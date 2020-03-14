赏樱名胜百选

【赏樱名胜百选】东京 新宿御苑

Guideto Japan

1906年在江户时代大名的宅院遗址上，作为皇室庭园修建了新宿御苑。第二次世界大战后，将其变为国民公园。园内有树木大约1万棵，其中大约1000棵樱花缤纷吐艳，备受青睐。