樱桃而著称（© Pixta）

1992年，随着连接该县首府的山形新干线的开通，山形县与日本人口密集地区的联系变得更加紧密。1999年，山形新干线进一步延伸到该县北部的新庄市。这条支线从福岛站开始与东北新干线分离，跨过本州岛的山脊将乘客运送到该岛的西部地区。



山形县的吉祥物“请来君”（Kitekero-kun）在日本当地方言中意为“请上前来”。它的脸部造型酷似山形县在地图上的形状，头戴一顶饰有当地特产樱桃的帽子（© 山形县）

当地名人

绪方竹虎（1888-1956年），日本新闻从业者、政治家。在二战爆发前夕以及二战早期，他担任《东京朝日新闻》总编辑和副社长，后来从政，曾在小矶国昭内阁（1944-1945年）和东久迩宫内阁（1945年）任职。战后盟军占领日本期间，他遭到政治清洗，但又于1952至1953年间回到政坛，在吉田茂内阁任职。

井上厦（1934-2010年），日本作家。以剧作家身份成名，于1983年创建了自己的剧团“小松座”。他还是一名才华横溢的小说家，于1972年凭借小说《手锁心中》获得“直木奖”；1981年，他凭借小说《吉里吉里人》获得“读卖文学奖”和“日本科幻大奖”。

加藤紘一（1939-2016年），日本政治家。他生于爱知，长于山形，1972年至2012年期间几乎一直在日本国会担任山形县代表。2000年日本首相小渊惠三去世后，他发起了反对继任首相森喜朗的“加东起义”，但因失败而一度被逐出日本政坛。

（原文英文）

标题图片：立石寺，别称“山寺”，从这里可以俯瞰山形县的美丽风光（© Pixta）

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