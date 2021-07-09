日本人喜爱哪些运动员？体育 社会 财经
在日本人喜爱的运动员排行榜上综合排名第一的，是羽生结弦，他受到了女性受访者的绝对性支持，但在男性受访者心中的排名却是20名开外。男性受访者选出的前20名中，竟有三人是职业棒球中央联盟读卖巨人队的退役球员。在体育运动的偏好方面，男性和女性似乎本来就存在差异。
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笹川体育财团在2020年8月至9月间实施了一项《运动生活相关调查》，针对其中“你喜欢的运动员”这个问题，2246名受访者（占回答者总人数的74.9%）做出了回答。
综合排名第一的是羽生结弦（7.8%），其后依次是铃木一郎（7.5%）、大谷翔平（5.1%）、大坂直美（4.9%）、浅田真央（4.2%）。排名第四的“大坂直美”是首次进入前20名。
从项目类别来看，前20名中，棒球运动员占了5席，高尔夫和足球运动员各占3席，花样滑冰、网球和篮球运动员各占2席，游泳、拳击、排球和羽毛球运动员各占1席。
|综合排名
|％
|羽生结弦/花样滑冰
|7.8
|铃木一郎/棒球
|7.5
|大谷翔平/棒球
|5.1
|大坂直美/网球
|4.9
|浅田真央/花样滑冰
|4.2
|锦织圭/网球
|4.0
|池江璃花子/游泳
|2.0
|渋野日向子/高尔夫
|1.8
|坂本勇人/棒球
|1.6
|里奥内尔･梅西/足球
|1.4
|长岛茂雄/棒球
|1.3
|井上尚弥/拳击
|1.2
|三浦知良/足球
|1.2
|石川辽/高尔夫
|1.1
|八村垒/篮球
|1.0
|本田圭佑/足球
|0.9
|松山英树/高尔夫
|0.9
|迈克尔･乔丹/篮球
|0.9
|石川祐希/排球
|0.8
|松井秀喜/棒球
|0.8
|桃田贤斗/羽毛球
|0.8
出处：笹川体育财团（由于3人并列第19位，所以实际上榜21人）
15.3%的女性受访者表示喜欢羽生结弦，超过排在第二位的浅田真央和大坂直美（8.0%）7.3个百分点，可见羽生的地位不可撼动。女性受访者选出的前20名中有四位花样运动员，呈现出偏好特点。
而男性受访者选择铃木一郎的人最多，占比达10.1%，自开始实施这项调查的2002年以来，他每年都被男性受访者选为最喜欢的运动员。虽然已经退役，但依然人气不衰。大谷翔平（6.2%）以3.9个百分点之差屈居第二。第三位以下依次是锦织圭（3.1%）、长岛茂雄、里奥内尔･梅西、（同为2.4%）。男性受访者选出的前20名中有七位棒球选手，除铃木一郎和大谷翔平外，其他五人均为读卖巨人队球员（包括退役球员）。
|女性
|％
|男性
|％
|羽生结弦
|15.3
|铃木一郎
|10.1
|浅田真央
|8.0
|大谷翔平
|6.2
|大坂直美
|8.0
|锦织圭
|3.1
|锦织圭
|5.0
|长岛茂雄
|2.4
|铃木一郎
|4.8
|里奥内尔･梅西
|2.4
|大谷翔平
|4.0
|坂本勇人
|2.3
|池江璃花子
|2.7
|渋野日向子
|2.3
|石川祐希
|1.4
|井上尚弥
|2.0
|渋野日向子
|1.4
|大坂直美
|1.8
|八村垒
|1.4
|迈克尔･乔丹
|1.8
|宇野昌磨/花样滑冰
|1.2
|松山英树
|1.7
|桃田贤斗
|1.2
|三浦知良
|1.5
|石川佳纯/乒乓球
|1.0
|池江璃花子
|1.4
|石川辽
|1.0
|久保建英/足球
|1.3
|坂本勇人
|1.0
|石川辽
|1.2
|高桥尚子/马拉松
|1.0
|王贞治/野球
|1.2
|本田圭佑
|0.9
|松井秀喜
|1.2
|三浦知良
|0.9
|冈本和真/棒球
|1.1
|内田笃人/足球
|0.8
|本田圭佑
|0.9
|木村纱织/排球
|0.8
|泰格･伍兹/高尔夫
|0.9
|高桥大辅/花样滑冰
|0.8
出处：笹川体育财团（女性受访者选出的前20名中有3人并列第19位，所以实际上榜21人）
标题图片：在2020年12月日本锦标赛上表演的羽生结弦和2021年2月在美国职棒大联盟西雅图水手队主场进行赛前练习的铃木一郎（时事社）
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