“稻荷神”与传说中的“白狐之子”安倍晴明

“八百万众神”入门

本篇将介绍稻荷神及安倍晴明信仰。从商业街小巷的小神庙，到以“千本鸟居”闻名的京都伏见稻荷大社，稻荷神社是最贴近日本百姓生活的神社，“神使”狐狸像也为人熟知；安倍晴明是平安时代的阴阳师，关于他的传说众多，比如他是白狐之子，具备凡人所不及的超能力等。

稻荷神与稻荷神社——祈求五谷丰登、商业兴隆

以武士为中心，八幡神信仰在日本各地不断传播开来。而在平民百姓中受到广泛尊崇的是稻荷神。

稻荷神后来逐渐与《古事记》《日本书纪》中登场的谷物神“宇迦之御魂”合二为一，但最早是诞生于民间传说的神祇。

稻荷神的总本社是以“千本鸟居”闻名于世的伏见稻荷大社，位于京都南部。根据奈良初期的传说，从大陆渡海而来的富裕氏族族人秦伊吕具某日以麻薯为靶放箭，结果麻薯化作白鸟飞走了。白鸟飞落在一座山峰，那里便长出了稻米，是为“稻成”。那座山便得名“稻荷山”（“稻荷”是由“稻成”音变而来的）。古人在山上修建神社，那便是如今伏见稻荷大社的前身。



穿过伏见稻荷大社的“千本鸟居”长廊，就到了奥社奉拜所（奥院）。那是高233米的稻荷山巡山之旅的起点（图片：PIXTA）

平安时代初期，在伏见稻荷附近的平安京（京都）南部，空海（弘法大师）开辟了教王护国寺（东寺），将稻荷神作为土地神供养在寺内。随着空海的佛法传遍日本全国，稻荷神信仰也传播开来。

稻荷神得名于“稻成”，显而易见，它是保佑丰收和五谷丰登的神明。但随着稻荷神信仰在城市传开，越来越多人也开始向稻荷神祈求商业兴隆。据说在江户时代，江户城市里随处可见供奉稻荷神的神社。即使是现在，商业街等地也常能看到供奉稻荷神的小神庙。

稻荷神社里最显眼的是狐狸雕像。有的地方的狐狸还口衔宝珠、仓库钥匙、稻穗等物品。

如前文所述，古代传说中，稻荷神是与白鸟有关的，并非狐狸。然而，不知从何时起，稻荷神的神使就成了狐狸，“有稻荷之处必有狐狸”成了大家司空见惯的风景。

稻荷神与狐狸结合的原因尚不明确，众说纷纭。有人认为狐狸一开春就率先下山，所以是田神的先锋；有人认为狐狸的尾巴能让人联想到谷粒饱满的稻穗；还有人认为狐狸能驱赶麻雀等偷吃稻米影响收成的有害动物。

操使神奇力量的“英雄人物”安倍晴明

无论什么时代，人们总会苦恼，想预知未来。平安时代的咒术师安倍晴明（921—1005年）就被视为超人般的存在，能操使神秘力量满足人们的这些愿望，并逐渐被神化。

中国古代思想中有“阴阳五行说”。这种思想结合了认为世间万物均由阴阳二气组成的阴阳说和认为世界因金、木、水、火、土五大元素（五行）相生相克而运化的五行说。

阴阳五行说对日本文化产生了巨大的影响。日本人将这一思想与日本自古以来的“占卜”等元素结合，发展出了独有的“阴阳道”。尤其在平安时代，阴阳道与日本人的生活紧密相关。基于阴阳道，根据天文地相来断吉凶、定历法的咒术师便被称作“阴阳师”。其中人气最高的要数堪称英雄人物的安倍晴明了。

◆晴明神社



晴明神社（京都市）（图片：PIXTA）



式神像（晴明神社，京都市）（图片：PIXTA）

安倍晴明还担任“天文密奏”一职，负责观天象断吉凶，如有异象即上奏天皇。他深得贵族阶层的信任，若贵族身边出现异象等，都会找他商量。当然，那都是一些跟咒术有关的灵异事件。

而且，据传他能操使强大咒术，比如操控鬼神“式神”照顾自己的日常起居，又如当着嫉妒他名声的一众僧侣的面，隔空杀死青蛙，等等。

晴明去世后不久，一条天皇为了称颂他，让人在他的故居修建了神社，那就是京都市晴明神社。神纹是代表阴阳五行说的“五芒星”。境内有一口井，据传是晴明让它涌出泉水的，还有一尊式神像。如今，晴明神社依然门庭若市，吸引众多晴明粉丝前来打卡。

◆葛叶稻荷

有关晴明的身世，自古流传着这样一个传说。一个名叫“葛叶”的白狐变成女子嫁给安倍保名，诞下了晴明。人们大概是把晴明超凡的神力归因于狐狸了吧。

大阪府和泉市葛叶町的信太森神社供奉着母狐葛叶。一般人称之为“葛叶稻荷神社”。因为传说这只狐狸生下了拥有特异功能的安倍晴明，所以很多人去那里求子、求顺产。



信太森葛叶稻荷神射（大阪府）（图片：PIXTA）

从平安时代至现代，晴明一直活跃在民间传说、净琉璃、歌舞伎、小说、漫画、电影等各种艺术形式中。无论科学发展到什么程度，人们想依靠占卜和咒术的心思都不会消亡。晴明信仰大概就是植根于这种人性当中吧。

标题图片：Satō Tadashi

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