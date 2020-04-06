El parque Ueno fue uno de los primeros parques públicos designados por el Gobierno Meiji en 1873. Sus fabulosos sakura fueron traídos en su origen desde el monte Yoshino por el sumo sacerdote Tenkai cuando este fundó el Kan’ei-ji, el templo cuyos terrenos hoy ocupa en parque de Ueno. El parque ha sido uno de los enclaves para la contemplación de los cerezos más conocidos de Japón desde hace años, y hoy continúa atrayendo a muchos amantes del hanami.

Parque Ueno (Tokio)

Variedad : kanzakura, somei yoshino, kanzan

: kanzakura, somei yoshino, kanzan Número de árboles : 800

: 800 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : de 5:00 a 23:00

: de 5:00 a 23:00 Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 3 Ikenohata, Uenokōen, Taitō-ku, Tokyo

: 3 Ikenohata, Uenokōen, Taitō-ku, Tokyo Sitio web: Gobierno Metropolitano de Tokio

El Kan’ei-ji estaba estrechamente asociado con el shogunato Tokugawa y se convirtió en el escenario de una gran batalla durante la guerra Boshin que trajo consigo la Restauración Meiji. El complejo de templos quedó destruido y fue confiscado por las fuerzas imperiales, siendo donado posteriormente a la ciudad de Tokio en 1924 por la Agencia de la Casa Imperial. El parque alberga edificios tan emblemáticos como el Museo Nacional de Tokio, el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia, el zoológico de Ueno y el Museo Nacional de Arte Occidental—cuyo edificio fue diseñado por el arquitecto Le Corbusier y forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo de Ueno.)