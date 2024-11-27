与谢芜村：极尽俳谐与绘画之美，悠游于诗情画意间

日本伟人传

与谢芜村与松尾芭蕉并称“俳圣”。芭蕉去世后，俳坛主流风格逐渐向平实浅显转变，芜村不断创作出独具趣味的佳作。他同时也是一名画家，自幼喜爱绘画，留下许多杰作，后被指定为日本的国宝或重要文化遗产。

无拘无束的俳谐

1716年，芜村出生于大阪的毛马村。本姓谷，后自称与谢。父亲是村长。关于其母，一说出身于丹后与谢，家业和家族情况均不可考。

芜村20岁左右来到江户，拜入夜半亭巴人门下。他寄居在日本桥石町的师傅家中学习俳谐，俳号“宰町”。巴人是芭蕉的门人其角和岚雪的弟子，俳风自由豁达。“夫俳谐之道，不必拘泥于为师之句法”（《今忆昔》序文）——据说，芜村正是听从了这番教导，才领悟了“俳谐的自在”，即俳谐是不受约束、自由的存在。俳谐不应受流派的束缚，芜村的这一思路是在巴人的指导下形成的。

1742年巴人去世后，芜村投奔同门师兄俳人雁宕，迁至结城。在北关东游历了一些时日，同时进行绘画和俳谐的创作，也曾云游东北各地。在雁宕等人的支持下，1744年编写了《宇都宫岁旦帐》，始称芜村。有一个颇具说服力的观点认为，芜村这一俳号来自陶渊明的汉诗《归去来兮辞》中的“田园将芜胡不归”一句，意为“荒芜的村庄”。

他与结城俳坛的前辈早见晋我私交甚笃。1745年，早见晋我去世时，他创作了俳诗《悼念北寿老仙》。俳诗与发句、连句的形式皆不同，由芭蕉的门人支考开创，此后江户俳坛的俳人们纷纷尝试创作。不过，芜村的俳诗以极高的完成度独树一帜，足可窥见其才华。且看开篇部分。

君あしたに去ぬ ゆふべのこゝろ千々に／何ぞはるかなる／君をおもふて岡のべに行つ遊ぶ／をかのべ何ぞかくかなしき 君今朝离去，今夕我心万千。缘何君远行。思君游荡至冈边，忽觉丘岗共悲伤。

作为画家，声名鹊起

1751年，36岁的芜村迁至京都。未见芜村拜过专业画师的记载，他的画技大概是通过自学掌握的。来到京都后，他流连于寺庙和神社观赏画作，也去丹后和赞岐学习画技。

18世纪的日本画坛，因清朝画家沈南苹（沈铨）等人赴日以及画谱的出版，受到中国南宗画的影响，新画风盛行，当时的作品称为“南画”。芜村也积极学习画谱，作为南画画家逐渐名声大震。1771年，他与南画的另一位代表人物池大雅合作，创作了《十便十宜图》。二人以中国文人李渔吟咏伊山别业（伊园）的舒适和自然美景的诗歌为原型，大雅创作了《十便图》，芜村创作了《十宜图》。《十便十宜图》是芜村的代表画作。

自此，芜村进入了画家生涯的多产期，创作了《富岳列松图》（重要文化遗产）等作品。尤其是在1778年改画号为“谢寅”后，创作了《夜色楼台图》（同前）、《竹溪访隐图》（同前）等杰作。



《富岳列松图》（局部），爱知县美术馆藏（木村定三藏品）



《富岳列松图》，爱知县美术馆藏（木村定三藏品）

绘画与俳谐的融合

同一时期，他还作为俳谐师活跃在京都各地。1766年6月创立俳谐团体“三果社”，定期组织命题俳句会。俳句会的气氛自由融洽，由出席者共同品鉴俳句，评定优劣。曾因芜村云游赞岐而中断，回京都后恢复举办。在这里，芜村作为俳人的创作技巧得到磨炼，诞生了如下优秀作品。

1770年，芜村继承巴人的俳号“夜半亭”，于京都正式晋级为“俳谐宗匠”。当时芜村55岁，作为职业俳谐师起步已经非常晚了。这可能是因为比起俳谐，他更愿意花精力在绘画上吧。

