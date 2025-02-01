日本都道府县概况

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三重县的伊势神宫是日本最重要的神道中心。此外，三重县还以忍者文化和采珠人而著称。

三重县地处日本东海地区，位于太平洋沿岸纪伊半岛的东侧。该县包括首府津市在内的主要城市大多坐落在北部的伊势平原上，西南部的大台原山是日本知名的多雨地区之一。

三重县一瞥

创建时间：1876年（前身为伊势国、纪伊国和伊贺国）

首府：津市

人口：177万（截至2020年10月）

面积：5774平方千米

伊势神宫是日本最重要的神道中心，主要由内宫和外宫组成。内宫和外宫每隔20年举行一次彻底翻建，这一仪式被称为“式年迁宫”，最近一次翻建是在2013年。数百年来，前来伊势神宫朝圣的人们络绎不绝。伊贺市因其与忍者的悠久渊源而闻名，游客可以参观当地的伊贺流忍者博物馆，体验各种忍术和机关。



伊贺流忍者博物馆 ©PIXTA

三重县制造业发达，尤其以生产液晶面板、自动贩卖机等产品而知名。该县的珍珠养殖业也闻名远近，它最初是由当地商人御木本幸吉（1858-1954年）开创的。此外，当地还保留“海女”这一传统行当，即女性潜入海中徒手捕捞海贝及其它海产品。



正在捕捞海贝的“海女” ©PIXTA

当地名人

（原文英文）

标题图片：朝阳照耀下的宇治桥。该桥通往三重县伊势神宫的内宫 ©PIXTA

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