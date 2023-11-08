与自然共生：二十四节气在日本

在历法上，立冬是冬季的开始。第一场北风（日语称“木枯1号”）吹来，向人们宣告真正的冬天即将到来。

立冬在公历的11月8日前后。早晚天气变得寒凉，天黑得也早了，让人感到季节的变化。

“木枯”顾名思义，指的是北边吹来的“让树木枯萎”的强劲寒风。日本气象厅会在10月中旬到11月末这段时间，宣布每秒风速达8米以上的第一场北风为“木枯1号”。

日本北部和山区降下初雪。在山岳地带观测到“初冠雪”（每年第一次在山顶发现冰雪堆积的现象——译注）后，就要正式着手准备过冬了。不过从11月到12月上旬还会出现小阳春天气，气温平稳，晴朗无风，日语中叫“小春日和”。

七五三

“七五三”是日本的传统节日之一，孩子长到3岁、5岁、7岁时要去感谢氏神，祈祷他们健康长寿。以前是在11月15日举行祝贺仪式，但现在越来越多的人在11月的任意一天庆祝。每年的这段时间，神社和寺庙里就会热闹起来，人们身着盛装举家前来参拜。庆祝的年龄有性别差异，一般男孩是5岁，女孩是3岁和7岁，不过有些地区也会在男孩3岁的时候过节。

前去进行“七五三节”参拜时，神社和寺庙会发一种红白两色的长棍状麦芽糖——“千岁糖”，祝愿孩子茁壮成长。



“七五三节”参拜（图片：PIXTA）

酉市

酉市是11月的酉日在与老鹰乃至鸟类有渊源的神社和寺院举办的节庆活动。第一个酉日叫做“一酉”，后面的依次称“二酉”“三酉”。

“熊手”是酉市售卖的一种耙形吉祥物，据说可以开运招福，寓意生意兴隆。其中以东京都台东区的鹫神社售卖的熊手最为有名，看点是卖家和顾客之间的讨价还价。如果买卖成交，卖家就会一边吆喝，一边用“三、三、三、一”的节奏拍手，并重复三次。每年都有许多人前往鹫神社购买装饰着金币、万宝槌、七福神等吉祥物的熊手。

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薄若莱新酒解禁（11月第三个星期四凌晨零点）

每年11月的第三个星期四允许法国博若莱地区酿造的红葡萄酒新酒“薄若莱新酒”上市销售，由于时差原因，日本可以比法国领先一步品尝到美酒。日本在20世纪80年代后期泡沫经济的助推下，掀起了一股薄若莱新酒热。之后，90年代后期红葡萄酒热席卷日本，薄若莱新酒便在日本扎下了根。



薄若莱新酒（图片：PIXTA）

白菜

又到了该吃火锅的季节了。白菜原产于中国，英语中叫“Chinese cabbage”，是东方代表性蔬菜之一。据说参加中日甲午战争和日俄战争的士兵在战地吃过白菜后，将种子带回日本，于是日本也开始种植起了白菜。白菜没有怪味，适合鸡肉汆锅、涮锅、什锦锅等火锅吃法，也可腌制、烩煮或炒食，与各种菜肴搭配都相得益彰。白菜里面富含的钾可促进体内多余的盐分排出，维生素C还可预防感冒。



白菜（左）和什锦火锅（图片：PIXTA）

金针菇

许多种蘑菇都是秋天的季语，金针菇却是秋冬两季的季语，因为野生金针菇从晚秋到初冬都是应季食材。市面上销售的是避光栽培的金针菇，所以是白色，而野生金针菇是茶色的，菌伞大些，菌柄也比较短。最近市场上也在销售与野生种杂交的茶色金针菇。金针菇在蘑菇家族里维生素B1含量最高，恢复疲劳的效果很好。



金针菇（左）和茶色金针菇（图片：PIXTA）

河豚

河豚会靠近日本沿岸产卵，所以11月起开始上市。河豚和日本人的渊源由来已久，在出土的大约2万年前的旧石器时代文物中，能看到河豚科的骨骼。然而，丰臣秀吉出兵朝鲜时（1592-1593年的文禄之役、1597-1598年的庆长之役），路过山口县下关附近，很多士兵因误食河豚中毒身亡，秀吉因此颁布了河豚禁食令。据说此后，1888年第一任首相伊藤博文到访下关时，恰逢海上风暴，渔民无法捕鱼，就只能拿出河豚招待，这便促成了山口县一县河豚禁食令的解除。

处理河豚需要备案，还要有执照。各都道府县根据各自的条例进行管理，如肝脏和卵巢等有毒部位应装入可上锁的容器保管，等等。因为有毒，所以“一旦中招就会丧命”，河豚被比作“铁砲”（日本古代的火绳枪——译注）就是由此意引申而来。于是，河豚生鱼片被称为“铁鱼生”，河豚火锅叫做“铁鱼锅”。而下关则称河豚为“Fuku”，与“福”字谐音，以求吉利。

河豚口感清淡，肉质却极为鲜美。可以制成生鱼片、汆烫鱼皮丝、烤河豚、河豚鱼白、火锅、干炸鱼块、鱼鳍酒等，食用方法多样。



河豚（左）。右图左起顺时针依次为汆烫鱼皮丝、河豚火锅、生鱼片（图片：PIXTA）

监修：井上象英，历书作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在致力于演讲和撰稿活动。

标题图片：茶梅（PIXTA）

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