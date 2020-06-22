石川祐希：奥运会不是终点，“世界顶尖选手”才是目标

东京奥运会，备战中的运动员们

随着新冠肺炎疫情在全球扩散，东京奥运会也决定延期一年举办。这场疫情还不知何时结束，国内外众多选手都忧心忡忡，但有一个人却很乐观。他就是效力于意大利男排甲级联赛的日本男排王牌选手，石川祐希。为了成为“世界顶尖选手”，大学毕业后，他作为职业选手不断挑战世界顶级联赛。让我们来看看24岁的石川祐希的精彩人生。

观众和选手融为一体

2月9日，周日。意大利北部城市帕多瓦郊区的排球专用场地“Kioene Arena”热闹非凡。3500名观众震耳欲聋的声援响彻体育馆。这一战，帕多瓦队主场迎战强队特伦蒂诺队。率先拿下第一局的帕多瓦队之后连失两局，不过在主攻手石川的积极表现下，拿下了第四局，现在进入最后的决胜局。虽然最终由于实力差距，不敌对手，但这一场激动人心的鏖战，让球迷们都露出了满意的笑脸。

比赛结束，队列解散后，粉丝们涌入赛场。飞奔到偶像的身边，只为求得一张签名。石川所在之处被初高中生和带着孩子观战的粉丝围得水泄不通。从他面带微笑配合地跟一个个粉丝合影，就能看出帕多瓦市民是多么喜欢他。



比赛结束后，石川爽快地答应与从日本远道而来的粉丝和帕多瓦当地的初高中生合影（笔者拍摄）

偶然开启的意大利男排甲级联赛的大门

在意大利男排甲级联赛打球，本赛季已经是第五赛季了。但石川说自己在来意大利之前，完全没想到过会作为职业选手效力于海外联赛。爱知星城高中时代，连续两年成为“三冠王”（全国高中综合体育大会、国民体育大会、日本春季高中排球联赛）。石川被看中，作为未来日本的王牌选手进入大学排球名门中央大学。“当时的目标是进入国家队，大学毕业后去企业队（V联赛）打球。”

之所以进入被誉为全球顶级联赛的意大利男排甲级联赛打球，完全是由于一个“非常偶然”的机会。大一的秋冬季，在摩德纳进行的为期三个月的“排球留学”改变了石川的人生轨迹。

法拉利总部所在的意大利中部摩德纳省的摩德纳队当时正在招揽日本选手。然而包括V联赛在内的国内顶级选手中，没有一人点头。于是改为招揽前途有望的大学生选手，这便打听到了当时中央大学的教练松永理生这里。

石川刚刚入学。还是球队的支柱，是宝贵的战斗力。但教练考虑到石川未来的发展，还是问了他想不想去意大利。

“无论是意甲，还是意大利语，我都一无所知。但是，正因为一无所知，反而激起了我的兴趣。就很单纯地有了想去看一看的想法。”

对石川而言更为幸运的是摩德纳队在意甲队伍里也是数一数二的强队，与F1的法拉利一样，深受当地居民热爱。球队阵容强大，云集了各国代表选手，石川在正式比赛中只有1场比赛是打完了全场，但他作为王牌发球手（pinch sever）和王牌一传手（pinch receiver）为球队做出不菲贡献，球迷们还专门为石川写了首应援歌以作鼓励。

回国前的送别会上，球队最年长、曾为远征客场时的酒店同屋并教过石川意大利语的Andrea Sala给了他一个大大的拥抱：“祐希，你要变得更强，然后再回来！”当然，石川也是这个打算。

“高中的时候，作为国青队选手，我也跟外国球队打过好几次。当时一直都没法取胜，让我有了国外对手很强的印象，但实际上跟他们朝夕相处之后，我发现他们也不是毫无破绽的强手，也是有弱点的。虽然知道的确水平有差距，但我也觉得只要自己再成长一些的话，应该就能跟他们较量了。”

大三大四的时候，校际比赛的休赛期，石川则效力于意大利拉齐奥大区的第二梯队球队，拉蒂纳队。大学毕业后，于上个赛季作为职业选手成功转会锡耶纳队。他是全队唯一一个26场比赛全部首发上场的球员，总共打了111局比赛，总得分376分，排名联盟第12名。本赛季，他收到了意甲半数以上球队伸来的橄榄枝，最终选择了帕多瓦队。



