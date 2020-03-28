【赏樱名胜百选】福岛 三春瀑樱
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三春町内有大约一万棵樱花树，其中枝垂樱大约2000棵。“瀑樱”的推测树龄超过1000年，1922年首次作为樱花树被指定为国家天然纪念物，是日本三大樱花之一的名树。
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福岛县 三春瀑樱
- 樱花种类：枝垂樱等
- 数量：大约10000棵
- 历年赏花佳期：4月中旬
- 开园时间：从6:00至18:00（点灯期间最终入场时间为20:30）
- 门票：赏樱票300日元（仅限于赏花期间。中学生以下免费）
- 地址：福岛县田村郡三春町大字瀑字樱久保地内
- 官网：三春街道建设公社／三春观光协会
“瀑樱”四面伸展的枝头盛开着无数浅红色的小朵樱花，据说如同飞流直落的瀑布一般而得名。除了“瀑樱”以外，三春町内还有树龄超过100年的枝垂樱70棵。城坂枝垂樱、福聚寺樱、樱谷枝垂樱、法华寺樱、光岩寺樱、高乾院之樱、八十内家纹樱、常乐院樱等代表性的枝垂樱，边走访町内名胜边观赏各种樱花，情趣盎然，百闻不如一见。
本景点更加详细内容如下
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标题图片：株式会社三春街道建设公社提供