【赏樱名胜百选】东京 上野恩赐公园
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上野恩赐公园是1873年日本首次指定的五家公园之一。自从17世纪创建宽永寺的天海大僧正把樱花从吉野移栽到这里以来便成为赏樱名胜。现代也是日本屈指可数的赏花景点，每年，人们纷纷赶来这里赏樱，熙熙攘攘热闹非凡。
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东京都 上野恩赐公园
- 樱花种类：寒樱、染井吉野、关山等
- 数量：大约800棵
- 历年赏花佳期：3月下旬 - 4月上旬
- 开园时间：5:00～23:00（开园时间以外禁止入内）
- 门票：免费
- 地址：东京都台东区上野公园 池之端三丁目
- 官网：上野恩赐公园
上野公园一带，在江户时代以前属于东叡山宽永寺的地盘，曾经是戊辰战争的战场，明治维新后成为官有地。1873年被指定为公园以后，1924年经过宫内省赐予当时的东京市。因此公园名称中加入“恩赐”两个字。公园内的国立西洋美术馆由著名设计师勒・柯布西耶设计，是登录为世界文化遗产的“勒・柯布西耶建筑及城市规划”中的一部分。此外，这里还有东京国立博物馆、国立科学博物馆、上野动物园等，看点比比皆是。
本景点更加详细内容如下
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标题图片：一般社团法人 上野观光联盟提供