应援席上坐满了球迷们

以意甲经验报效祖国

为了备战东京奥运，也有相关人士希望石川留在国内打V联赛，但他认为：“想要成为世界顶尖球员，现在在意甲打比赛，积累经验尤为重要。我选了比锡耶纳水平更高，并且可以进入首发阵容的球队。”上个赛季联盟第7名的帕多瓦队拥有打进季后赛，争夺八强的实力。在季后赛上好好表现，争取下个赛季进入摩德纳、佩鲁贾这样的第一梯队球队。这是石川给自己的描绘的愿景。



石川在防守方面也贡献不菲

当然作为国手，石川会也全力以赴争夺奖牌。去年秋天世界杯，日本战胜了里约奥运会银牌得主意大利队，获得8场胜利，挺进四强。石川作为名副其实的王牌选手发挥出色。假装后排扣球佯攻实则托球这类在意甲学会的技巧用得非常出彩。他不仅自己全力奋战，还鼓励19岁的新人西田有志，积极地给队友打气。这其实也是在喜欢明确自我主张的意甲学到的东西。把在意甲积累的技术和经验带进国家队，最终将助力日本男排的复兴。

入乡随俗

在2米以上巨人云集的意甲，192cm的石川看起来就小了一圈。最高成绩3.51m的弹跳力带来时速120km的扣杀是他的武器，不过“不仅要拼瞬间爆发力，还得拼体力。为此需要有一副不易受伤的身体。”石川之前在意大利一直都在外面吃饭，后来接受了营养专家的建议，两年前开始自己做饭吃了。石川讨厌吃西红柿，但现在也把它做成汤之类的。总之，为了营养均衡，也颇费了些功夫。



192cm的石川（左三）看起来很“娇小”

他去年夏天考了驾照。意大利的训练，比起量来更注重质，以实战风格为主。用作基础训练的时间比在日本的时候少。“不过，对我这个日本人来说，想要提高水平，就必须重视'质×量'。之前路程往返一直都是蹭队友的车，现在自己开车早一些去排球馆，加做一些个人练习。”靠着一点一滴稳扎稳打，石川这两年增肌10kg，终于练成了不易受伤的体格。

提高意大利语水平也是必须的。石川完全不用电子词典，只用纸质词典。“初高中学英语也是这样的，我看纸质词典记得更快。日常生活和训练中遇到不认识的单词，我会先记到手机里。意大利语基本都是按字母来拼读，所以要听懂不太难。回家后，我会在词典上查一查新单词，下面画条线，然后抄写到手账里，趁热打铁，争取当天就记住。”

“意大利是一个大家在不同意见和想法的碰撞中相互交流的社会。刚来的时候，想说的话没法用意大利语表达出来，也让我积累了不少压力。大概从第三年开始，日常生活终于不再为语言发愁了，现在比赛中我也能很好地表达自己的想法了。”吃饭的时候，也会留意看一看电视新闻。

“到去年为止，我都只看体育新闻，现在我也在努力了解意大利的政治和社会。”他说，意大利语已经不再是单纯的打排球的工具了。为了能更好地融入当地社会，石川希望自己的意大利语能更上一层楼。

现在更需要传递“感激之情”

季后赛入场券争夺战带着联赛也渐入佳境，却不料疫情席卷意大利。由于新冠肺炎的蔓延，国内活动全都按下了暂停键。意甲联赛本赛季剩下的比赛无奈停摆。

球队活动全都停摆，即便如此，石川也积极乐观地看待现下的局势，并将策划已久的活动付诸行动。现在他面向全日本的小学初高中生征集“现在你想表达的'感激之情'”，然后在自己的instagram官方账号（@yuki_ishikawa_official）上发布。

“'不忘感激之情'是高中时期排球部的顾问老师教给我们的一句话，也是我的行动指南。我没法参加毕业典礼和开学典礼，没有机会向朋友和照顾过我的人们传达'感激之情'。但我会像打排球时接球传球那样，将这份感激之情传播出去，同时努力把它变成自己今后的动力。”石川表达了内心美好的愿望。

标题图片：依靠最好成绩3.51m的弹跳力打出干脆有力的一击