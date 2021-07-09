日本人喜爱哪些运动员？

日本信息库

在日本人喜爱的运动员排行榜上综合排名第一的，是羽生结弦，他受到了女性受访者的绝对性支持，但在男性受访者心中的排名却是20名开外。男性受访者选出的前20名中，竟有三人是职业棒球中央联盟读卖巨人队的退役球员。在体育运动的偏好方面，男性和女性似乎本来就存在差异。

笹川体育财团在2020年8月至9月间实施了一项《运动生活相关调查》，针对其中“你喜欢的运动员”这个问题，2246名受访者（占回答者总人数的74.9%）做出了回答。

综合排名第一的是羽生结弦（7.8%），其后依次是铃木一郎（7.5%）、大谷翔平（5.1%）、大坂直美（4.9%）、浅田真央（4.2%）。排名第四的“大坂直美”是首次进入前20名。

从项目类别来看，前20名中，棒球运动员占了5席，高尔夫和足球运动员各占3席，花样滑冰、网球和篮球运动员各占2席，游泳、拳击、排球和羽毛球运动员各占1席。

综合排名 ％ 羽生结弦/花样滑冰 7.8 铃木一郎/棒球 7.5 大谷翔平/棒球 5.1 大坂直美/网球 4.9 浅田真央/花样滑冰 4.2 锦织圭/网球 4.0 池江璃花子/游泳 2.0 渋野日向子/高尔夫 1.8 坂本勇人/棒球 1.6 里奥内尔･梅西/足球 1.4 长岛茂雄/棒球 1.3 井上尚弥/拳击 1.2 三浦知良/足球 1.2 石川辽/高尔夫 1.1 八村垒/篮球 1.0 本田圭佑/足球 0.9 松山英树/高尔夫 0.9 迈克尔･乔丹/篮球 0.9 石川祐希/排球 0.8 松井秀喜/棒球 0.8 桃田贤斗/羽毛球 0.8

出处：笹川体育财团（由于3人并列第19位，所以实际上榜21人）

15.3%的女性受访者表示喜欢羽生结弦，超过排在第二位的浅田真央和大坂直美（8.0%）7.3个百分点，可见羽生的地位不可撼动。女性受访者选出的前20名中有四位花样运动员，呈现出偏好特点。

而男性受访者选择铃木一郎的人最多，占比达10.1%，自开始实施这项调查的2002年以来，他每年都被男性受访者选为最喜欢的运动员。虽然已经退役，但依然人气不衰。大谷翔平（6.2%）以3.9个百分点之差屈居第二。第三位以下依次是锦织圭（3.1%）、长岛茂雄、里奥内尔･梅西、（同为2.4%）。男性受访者选出的前20名中有七位棒球选手，除铃木一郎和大谷翔平外，其他五人均为读卖巨人队球员（包括退役球员）。

女性 ％ 男性 ％ 羽生结弦 15.3 铃木一郎 10.1 浅田真央 8.0 大谷翔平 6.2 大坂直美 8.0 锦织圭 3.1 锦织圭 5.0 长岛茂雄 2.4 铃木一郎 4.8 里奥内尔･梅西 2.4 大谷翔平 4.0 坂本勇人 2.3 池江璃花子 2.7 渋野日向子 2.3 石川祐希 1.4 井上尚弥 2.0 渋野日向子 1.4 大坂直美 1.8 八村垒 1.4 迈克尔･乔丹 1.8 宇野昌磨/花样滑冰 1.2 松山英树 1.7 桃田贤斗 1.2 三浦知良 1.5 石川佳纯/乒乓球 1.0 池江璃花子 1.4 石川辽 1.0 久保建英/足球 1.3 坂本勇人 1.0 石川辽 1.2 高桥尚子/马拉松 1.0 王贞治/野球 1.2 本田圭佑 0.9 松井秀喜 1.2 三浦知良 0.9 冈本和真/棒球 1.1 内田笃人/足球 0.8 本田圭佑 0.9 木村纱织/排球 0.8 泰格･伍兹/高尔夫 0.9 高桥大辅/花样滑冰 0.8

出处：笹川体育财团（女性受访者选出的前20名中有3人并列第19位，所以实际上榜21人）

标题图片：在2020年12月日本锦标赛上表演的羽生结弦和2021年2月在美国职棒大联盟西雅图水手队主场进行赛前练习的铃木一郎（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。