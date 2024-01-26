埼玉县
Guideto Japan文化 历史
埼玉县位于日本东京的正北方，被称为“东京的卧城”，还以拥有陡峭旖旎的山峰而著称。此外，埼玉县还是日本盆栽文化之都。
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埼玉县地处日本关东地区，位于东京正北方。该内陆县的东部地区，城镇和农村错综分布，西部的秩父地区则以山地为主，森林茂密。该县东南部地区，包括首府埼玉市，被划入大东京地区，很多居民每日往返东京工作或上学。
埼玉县一瞥
- 创建时间：1876年（历史上曾隶属于武藏国）
- 首府：埼玉市
- 人口：734.5万（截至2020年10月）
- 面积：3798平方千米
埼玉县著名的旅游胜地包括以江户时代（1603-1868年）历史建筑而著称的川越市以及位于埼玉市北区的大宮盆栽村。作为秩父多摩甲斐国立公园的一部分，秩父地区是远足和漂流胜地。在这里，人们还可以游览著名的三峯神社，欣赏秩父夜祭上精美的花车和绚烂的烟花。
埼玉县以汽车配件和电子产品为代表的制造业非常发达。此外，该县还是各类农产品和林产品的著名产地。当地的特色传统产业包括盆栽和细川纸，其中细川纸是日本三大传统手工造纸之一，于2014年被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。
当地名人
- 涩泽荣一（1840-1931年），日本明治时期实业家。他的头像被印在新版10000日元面额的纸币上。
- 塙保己一（1746-1821年），日本著名盲人学者。他的作品对美国女作家和教育家海伦•凯勒产生了深刻影响。
- 荻野吟子（1851-1913年），日本历史上第一位获得西医执业资格的女性。
（原文英文）
标题图片：埼玉县川越古城里的传统建筑（© Pixta）
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