赏樱名胜百选

【赏樱名胜百选】福岛 三春瀑樱

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三春町内有大约一万棵樱花树，其中枝垂樱大约2000棵。“瀑樱”的推测树龄超过1000年，1922年首次作为樱花树被指定为国家天然纪念物，是日本三大樱花之一的名树。