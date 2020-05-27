生活因疫情而改变： “主战场”欧美发来的报告（3）

疫情比日本更糟糕的是欧美。无数人失去了生命，现在已经变成新冠肺炎全球流行的主战场。人们一边与严酷的现实作斗争，一边用歌声和呼喊来相互打气，努力活下去。让我们一起听一听来自美国、意大利、希腊、法国各国的声音。

医疗体系崩溃的纽约，漫不经心的日本

谭璐美 作家、原庆应大学访问教授 家住美国纽约州

“在感染爆发性扩大的纽约州，看到听到医疗第一线超负荷运转的情形，让我感到了一股绝望。前几天，网上公开了一位被感染的护士，也是个单身妈妈临终前给自己的孩子们留下的视频遗言。日本出现了对医疗工作者的歧视问题，可现在不是搞歧视的时候啊。给人的印象是日本太没有紧迫感了。对于‘奋斗在医疗一线的战士们’，我只有道不完的感激。”

“我家不在曼哈顿，而是在郊区的小镇上，看看当地小报上刊登的警察日志，可以了解到警察每天都接到呼叫救护车的电话，还要为劝返聚集在公园的年轻人而奔忙。因为年轻人根本不遵守1.8m的社交距离。有两家邻居还在家开派对，结果被警察带走，严厉教训了一番。”

“昨天（4月12日），二十年多年来一直时常到我家帮忙打扫卫生的西班牙裔钟点工阿姨打电话来说：‘有点低烧，明天去不了了’。她上次是两周前来的，所以我也在昨晚和今早量了体温。幸好都正常。不过我也在反省，即便我自己把那位阿姨看作是家人，但无视了‘别让外人到家里来’的警告，还是太大意了。”

“宅家待命、停止上班、餐厅完全停业——要贯彻这三点并保持社交距离。这已成为美国国民保护生命的重要条件。这里进入紧急状态已有一个月，科莫州长宣布 ‘纽约州疫情已经出现拐点’。但他不忘提醒说：‘只不过，万一有谁犯傻，那一切都会前功尽弃。’想尽快重启经济活动的特朗普总统和警惕着‘第二波’疫情的州政府之间，步调还没有协调统一。”

处于危难中的难民营，弱势群体急需关注

井本直步子 联合国儿童基金会教育专员、亚特兰大奥运会日本游泳队选手，家住希腊

“从游泳队退役后，我走上了人道主义援助的道路，现在是联合国儿童基金会的职工，在希腊从事中东、北非等难民子女的就学及教育援助工作。希腊也在全国范围实施了全面封闭，现在不得不在线办公。为了能在没有联网的各地难民营让孩子们通过播客（Podcast）远程上课，我们与政府交涉，为教师指导，每天比全国停摆前还要忙。”

“需要争分夺秒地解决的问题，是生活在难民营里的10万多难民们面临的越来越大的感染风险。其中最让人担忧的是在土耳其边境爱琴海小岛难民营生活的人们。那里收容的难民超过了定额的4倍，很多人都是在不卫生的户外帐篷生活。既不可能确保社交距离，也没有足够的水洗手。‘无国境医师团’呼吁尽快将他们转移到安全的地方，联合国儿童基金会也在抓紧准备肥皂等卫生套装，以尽快发放给他们。”

“这些消息估计日本基本都没报道吧。但是传染病的大流行和重大灾害的最大受害者，总是社会的弱势群体和穷人。希望能借这次世界规模的传染病大流行的机会，让更多的日本人对他们的处境产生共鸣。”

切身体会日意文化的差异

Ricci 佐藤 Elena 意大利语讲师、翻译 家住东京都

“我是生于佛罗伦萨，长于罗马的意大利人。在日本生活了27年，丈夫是日本人，还有个上大学的女儿。我每天都很努力地让自己摈弃刻板印象，客观地看待日意两国。而这次的疫情，让我又一次深切地感受到了两国文化的差异。”

“日本人的一个优点就是会顾及周围的人，为他人着想。当然意大利人也有这种特点，不过表现形式却不一样。当我告诉意大利人‘日本人戴口罩最大的原因是为了不传染给别人’时，他们总是非常诧异。意大利也贯彻良好的咳嗽习惯，但却没有这样的想法。”

“为他人着想和款待之心，也反映在服务业上，于是就有了细致入微的日式服务。只不过这种以‘人对人（man to man）’关系为基础的优点，我担心或许会成为推进远程办公的障碍，反而造成疫情的扩散。日本科技世界一流，但却难以将工作和上课转移到网上，至今还依赖传真、纸质文件和印章。我也喜欢纸质文化和印章的传统，但我认为现在是与时俱进求通变的时候了。”

希望能尽情吹奏乐器的那天尽快到来

瀧口睦美 巴黎塞尔吉音乐学院留学生（专业萨克斯） 现住法国

“来法国六个月了。我一个人生活，而且法语也还不大好，所以在发出禁足令的时候，我都不知道实际发生了什么，特别惶恐不安。不过，我打工的日料店跟我说：‘如果吃饭有困难，就来我们这儿来。交房租有困难，我们可以先发工资给你，有需要就说啊’等等，这些话都让我心中暖融融的，瞬间感受到了旅法日本人之间的同胞情。”

“学校的老师是通过脸书的视频通话来上课的。虽然没法像平时那样指导，但上课的时候还是让我多少感觉回到了日常生活，很是精神振奋。音乐会和比赛不是暂停就是延期，在家练萨克斯还得注意不能扰邻，让我感到压力山大。这样的生活真的太难了。但当我看到全球的音乐家通过视频和SNS等方法与世人共享音乐的时候，我感到自己也应该更积极乐观才对。恐怕娱乐行业要等到最后才能恢复正常状态吧，但我希望自己现在把能做的事情都切实做好。”

“非日常的日常生活”该怎么过

东城健志 佩鲁贾外国人大学日语讲师 家住意大利

“瑞典之前也像日本一样‘宽松’地对待新冠肺炎传染，结果导致疫情恶化，首相这才公开表示‘太轻敌了’，并准备改变方针，实施封城。这事让我一直很在意。日本也没有采取强制措施，只是要求国民自觉宅在家里，让我担心今后疫情会不会也变得更为严峻。不过另一方面，我又期待日本依靠国民的良知就能度过这个难关。”

“在意大利，艾米利亚-罗马涅大区已经有1万多人确诊，死亡人数也高达2500人。这里的某医院员工在12日复活节那天公布的一个视频，引发了巨大反响。背景音乐是当地出身的已故国民级唱作人卢乔·达拉的一首歌，名为《Attenti al Lupo（当心有狼）》。奋战在抗疫第一线的医生们亲自献艺，载歌载舞，鼓励人们：‘复活节快乐！病毒交给我们，大家好好宅家吧！’真是非常具有意大利特色的策划。”

“既然宅家是唯一的解决方法，那就毫不犹豫地听从那些直面残酷现实的医生的劝告，乖乖地闷在家里吧。而且不管面对怎样艰苦的状况，我们都要像制作了这个视频的医生那样，去思考‘非常时期的日常生活’该怎么过，然后付诸行动，这是现在的头等大事。”

（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：在雅典郊外难民营为孩子们提供教育援助的井本直步子（2月13日，天野久树摄）