芜村的绘画和俳谐密不可分。飘逸的简笔画搭配俳句组成的“俳画”是芜村的绝技，他创作了无数充满诗情画意及幽默感的佳作。尤其是全文誊抄芭蕉的《奥州小道》，用柔和的笔触添加简单的人物插画，这种风格的画作备受好评，需求似乎也很大，留下了多部绘卷和屏风作品。

芜村的俳谐观也在很大程度上受到绘画理论的影响。在1777执笔的《离俗论》中，他提出了下面两个观点。

应先消除心中的俗气，再谈创作。

俳谐虽流派众多，却可融汇贯通为己所用，再因时因地，选择符合个人喜好的俳谐。

这是将中国的画谱《芥子园画传》的绘画理论应用于俳谐并加以调整后得出的结论。在芜村活跃的时代，文人思想流行，讲究学习中国和日本的古典作品，进而以绘画、书法、音乐等各种艺术形式作为消遣，以求脱俗。芜村则认为，俳谐也应从这种丰富的精神世界中诞生。

基于古典知识的文人游戏

承袭“夜半亭”的俳号后，芜村一门陆续出版了大部头作品选集，如《其雪影》（1772年）、《明乌》（1773年）、《续明乌》（1776年）。18世纪后半期的俳坛各种流派百花齐放，呈现出创建芭蕉去世后新时代的风气。芜村一门也投身其中。不过，这些作品集的编者是弟子几董，估计芜村在背后进行了指导。

芜村自己创作的作品集，大都是短小精悍的小册子，收录了挚友和弟子的俳句。每本作品集都表达了丰富多彩的意趣，完全体现出个人喜好。例如在《安永甲午岁旦》（1774年）一书中，芜村为弟子们的俳句画了插画。不过，他的插画并不都是纯粹诠释句意的(*1)。

雉子（きじ）啼（なく）や梅花を手折（たおる）うしろより 梅香染春日，枝头花开正欲折，绿雉身后啼

弟子带川在早春散步时创作了这首俳句，芜村配的插画是谣曲《罗生门》中渡边纲被鬼从背后偷袭，头盔被擒住的经典场景。渡边纲是平安中期的武将，据传他击退了罗生门的鬼怪。这幅插画乍一看，与俳句毫不相关，但又隐藏着一个共同点，即“被人从背后吓了一跳”。芜村喜爱引经据典的文人游戏风格由此可见一斑。



芜村为表现早春散步的俳句绘制的插画，取自谣曲《罗生门》的一幕，其文人情趣可见一斑《安永甲午岁旦》（早稻田大学图书馆藏）

此外，收录于《夜半乐》（1777年）的俳诗《春风马堤曲》将自己深切的怀旧之情，寄托于从侍奉的主家回乡省亲的年轻女子的旅途中，并加以升华。这组俳诗由发句、汉诗句、汉诗的日语白话文等共18首诗构成。下面选取中间两首和结尾的一首进行赏析。

憐（あわれ）みとる蒲公（たんぽぽ）茎短（みじかう）して乳を浥（あませり） 可爱蒲公英，茎短溢白乳

むかしむかししきりにおもふ慈母の恩／慈母の懐袍（かいほう）別に春あり 常忆昔日慈母恩/慈母怀中别样春

君不見（きみみずや）古人太祇（たいぎ）が句／藪（やぶ）入りの寝るやひとりの親の側 君不见，故人太祇句/省亲归故园，安然恬静入梦乡，倚偎慈母旁

前面两首之间的内在联系是，摘取路旁的蒲公英，由白色乳汁般的汁液联想到了母亲。第三首引用亡友太祇的俳句作为全诗的结尾，结构新颖别致。全诗由多种诗歌形式组合而成，描写出不断变换的景色以及女儿对母亲的思念之情。这种探索性的作品，芜村只在友人间公开过。这恐怕是因为对于芜村而言，俳谐是兴趣爱好，是让心灵自由飞翔的翅膀。俳谐对于终日忙碌的民间画师芜村而言，也是一种心灵的慰藉。

1783年12月25日凌晨，芜村的一生落下帷幕，享年68岁。下面是他的辞世句。

芜村尊敬芭蕉，却又与当时被称为“蕉风”的平实浅显的俳风截然不同，不断创作出诗情和机智兼具的俳句。他的墓地建在京都东山的金福寺，作为芭蕉故地，芜村亲手在这座寺院重建了芭蕉庵。

标题图片：与谢芜村像。根据国立国会图书馆数字馆藏图片加工制作

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