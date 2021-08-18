疫苗推动疫情平息，“两三年后”或可控制住疫情

为什么打了疫苗之后感染人数还在增多？

——在印度毒株逐渐成为主要传染毒株的背景下，日本又发布了紧急状态宣言。请问印度毒株的特点是？

印度毒株的传染力高达原始毒株的1.8到2倍左右。我们已经知道，如果是原始毒株，一个病毒进入一个细胞，10小时后会增殖为1000个。这些病毒被释放后，又会感染1000个周围的细胞。而如果是印度毒株，一个病毒10小时候会变成2000个，然后再增殖2000倍。换言之，相对于20小时后增殖到100万个的原始病毒，印度变种病毒会激增至400万个。

或许单个病毒的致病性（引发疾病的能力）没有太大变化，但数量会大幅增多。比如说，原本能够挡住1000个进攻的步兵，而一旦增加到2000个，那就挡不住了。病毒攻进“城”来要干坏事，免疫功能败下阵来，患者就会出现重症化。

——那就是说，印度毒株增殖能力强，重症化风险也随之升高吧。

之前没有被传染的群体现在也开始发生感染了。比如儿童。由于从小就接种了好几种疫苗，所以本来自然免疫应该是较强的，但英国已经出现了校内聚集性感染。另一方面，越来越多65岁以上的老年人接种了新冠疫苗，不再感染，也不会出现重症化。那么为什么疫苗接种工作步步推进，感染人数却还在增长呢？这并非疫苗没有效果，而是因为未接种者的感染率在不断上升。

——除了老年人以外，其他群体的疫苗接种工作进展迟缓，“40到59岁群体的重症化”已经成为一大问题。

（和年轻人相比）免疫力较低的40到59岁人群，此前如果感染原始毒株，也还是可以扛住的。但传染性更高的印度毒株入侵后，病毒会在短时间内迅速增殖，突破我们免疫力的防守极限。在疫苗供应有限的情况下，如果启动职场的接种工作，年富力强的40到59岁人群应该可以很快完成疫苗接种。

如何平息和控制住疫情

——您是说这个疫苗会产生效果？

以色列等国的数据显示，这个疫苗不仅可以降低发病率，还可以预防感染和重症化。换言之，做到了预防“感染、发病、重症化”的三位一体。疫苗起效最少需要一个月时间。从以色列的情况来看，感染人数转为减少需要两个月时间。起初是重症患者开始减少，然后是感染人数减少。我认为，如果东京继续推进接种工作，感染人数和重症人数都会减少。

——紧急状态宣言在控制人员聚集方面效果不佳，是不是其效果已经达到了极限？

如果疫苗接种工作顺利推进，那么就可以放宽行动限制。比如我本人就和已经接种了两剂疫苗的人一起吃过饭。最近我一直在对大家说“如果想开忘年会，那就要接种两剂疫苗”。至于那种会影响经济发展的行动限制，我认为今后会在很大程度上得到放宽。

——政府计划在年内满足所有自愿接种者的接种需求。如果这一目标得以实现，疫情是否很可能平息？

我是这样认为的。但感染人数不会降到零，不接种疫苗的人群中还是会有越来越多人感染。能否恢复正常生活取决于疫苗接种进度。如果像英国那样放任民众摘掉口罩，聚集狂欢，很可能又会前功尽弃。

无论日本国内的感染人数下降到什么程度，只要像奥运期间这样，不断有感染者从海外输入，那么疫情又会反弹。假如全球整体的感染人数没有减少，日本就不可能独善其身。据分析，实现疫苗的全球普及还需要两三年时间。在此之前，我们必须对海外输入型疫情做好心理准备。

假设70%的日本人完成疫苗接种，还有30%不接种疫苗。在这种情况下，如果感染率和死亡率都是1%，那么一年可能有大约3600人死亡。即使大家问我打了疫苗以后多久能摘掉口罩，我也很难给出准确回答。接种两剂疫苗后确实可以摘掉口罩。但我们看不出到底哪些人感染了这种病毒。由于看起来健康的人也可能感染和传播病毒，所以外国人进入日本后，会传染给没有接种疫苗的人，这些人又会在社会上进一步传播病毒。

疫苗原料依赖于中国

——莫德纳疫苗的供应量没有达到政府最初宣称的水平，让人怀疑日本的疫苗能否得到保障。

疫苗迟早会来，我并不太担心。受到全球形势的影响，可能有时候会短缺。辉瑞和莫德纳不可能违约，肯定会提供他们承诺的全年数量。



关于疫苗的职场接种和地方政府的大规模接种问题，行政改革担当大臣河野太郎宣布暂停接受申请（共同社）

不过，有一个问题平时没什么人提到，那就是制造疫苗的原料可能出现短缺。日本采用的新冠病毒疫苗是“RNA疫苗”。话虽如此，它不是通过RNA制造的，而是将大肠杆菌中大量增殖的DNA转录为RNA，然后将其投入疫苗之中。因此，合成DNA需要的是四种碱基原料。此前一度出现过PCR检测试剂短缺的问题。因为原料一直依赖于中国。现在也是如此，长期提供低价原料的中国，万一不予支持，可能就会出现全球性疫苗生产困难的局面。

——日本也有必要掌握自主生产疫苗原料的能力啊。

和口罩一样，如果一直依赖于外国，那就会出现短缺。在疫苗方面，幸运的是除了mRNA疫苗外，日本还在生产灭活疫苗等各种疫苗。如果某种原料跟不上，导致无法生产疫苗，那会很麻烦。自主掌握各种平台的疫苗技术具有重要意义。