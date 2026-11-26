日本浮世绘画师葛饰北斋以《神奈川冲浪里》等名作享誉世界，其艺术风格深受江户时代百姓喜闻乐见的街头表演艺术及杂耍等市井娱乐文化的影响。有一个例子最能直观体现这一点：他曾亲自化身表演者，在众多观众面前挥毫泼墨，绘制出巨幅达摩像。

当众绘制长达18米的巨幅达摩像

1760年，葛饰北斋出生于两国，这是当时整个江户“见世物小屋”（进行杂耍、魔术、猎奇演出的地方——译注）最为密集的地区，可谓市井娱乐中心。1849年，他又在同样以街头表演和“见世物”兴盛而著称的浅草去世。

据说葛饰北斋一生搬家近百次，但似乎多在两国与浅草之间辗转。想必无论住在哪里，他应该都能听到附近见世物小屋传来的三味线声和鼓声，或街头表演引起的阵阵欢呼声。倘若讨厌这种喧嚣，他恐怕也不会选择住在这些地方。

事实上，葛饰北斋自己也曾化身表演者当众作画，以极富戏剧性和视觉冲击力的方式博得满堂喝彩。

1817年10月5日一大早开始，人们便陆续涌向位于名古屋大须附近的西挂所（现为本愿寺名古屋别院），等待观看葛饰北斋现场绘制巨幅达摩像。人们手里的宣传单也是葛饰北斋本人专门为这次活动绘制的。寺院门前还摆起了各种摊位，俨然如祭典或庙会一般热闹非凡。

寺院内铺着一张巨幅画纸，长约18米、宽约10.8米，相当于120张榻榻米大小。过了晌午，寺院已被人潮挤得水泄不通。作为主角的葛饰北斋带着众弟子踏上画纸，准备开始作画。

用五个稻草桶拆下来的稻草制成大笔

葛饰北斋先将用稻草扎成的巨大画笔饱蘸墨汁，随后在画纸上猛地拉出一条粗线，笔锋末端突然一转，而后收住笔势。接着，他在线条左右分别画上一道圆弧，又在第一道线条下方的弯折处画上一横。观众顿时反应过来：刚才画的分别是鼻子、眼睛和嘴巴，一张脸由此逐渐浮现。葛饰北斋继续在纸上拉出一笔笔线条，观众逐渐辨认出耳朵、头部、胸部等部位。人们一边七嘴八舌地议论，一边欣赏着这场精彩的绘画表演。

葛饰北斋轮番使用不同的工具作画，除了用5个稻草桶拆下来的稻草制成的大笔外，还有棕榈画笔和竹扫帚。弟子们也忙前忙后，有的给达摩的衣服上色，有的擦去多余水分。不知不觉间，一幅达摩像便跃然纸上了。

傍晚时分，大功告成。众人将画作吊到事先搭好的13米高架上，表演就此划上句号。次日，葛饰北斋又在画上挥毫题下“北斋戴斗”（“戴斗”是葛饰北斋的号——译注）几个字。这一天同样有大批观众赶来，对着那幅如同船帆一般迎风鼓动的巨幅达摩像报以阵阵喝彩。

以上情形皆出自当地尾张藩士（居城位于名古屋的尾张藩的家臣——译注）、同为浮世绘画师的高力种信绘制的《北斋大画即书细图》。高力种信号猿猴庵，比葛饰北斋小6岁。

一般而言，绘画艺术似乎应该隔绝杂念与喧嚣，沉下心来对着画纸完成作品。然而那一天的葛饰北斋，却将满堂掌声和欢呼化作自己的力量，整幅画作一气呵成。与其说他是艺术家，不如说更像一位技艺精湛的街头表演大师。

沿街叫卖七味粉的零工

另一方面，坊间也流传着一段关于葛饰北斋沿街叫卖七味粉的故事。

葛饰北斋19岁时拜画师胜川春章为师。以当时的标准来看，这个年龄起步已经相当晚。在此之前，他曾在租书铺当过小伙计，也曾靠雕版谋生，可以想见，当时他应当是满怀壮志拜入师门的。

然而，拜了师并不等于马上就有工作。于是，他干起了今天所谓的“零工”——售卖七味粉。这是一种混合辣椒、花椒等七种香辛料制成的日本传统调味料。卖这种调味料的小贩通常身着惹眼的衣服，一边走，一边用轻快的调子唱着叫卖歌：“嘡嘡七味粉，辣得够劲，还有花椒籽……”据说直到1964年东京奥运会前后，还能在街上听到这种吆喝声。

