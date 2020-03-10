Le parc de Ueno a été l’un des cinq premiers à être désigné parc public par le gouvernement de Meiji en 1873. Les fameux cerisiers du lieu ont été originellement importés du mont Yoshino au XVIIe siècle par le grand moine bouddhiste Tenkai lorsqu’il a fondé le temple Kan’ei-ji, situé dans le parc d’Ueno. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le temple Kan’ei-ji était étroitement associé au shogunat Tokugawa et a été le théâtre d’une bataille durant la guerre civile de Boshin, événement majeur de la Restauration de Meiji. Le terrain a été confisqué par le gouvernement de Meiji avant d’être finalement cédé à la ville de Tokyo en 1924 par l’Agence de la Maison impériale.

Le parc abrite des établissements remarquables tels que le Musée national de Tokyo, le Musée national de la Nature et des Sciences, le zoo d’Ueno ou encore le Musée national de l’art occidenta, dont le bâtiment, conçu par Le Corbusier, est inclus sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2016.

Parc de Ueno (Tokyo)

Adresse : 3 Ikenohata, Ueno kôen, Taitô-ku, Tokyo

Nombre d’arbres : 800

Période de floraison : de fin mars à début avril

Variétés : kanzakura, somei yoshino, kanzan

Horaires : 5 h - 23 h

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : © Association de tourisme d’Ueno)