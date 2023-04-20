与自然共生：二十四节气在日本

二十四节气中，春季最后的节气是“谷雨”。此时，种植农作物需要雨水滋润。

谷雨是二十四节气中春季的最后一个节气，相当于晚春。公历大致在4月20日左右。谷雨意为“春雨润百谷”，百谷指各种谷物。谷雨时节，紫藤、棣棠、杜鹃、芝樱等花卉争奇斗艳。

本文介绍4月20日到5月5日前后谷雨时节的自然风情。

春雨

谷雨时节的降雨为“春雨”。连续3天以上的连绵春雨称“春霖”，时断时续的阵雨称“春时雨”。

紫藤，别名二季草

紫藤开始绽放。多花紫藤是日本本土种，架棚盆栽都很赏心悦目，花香清甜。紫色花穗垂落，随风摇曳生姿，状如波浪，故名“藤波”。《古事记》《万叶集》《源氏物语》等古籍中均有提及。花期横跨春夏两季，因此别名“二季草”。

栃木县足利市足利花卉公园的大藤树据传树龄逾160年，占地2000平方米，是日本最大的紫藤。观赏紫藤的胜地遍及日本全国，游客纷至沓来，人潮如织。



足利花卉公园树龄逾160年的大藤树（图片：足利花卉公园）

胧月夜

春季夜空中轮廓朦胧的月亮称“胧月”。这一时期，整个天空多日被轻薄的雾霭笼罩。作为春季的季语，胧月多用于诗歌和童谣中。



樱花与胧月（图片：PIXTA）

八十八夜（5月2日前后）

从立春那天算起，第88天叫“八十八夜”。“八”字为上窄下宽的“打开”之形，寓意逐渐繁荣兴旺，“八十八”取两个“八”字，象征吉祥如意。此时起不再降霜，对于播撒稻种和开始采茶等农事而言，这一天非常重要。

采茶

日本人认为，八十八夜采摘的茶叶新芽为新茶，喝了会延年益寿。文部省规定的小学音乐课必学歌曲《茶摘》中唱道：“八十八夜夏日已近，漫山遍野新叶繁茂。”

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如今瓶装绿茶普及，泡茶喝的人越来越少，但只有用茶壶，才能泡出茶叶原本的鲜爽和苦涩感。不妨沏一壶新茶，品一番春日韵味。



从静冈的茶田眺望富士山（图片：PIXTA）

准备插秧

开始给稻种催芽、育秧。要翻地放水，还要打浆，把土和水搅拌均匀。秧田在塑料大棚里，在育苗盘里育秧，为插秧做准备。



塑料大棚里的秧田（图片：PIXTA）

端午节，也是日本的儿童节（5月5日）

日期在谷雨和立夏之间。5月5日儿童节是全民假日。3月3日女儿节是女孩子的节日，儿童节也是端午节，是祝福男孩子健康成长的节日。

用菖蒲和艾蒿驱魔的习俗源自中国，是祈祷丰收的仪式，但到了镰仓时代（1185-1333年），变成了武士家庭为男孩子举行的仪式。家里会摆放盔甲、身穿盔甲的人偶“武者人形”或“五月人形”，寄托着保佑孩子远离灾难的美好愿望。端午节有在屋外挂鲤鱼旗的习俗，旗帜形似鲤鱼，取鲤鱼跃龙门之意，象征出人头地。



五月人形（图片：PIXTA）

郁金香

春日里盛开的郁金香深受人们的喜爱，将庭院和公园点缀得五彩斑斓。在日本，新潟县是种植郁金香的胜地。近些年品种不断改良，郁金香的色彩丰富，千姿百态。



郁金香（图片：PIXTA）

陶器市场

进入黄金周（4月29日-5月5日）后，日本各地窑厂都会开办陶器市场。其中佐贺县有田烧的陶器市场是可以同时买到陶器和瓷器的一大盛事。



茨城县笠间的陶器集市“火祭”。陶艺家们在这里设摊直销陶器（图片：nippon.com 日本网 编辑部）

牡丹

牡丹原产于中国，传入日本后品种不断迭代改良，成为观赏花卉。春季牡丹花期为4到5月，有“百花之王”“富贵花”“花王”等美名。奈良长谷寺内，150个品种、7000株牡丹绽放，绚丽多彩。



牡丹花（图片：PIXTA）

不同季节，品风味各异的香鱼

香鱼秋天在河流下游出生，在海里长大，到了春天又洄游至出生的河里。香鱼在日语中写作“鲇”，这时的“鲇”叫做“上鲇”“若鲇”“香鱼”，散发出清香。夏季在河流上游生息，秋天游到下游产卵，叫做“落鲇”“下鲇”，特点是带有苦味。

日本料理中的应季食材分为三个时期。“Hashiri”（初始）指的是食材刚上市时，“Sakari”（旺盛）是大量上市时，快过季下市时叫做“Nagori”（残剩）。“落鲇”带有苦味，是香鱼季节最后的余味。不同时节的口味并无优劣之分，重点在于品味其中的变化。



盐烤香鱼（图片：PIXTA）

艾蒿

艾蒿是菊科多年生草本植物。到了春天，人们会把嫩叶放入年糕或米团中，所以也被称为“饼草”（日语中“饼”的意思是年糕——译注）。据说艾蒿是一种可以驱邪的植物，入口后有独特的香味。



把艾蒿碾碎揉进糯米里，再包入红豆馅做成的日式糕点就是草饼（图片：PIXTA）

竹荚鱼

被称为大众鱼的王者，春夏都应季。表皮微熟的竹荚鱼生鱼片辅以佐料，再配上葱姜调味。烤竹荚鱼干、油炸、油炸后再用醋腌制都是常规做法。



表皮微熟的竹荚鱼生鱼片（图片：PIXTA）

蝾螺

日本全国都能捕捞到的常见海螺品种之一。蝾螺壳朝上放在烤架上，等烤出汁水后，淋上酱油和酒，就是一道美味的“壶烧”（带壳烤蝾螺）。做成口感爽脆嚼劲十足的生鱼片也很美味。



带壳烤蝾螺（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特任讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿等活动。

标题图片：雨中茶田（PIXTA）

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