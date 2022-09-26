后疫情时代日本如何重建留学生招收环境

受到新冠肺炎疫情影响，日本不得不暂停执行旨在培养高层次外国人才，提升本国软实力的留学生招收政策。一方面，入境限制措施导致在日留学生人数减少；另一方面，在线教育迅速普及，人们开始思考身居海外“线上留学”的意义。本文将就如何提升“线下留学”的价值，重建留学生招收环境提出具体方案。

影响学校运营，影响将来人才确保

留学生是“以知识为基础的经济”不可或缺的高层次人才后备力量，是国家软实力的源泉。基于这种共识，全球各国争夺留学生的竞争日趋激烈。日本也制定了“30万留学生计划”，以期吸引并留住留学生。

然而，为防控新冠肺炎疫情，日本采取了入境限制措施，截至2021年末，共有多达15万名持有留学签证的学生无法来日。日语语言学校受到重创，日语教育机构团体联络协议会（由业界6个团体构成）的调查显示，截至2022年2月，有25%的语言学校表示将在三个月内倒闭。

2022年3月，日本政府放宽了入境限制，日语语言学校的招生形势瞬间逆转，学员接踵而至。但许多学校已经解雇了部分老师，重建教学体系需要时间；还有相当一部分学生放弃日本，选择前往其他国家留学。想让留学生人数恢复到疫情之前的水平并非易事。

日语语言学校入学人数减少，意味着一至两年后进入大学本科、研究生院或高等专门学校的留学生将减少。2019年日本文部科学省实施的《学校基本调查》显示，在大学（本科）生中留学生占比为3.4%，而在研究生中占比上升到20.7%。同年该省针对高等专门学校实施的调查显示，在195所学校中，留学生占到了学生总数的一半以上。换言之，对于一部分高等专门学校和大学研究生院来说，留学生减少关系到学校或学科的存亡。

另一方面，许多在发生疫情之前就来到日本的留学生，由于原本希望就职的行业招录规模减小等，被迫改变了毕业后的规划。

日本就业信息公司DISCO的调查显示，2021年的应届毕业生中，日本本国学生就业内定率同比下降了7.5%，而留学生下降了22.4%。日本学生支援机构的毕业生去向情况调查显示，在日本就业的留学生比例从2019年的36.9%降低到了2020年的31.1%。造成这种现象的其中一个原因在于，许多留学生希望进入酒店和旅游等行业工作，而这些行业在疫情中遭受了沉重的打击。

在劳动适龄人口持续减少的背景下，日本政府在《日本再兴战略2016》中提出，留学生是宝贵的外国人才，要将留学生在日本的就业率提升到50%。留学生人数减少，就业率下降，或将对今后日本企业向海外发展，面向海外研发产品，接待入境游客等业务以及照护等领域所需人才的确保产生负面影响。

在线教育规模扩大与“线下留学”

在新冠肺炎疫情期间得到迅速普及的在线教育也在改变着留学的形态。美国纽约州立大学于2006年提出了国际化网络协作学习（COIL，全称是Collaborative Online International Learning）模式。在国际往来受到限制的背景下，该模式在日本也被快速地推广开。即便日本放宽了入境限制，留学生派遣方和接收方两所大学之间仍然越来越普遍地通过网络进行留学前预备学习和留学后汇报等。

慕课（即大规模在线开放课程。MOOC，全称是Massive Open Online Courses）的听课人数也在飞跃式增长。2021年，全球有950所大学以原则上免费的形式提供了大约2万门课程，听课人数累计达到了2.2亿人次。

利用在线教育进行虚拟交换留学的相关项目也得以展开。荷兰代尔夫特理工大学与11所世界级顶尖大学合作，2021年度以慕课形式推出了可以互换学分的16门课程。

通过在线上课取得相应的学分或资格便可获得微证书。对此，越来越多的认证机构发行数字徽章，以数字方式予以证明，从而实现学习成果可视化。在线教育也被认为与知识传递型教学模式之间存在高亲和性。

那么，对于学生而言，“线下留学”的价值何在？

全球规模最大的高校学生教育调查权威评测机构i-graduate实施的2021年留学生调查显示，受访学生选择留学目的地时最重视的是“对将来职业发展的影响”。并且，该机构分析认为，受访学生是基于“学习内容有助于找到好工作”“提供工作体验和实习机会”等理由，将自己的留学目的地推荐给学弟学妹们的。

日本学生支援机构实施了“2019年自费留学生生活实际情况调查”。关于“留学目的”，受访学生回答最多的是“取得学位”，接着依次是“在日本就业”“掌握就业所需的知识和技能”。关于“选择日本作为留学目的地的理由”，受访学生回答最多的几项依次是“对日本社会和在日生活感兴趣”“想学习日语和日本文化”“日本的大学等机构开展的教育和研究活动等具有吸引力”。

综上所述，要想促进外国学生来日留学，关键是为留学生提供有助于他们找到心仪工作的实践型学习和实习的机会，体验式学习日本社会文化和日语的机会，接受具有日本独特吸引力的教育并参与相关研究活动的机会。

必须亲身体验才能学到的东西

企业在录用留学生时重视日语语言能力、沟通能力、协作能力等素质，而这些仅靠在线学习是无法充分掌握的。因此，教育机构必须加强与企业和地区社会的合作，推动外国学生来到日本“线下留学”。

日本的生产制造活动精于零部件的“磨合”技术，其中的经验和知识等多以隐性知识的形式存在。要想共享隐性知识，必须通过人与人之间长期的交流才能实现。隐性知识反映在日本人重视语境胜于语言本身的沟通方式中，反映在包含人际关系的组织文化里。要促成留学生在日本就业，施展才能，制造机会让他们学习这类隐性知识具有重要意义。

