赏樱名胜百选

【赏樱名胜百选】东京 上野恩赐公园

Guideto Japan

上野恩赐公园是1873年日本首次指定的五家公园之一。自从17世纪创建宽永寺的天海大僧正把樱花从吉野移栽到这里以来便成为赏樱名胜。现代也是日本屈指可数的赏花景点，每年，人们纷纷赶来这里赏樱，熙熙攘攘热闹非凡。