在当时，沿街叫卖七味粉属于刚兴起的新奇行当之一。会注意到这种新鲜事物，倒也很符合葛饰北斋的性格。一天，他正唱着“嘡嘡七味粉……”沿街叫卖，忽然有人叫住他：“哎，你在这儿干什么呢？”葛饰北斋回头一看，竟是自己的老师胜川春章。他顿时羞愧难当，慌忙逃离现场。据说，此后他在心中发誓：“无论再怎么穷，我也是个画画的。还是得画画才行。”

“窥视匣”与浮绘

除了当众作画的艺术行为外，我想，葛饰北斋的画作本身或许也曾受到街头表演和见世物的影响。

理由之一，是葛饰北斋年轻时曾大量创作“浮绘”。“浮绘”是江户时代浮世绘的一种类型，吸收了西方绘画的单点透视法，强调空间纵深与立体感，使眼前的景物呈现出奇妙的空间感。常见题材包括剧场、大型商铺、神社寺院等大型建筑内部以及商铺林立的大街等等。

将浮绘放入带透镜的窥视匣中观赏，这种娱乐方式在当时颇为流行。窥视匣本身历史比浮绘久远，最初是用于观看提线人偶活动的视觉娱乐装置。然而随着浮绘出现，提线人偶表演逐渐式微，浮绘转而成为窥视匣中的主角。透过镜片，浮绘原本的透视效果被进一步放大，仿佛匣子内部容纳着一个广袤的宇宙。

这种奇妙的视觉体验，令人联想到后来葛饰北斋代表作《神奈川冲浪里》的大胆构图：近景是汹涌澎湃的巨浪，而透过浪涛间的空隙，又能看见远方的富士山。

葛饰北斋之女与“光影机关”

浮绘窥视匣还有一种呈现夜景的巧妙手法：先向观众展示白日里的街道和风景名胜，随后遮住正面光源，把民居的窗户、月亮、星星、火焰等部分绘制成镂空图案，从背面打光，观众眼前就会呈现出与白昼截然不同的夜景。

曾画下葛饰北斋绘制巨幅达摩像场面的猿猴庵，在第一次看到这种表演后写道，其景象“令众人无不惊目”，当灯火亮起、点亮夜色时更是奇妙，甚至让人怀疑“是魔法或幻术”。

在夜间灯火通明的现代社会，人们也许很难理解这种娱乐方式。然而在灯油十分宝贵的时代，夜间点灯的场所多为官方许可的风月场所“游廓”、传统的高端私密餐饮场所高级料亭等，因此，欣赏平时难得一见的“夜景”本身，对普通百姓来说也是一种娱乐。

江户东京博物馆收藏的“光影机关”，就是一件让观众体验景色由昼入夜的视觉装置。这是一幅全长约10米的画卷，描绘了从一石桥沿日本桥川而下，汇入隅田川，而后又逆隅田川而上，途经永代桥、新大桥、两国桥，最终到木母寺，这一路上河岸两侧的风光。这类作品在题材上属于“隅田川两岸风光”，葛饰北斋本人也曾绘制过该题材的画作。

不过，这幅画并非普通的风景图，而是模拟了乘船观览的路线，给人带来身临其境的体验：从一石桥登船，在飘飘荡荡的游船中，悠然欣赏两岸不断变化的风光。这就是江户人的雅趣与巧思吧。

江户东京博物馆这件藏品最有趣的一点，是民居的窗户、烟花、屋形船（日本传统有顶游船——译注）上的灯笼和拉门等部分都做了透光设计，人们推测，当时可以从背面打光，营造出泛舟夜游的景观。恰巧，当时出版的通俗读物《两国栞》中，除了商贩揽客的各种吆喝声外，也收录了“光影机关”的宣传词。想必当时的观众们就是坐在狭小的房间里，体验泛舟游览的氛围吧。

这种以强烈的光影反差呈现夜景的手法，与葛饰北斋之女葛饰应为的《吉原格子先之图》有同工之妙。葛饰北斋与应为的作品之所以能打动人心，本质上当然源于两人敏锐的艺术感知力。不过，他们运用的技术与手法，却与当年的见世物有着相通之处。我们恐怕很难否认，这对伟大的艺术家父女，很可能也曾受到市井娱乐文化的启发。

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