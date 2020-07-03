新冠肺炎疫情蔓延之下，日本接纳外国人的政策会否发生变化？

日本的“移民”政策迎来考验

面对新冠肺炎疫情蔓延的危机，居留日本的外国人处境也在发生改变。原本切盼的劳动力“技能实习生”来不了日本，使得农业、水产业、运输业、看护康养产业等行业为确保从业人员而大伤脑筋。日本政府紧急决定，针对技能实习生采取特别措施，认可其“跳槽”并给予有效期最长为一年的“特定活动”居留资格。极具讽刺意味的是，新冠肺炎疫情促使政府重新审视一直备受诟病的技能实习制度，政府不得不完善接纳外国人的相关机制。我们请日本国际交流中心的毛受敏浩先生来解读当前现状。

日本的应对力和适应力之低暴露无遗

日本曾多次遭受重大自然灾害和危机，但最终都成功克服。作为自然灾害频发的国家，日本理应抱有较强的危机感，应对防备工作也做得比较充分。但在这次新冠肺炎疫情之中，政府的应对始终处于被动状态，只是因循以往的应对方针，在国家治理能力上缺乏有预见性的领导能力之软肋尽显无遗。

还有一个因新冠肺炎疫情而显露出来的重大事实。那就是，日本社会的应对能力和适应能力很低。随着老龄化和人口减少的加剧，日本社会深陷人才不足难题，凸显了社会的脆弱性。

作为应对人才不足的具体措施，日本政府2015年提出了“一亿总活跃社会”政策，推动老年人和女性就业。结果，现在日本的女性和老年人就业率已达世界前列。而换个角度来看，由于劳动年龄人口几乎都在工作，可以说日本社会应变力已经变得很低，没有富余也没有后备力量可以依靠。

人口变化对社会应变能力高低有着重大影响。随着少子老龄化进一步发展，日本人口急剧减少，同时单身家庭则在增多。不单单是青年人不结婚的问题，单身母亲、单身父亲以及独居老人增多， 2018年日本户均人口数已经减至2.44人。尤其是独居老人，在遇到自然灾害时会面临更大风险。

老年家庭和单身家庭增加，让社会变得脆弱，而支撑这种社会的一股力量，就是来自外国的人才。日本人口每年减少51万人，而居留日本的外国人大约以每年20万人的速度增长。外国人已经发挥了充实日本社会基础的作用。

日本政府急需转变应对之策

居留日本的外国人持续增长，到2019年底已达293万人，超过日本总人口的2%。另一方面，由于日本政府宣称不会采取移民政策的方针，长期以来针对外籍居民的各种支援措施一直得不到应有的重视。

由于日本政府没有针对居留日本的外国人开展日语教育，所以他们的日语水平处于极低水平。因此，尽管发生了新冠肺炎疫情扩大这种非常事态，但很多外国人却没有充分了解相关信息。

受新冠肺炎疫情影响而失业的外国人增多，也成为大问题。制造业、旅游业、餐饮业等产业受到疫情的重大打击，很多劳工面临着工时压缩或被解雇而失业的问题。

截至2019年10月，包括留学生和技能实习生在内，有166万外国人在日本工作。其中有29.1%的人在制造业工作，在疫情中受供应链中断影响较大；而12.5%的人工作的餐饮住宿业，也因人们尽量避免外出而大受影响。

有用的信息与联系方式

拥有大量外国劳工会员的工会组织全国一般东京总工会（Tozen Union）开设了新冠肺炎相关多语种专用咨询窗口。外国人通过电话或社交平台前来咨询，据说连日来多达近100件。很多咨询都是关于未发放停工补贴、时薪制导致收入减少等问题。

日本政府也在行动。为了防止非法解雇外国劳工，厚生劳动省在官网使用包括“简明日语”在内的15种语言[英、中文（简体）、中文（繁体）、韩语（한국）、葡语（Português）、西语（Espanol）、菲律宾语（Tagalog）、泰语（ภาษาไทย）、越南语（Tiếng Việt）、尼泊尔语（नेपाली）、印尼语（Bahasa Indonesia）、柬埔寨语（ភាសាខ្មែរ）、蒙古语（Монгол Улс）、缅甸语（မြန်မာဘာသာ）]发布了《致各位外籍人士》的有关新冠疫情下的生活援助信息资料，其中表明 “即使公司经营因新型冠状病毒而恶化，也不允许因是外国人而使他们的待遇低于日本人”。

作为抗疫经济政策的一环，日本政府决定统一向每位国民发放10万日元现金，发放对象也包括侨居日本的外国人。4月17日，日本法务省决定，针对那些确实难以正常开展实习活动的技能实习生采取特别措施，允许其“跳槽”，并给予有效期最长为一年的“特定活动”居留资格，目的是为了确保那些原本只能在事先确定的行业里工作的技能实习生有收入来源，也为那些人手严重不足的产业行业提供人才资源。新冠肺炎疫情反而成为重新审视一直备受诟病的技能实习制度的契机，真是有些讽刺意味。

后疫情时代日本接纳外国人政策会有什么变化？

今后，即便新冠肺炎疫情平息，日本和海外恢复自由往来大概还需要一段时间。这对严重依赖外国游客的安倍经济政策是一个重大打击，特别是对于地方经济来说，更是一场巨大考验。有些产业领域由于外国劳工的增加，才总算勉强维持下来。今后，这些领域的劳动力短缺情况会更加严重。

回顾过去，日本是把外国劳工当作短期廉价劳动力引进的。但在总人口持续减少常态化的情况下，如何解决与人们生活紧密相关的农林水产业、运输业、看护康养业、超市等行业的劳动力短缺问题，目前还看不到出路。

受新冠肺炎疫情影响，全球人员自由往来受限的状态仍将持续，对于外国劳工采取“用过就扔”的这种引进方式，终将走向末路。今后，有必要将外国劳工作为重要的人力资源，完善支持对他们进行包括日语教育在内的能力培训开发相关机制。为了缓解日本社会应变性差的问题，需要建立一种接纳外国劳工的制度，让他们即便遭遇危机也不会离开日本，而是成为其中的一员，共同建设日本。

看护康养产业已经开始运用外国人技能实习制度。只要想想当年东日本大地震发生后他们集体回国的情形，就会知道现行制度有多么不可靠。如今，法务省认可了“特别措施”，这可以视为日本社会对外国劳工的包容性正在逐步提高，必须将“技能实习制度”与去年4月新设立的“特定技能制度”整合起来，以最终能在日本永久居住为前提来接纳外国劳动力。这将成为提高日本社会应变力的契机。

标题图片：来自中国的劳工在群马县嬬恋高原收割圆白菜，并打包装箱 ©aflo