日本都道府县概况

大分县位于日本九州东北部，以日本顶级的优质温泉和悠久的历史而闻名。

大分县位于九州东北部，与福冈县、熊本县和宫崎县接壤，面向濑户内海和丰后水道（海峡）。该县地形以山地为主，拥有广袤的森林和绵长崎岖的海岸线，其中既有别府湾——该县首府所在地及主要人口聚集地，亦有人迹罕至的偏远海岬。

大分县一瞥

创建时间：1871年（前身为丰后国）

首府：大分市

人口：112.4万（截至2020年10月）

面积：6341平方千米

大分县温泉资源丰富，拥有著名的别府、由布院等温泉胜地。该县的大部分地区位于阿苏九重国立公园境内，游客不仅可以欣赏美丽的自然风光，还可以享受户外活动的乐趣。沿海城市臼杵市以古石佛而闻名，而在遥远的东北部海岸的国东半岛，则拥有很多历史悠久的寺庙和神社，包括坐落在国东半岛的最高峰两子山脚下的六乡满山寺院群、已有1300年历史的宇佐神宫等。



九重山的震动瀑布 ©PIXTA

大分县农业以水稻和蔬菜种植为主，尤以特色柑橘臭橙以及和牛而闻名。林业是该县的一大支柱产业，渔业资源也很丰富，盛产沙丁鱼、鲭鱼，并养殖黄尾鱼和比目鱼。制造业以运输设备、金属制品及工业化学品生产为主。



小鹿田烧陶器。这一设计独特的传统陶器工艺已被列入非物质文化遗产 ©PIXTA