此外，也有分析认为，实习和课外活动等非正规教育（non-formal education）有助于留学生掌握隐性知识。关键是要增加留学生接受教育机构与企业、地区社会等多方合作的体验式学习的机会，增加留学生与日本学生交流的机会。在日本，实习大多一天就结束了。对此，亚细亚大学九门大士教授指出，针对留学生群体有必要增设中长期的实习活动。以短期交流和研修为切入口，同时提供时间更长的研修机会，这是促进留学生理解隐性知识的必要条件。

由日本中央及地方政府扶持并牵线搭桥，促成大学等教育机构与企业的合作，这也具有重要意义。“留学生就业促进计划”是一项国家扶持事业，旨在支持各个大学与企业、地方政府合作促进留学生就业，至今已选定15个项目。此外，爱知县在2018年启动了“促进留学生扎根地方显身手”项目，除了为在日留学生提供与企业交流，到企业实习的机会外，还通过“归国留学生合作推进事业”，努力加强已离日回国留学生与当地日本企业之间的关系网。

让边工作边学习成为可能

东日本大地震发生后，从越南、尼泊尔等非汉字文化圈国家来到日本，一边工作一边学习的留学生人数激增。这些国家的居民收入水平在整个亚洲也属于相对低的，对于来自这些国家的年轻人来说，在日本的学费相当于他们在本国年均收入的数倍。之所以选择来日本留学，也是因为“在留资格外活动”（兼职）的上限为每周28小时，相比其他接收留学生的主要国家，时间更长。

然而，有了“特定技能制度”之后，近年来，日本出入境在留管理厅开始严格核查留学生兼职的情况，一旦查明工作时间超过每周28小时的上限，就会采取不予更新在留资格等措施。受新冠肺炎疫情影响，兼职本身已然难以持续，许多留学生都陷入了经济困境。

神奈川国际交流财团2020年针对县内留学生实施的调查显示，63%的受访者表示“兼职受到了影响”（其中，20%失业，16%长期停工，27%排班减少），75%的受访者表示“经济上出现了困难”。无独有偶，同年，海外旅居尼泊尔人协会针对来自该国的在日留学生实施的调查中，对同样的问题做出同样回答的受访者比例分别达到了87%和93%。

要想减少留学生对兼职的依赖，培养符合企业需求的人才，一个方法便是推行与企业合作的实践型教育。德国的应用科技大学实行“双元式”教学模式，学生和实习企业签订职业培训合同，获得该企业支付的薪酬，实习与上课交替进行。企业希望确保精通业务的人才，学生希望找到工作，“双元式”教学模式受到了双方的欢迎。2007年到2018年期间，应用科技大学的学生人数增加了2.6倍。或许日本也应该考虑在高等专门学校（2021年，29%的留学生就读于此类学校）增加这样的机会，让留学生可以得到企业在经济上的支持，同时开展实践型学习。

高等专门学校走出国门带来的启示

如上所述，为了重建留学生招收环境，教育机构有必要与企业和地方政府等合作提供教育和就业支持，打响“赴日留学，就业不愁”的优势。同时，还必须通过线上和线下两种方式的优化组合，让留学生收获有效果、有效率的日本留学经历。

带着上述问题意识，日本政府构建了国内首个在线国际教育平台Japan Virtual Campus（JV-Campus），尝试在提供具有日本优势和吸引力的教育内容的同时，在大学之间共享优质的教育资源，提供具有国际竞争力的数字内容。2022年3月以来，筑波大学、国际基督教大学等近40所大学已经开始面向留学生在线发布多元的信息和课程。其中，商务日语课程深受欢迎，这反映出留学生对在线提供以就业支持和就业后充电为目标的日语学习内容需求很大。

今后，日语语言学校或许也不得不探索如何利用线上手段开展日语教育。大学等高等教育机构也亟需调整通过招收学生来获取课时费收入的商业模式。如何达到宣传效果，应该在多大程度上采用线上教学方式，如何与面对面教学一并设定学费，这些都是重要的课题。在思考今后来日留学的发展方向时，以下两个事例能够提供重要的启示。

其一，高等专门学校（本文下称“高专”）走出国门。高专是五年制学校，招收初中毕业生并将其培养成具备专业知识的技术人员。在经济合作与发展组织2009年发布的日本高等教育报告中，高专获得了高度评价，由此受到全球关注。21世纪10年代中期，日本开始对海外的短期大学等教育机构设置的“高专课程”给予教学支持，并在蒙古和泰国等地创办名为“KOSEN（高专的日语读音——译注）”的学校。KOSEN立足于当地企业的需求开展实践型教育，实现高就业率的教学目标。学生不仅可以就业，还可以选择赴日留学。

其二，清风信息工科学院（大阪市）与印度某信息技术类大学合作，面向有意赴日工作的人员举办日语学习课程。由于合作双方需求一致，该课程作为一种商业模式也得以成立。日本的语言学校、大学走出国门，与当地教育机构合作展开招生和教学活动，由此培养出优秀学员赴日留学，确保人才，这类尝试让人感受到了新的可能性。

此外，清风信息工科学院还积极接收来日避难的乌克兰学生，甚至已经开始探索如何为当地学生提供线上授课服务。在全球形势动荡，难民人数增多的背景下，留学作为接收这个群体的一种方式也受到了关注。我们期待教育机构能与日本中央政府、难民援助团体、地方政府和企业等合作，推进接收难民的相关事宜。

标题图片：PIXTA（摄影支持：中央工学校附属日语学校）

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