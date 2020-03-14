【赏樱名胜百选】东京 新宿御苑
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1906年在江户时代大名的宅院遗址上，作为皇室庭园修建了新宿御苑。第二次世界大战后，将其变为国民公园。园内有树木大约1万棵，其中大约1000棵樱花缤纷吐艳，备受青睐。
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东京都 新宿御苑
- 樱花种类：寒绯樱、染井吉野、八重樱等
- 数量：大约1000棵
- 历年赏花佳期：2月中旬 - 4月下旬
- 开园时间：3月15日至9月30日 9:00～17:30（18:00关闭，不同季节有所不同），10月1日至3月14日 9:00～16:00（16:30关闭），每周一休息
- 门票：入园票 一般500日元（65岁以上及高中生以上的学生250日元※须出示证明）
- 禁止事项：禁止带入酒类，禁止使用游戏器械类（儿童广场除外）
- 地址：东京都新宿区内藤町11番地
- 官网：环境省 新宿御苑
新宿御苑里有大约65种樱花，从2月份开花的寒樱到4月下旬开花的霞樱，花开不断争奇吐艳，长时间供人们观赏。其中里樱和八重樱在4月中旬以后盛开，被誉为是御苑赏樱的最佳季节。特别是银杏樱自皇室庭院时代观赏至今，是御苑樱花代表性品种。
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标题图片：环境省新宿御苑管理事务所提供