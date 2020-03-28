【赏樱名胜百选】福岛 霞城公园

赏樱名胜百选

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霞城是江户时代二棵松藩主居住的城堡，有人说因为盛开的樱花如同彩霞一般耀眼，而取名“霞城”。如今满开时以染井吉野为中心，整个公园被鲜花簇拥，淹没在一片花海中。

福岛县 霞城公园（二棵松城址）

樱花种类： 染井吉野、山樱等

染井吉野、山樱等 数量： 大约2500棵

大约2500棵 历年赏花佳期： 4月上旬 - 5月上旬

4月上旬 - 5月上旬 开园时间： 昼夜开放

昼夜开放 门票： 免费（秋季举办的「二棵松菊花人形」收费）

免费（秋季举办的「二棵松菊花人形」收费） 地址： 福岛县二棵松市郭内3丁目

福岛县二棵松市郭内3丁目 官网： 二棵松市观光联盟

霞城公园在樱花盛开时举办樱花节，夜间点亮照明灯。

公园春季是赏樱名胜，而秋季鲜艳的菊花和火红的红叶也每年吸引来众多游客，举办有“二棵松菊花人形”展览。

霞城公园入口处的“二棵松少年队”群像是为了纪念1968年在戊辰战争中阵亡的十几岁的少年们。当时二棵松藩追随了幕府军，趁主力部队离开时新政府军前来偷袭，少年们奋勇参战，坚守城堡，13至17岁的14名少年不幸战死。他们的故事与会津的白虎队一样脍炙人口，向后世展示了戊辰战争悲剧。

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标题图片：二棵松市观光联盟提供

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