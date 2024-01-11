大谷翔平连续三次成为青少年最喜欢的运动员

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转会到美国职业棒球大联盟第6年，在投球和击球两方面都有出色表现的大谷翔平是日本青少年眼中偶像般的人物。笹川体育财团的调查显示，大谷已连续三次被选为青少年最喜欢的运动员。

笹川体育财团2023年6至7月针对青少年实施运动生活相关调查，在青少年“喜欢的运动员”中，效力于美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队的大谷翔平排名第一，第二、三名分别是足球运动员三笘熏和利昂内尔•梅西。

青少年运动生活相关调查隔年实施一次。在“喜欢的运动员”这个项目上，大谷翔平自2019年和2021年以来，已连续三次名列榜首。此次得票率达到了创新高的22.3%。

在今年3月的世界棒球经典赛（WBC）中，日本队时隔三届再夺冠军（历史上第3次夺冠），大谷居功至伟。虽因接受了右手肘部韧带手术，9月3日以后再未出场，但他在投球和击球两方面均有不俗战绩，创造了10胜、40本垒打和20盗垒的美国职棒大联盟纪录，并且是获得美国联盟（美国职棒大联盟的两个联盟之一——译注）本垒打王的日本第一人，深深刻在人们记忆和历史记录中的突出表现在调查结果中得到了充分反映。

排名第二的三笘，在2022年的卡塔尔世界杯上受到高度关注，在其效力的英超布莱顿俱乐部也有出色表现。笹川财团分析认为，活跃于世界舞台并有出色表现的运动员具有排名靠前的倾向。

运动员 / 运动项目 得票率（％） 大谷翔平/ 棒球 22.3 三笘熏/足球 3.1 利昂内尔•梅西/足球 2.7 石川祐希/排球 2.3 羽生结弦/花样滑冰 2.0 八村垒/篮球 1.7 桃田贤斗/羽毛球 1.6 高桥蓝/排球 1.4 铃木一郎/棒球 1.3 河村勇辉/篮球 1.1 丹羽孝希/乒乓球 1.1 斯蒂芬•库里/篮球 1.1 拉兹•努托帕/棒球 1.1

出处：笹川体育财团

标题图片：2023年8月9日，大谷翔平在与费城人队之战中打出安打（路透社）

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