东京的无人岛——鸟岛

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2023年10月9日清晨，日本气象厅向伊豆群岛和小笠原群岛发出海啸预警，随后又向千叶、高知、宫崎、鹿儿岛等县发出了预警。在八丈岛观测到浪高60厘米的海啸，在三宅岛和神津岛观测到了浪高50厘米的海啸（当日中午解除了预警）。据日本气象厅称，鸟岛附近有可能发生了地震、火山爆发或海底滑坡，但具体原因尚未确定。那么，鸟岛到底是个什么样的岛？

鸟岛距离东京市中心约570公里，是位于伊豆群岛中的八丈岛以南约300公里处的一座无人岛。这座几乎呈圆形的火山岛直径约2.5公里，周长约6.5公里。最高点是一座属于火山口丘陵的硫磺山，海拔394米，而它本身其实是3000米级别的海底火山的山顶突出海面后形成的一个岛。

鸟岛再往南约370公里处，分布着小笠原群岛的聟（xù）岛列岛。鸟岛曾有过被划归为小笠原及八丈岛附属岛屿的历史，但现在不隶属于任何町村，由东京都直辖。整个岛屿已被指定为“自然珍贵物”(*1)。



鸟岛全景（2020年8月，海上保安厅拍摄）

主要的火山活动

1871年 详情不明 1902年 8月上旬大爆发，一直持续到月底。岛中央形成大火山口。125名岛民全部死亡。岛的西北岸和东南部海域也发生了火山喷发 1939年 8月18日，在1902年生成的大火山口东南端喷发。火山渣锥的生长和熔岩流动一直持续到12月末。当地居民、海军气象观测站人员全部撤离 1959-65年 断续发生地震活动 2002年 8月8日在附近航行的一艘游钓艇目击到规模较大的白烟。10日凌晨另一艘游钓艇确认山顶出现连续喷发的火柱

鸟岛还有一点比较出名，它是特别天然纪念物——信天翁的聚集繁殖地。因为这种海鸟在陆地上行动迟缓，很容易捕捉，日语称之为“阿呆鸟”。明治时期，为了收集优质的羽毛和获取鸟肉，一批拓荒者集体移居此地。据推测，直到1902年火山爆发造成125名岛民全部遇难，至少有500万只信天翁被捕杀。

后来，为了捕捉信天翁和采集珊瑚，又有一批拓荒者移居到这里，1939年火山爆发后，再无民间人员在此居住。第二次世界大战期间，日本在岛上修建了海军雷达基地，战后修建了气象観测站，但由于火山活动频繁引发地震，全体人员于1965年撤离，从此成为了一座无人岛。

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标题图片：PIXTA

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