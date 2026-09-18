拜佛像

这尊造像双目圆睁，张口怒吼，整体姿态极具视觉冲击力，令人叹为观止。色彩鲜艳依旧，堪称天平时代雕刻艺术杰作中的精品。

将愤怒的表情表现得如此优美的佛像实属罕见。这就是东大寺法华堂的秘佛——执金刚神像。

手中挥起的武器，是降服佛敌的“金刚杵”。在古印度，执金刚神手执这一法器护卫在释迦牟尼佛身旁。这一形象东传后，逐渐演变为金刚力士像、仁王像，承担起守护整个寺院的职责。如今日本各地寺院山门两侧安置的两尊仁王像可以说是他的“后裔”。

这尊佛像收藏在法华堂的本尊不空羂索观音像背后的黑漆佛龛内。殿堂内的佛像均面朝南站立，只有背后的执金刚神面北而立。

因为自古就作为秘佛保存，未曾暴露在阳光下，所以这尊佛像保存得非常完好。作为1300年前的雕塑作品，其金箔和色彩依然鲜艳，实属罕见。这尊佛像以黏土塑造而成，因此能够将细节部分表现得细致入微，额头和手臂上凸起的血管让人不禁看得入神。当时写实雕刻作品已然问世，那令人屏息的雄浑造型摆脱了大陆风格的形式之美，展现出人体塑造的精湛技艺。

关于造像的时代众说纷纭，据传它曾是东大寺开山鼻祖良弁的“念持佛(*1)”。头上的束发带有一侧缺失，这背后还有一段传说。据《东大寺缘起绘词》记载，当年为平定平将门之乱祈祷时，这尊佛像化身巨蜂奔赴战场刺杀平将门，却被对方砍中，丢失了发带。因此，执金刚神作为保卫国家的守护神而深受人们的信仰。

“拍摄时打光后，看到残存的色彩如此鲜艳，我非常震惊。”摄影师六田知弘说，“尤其左臂的红绿色彩对比强烈，甚至让人怀疑是不是明治时期重新涂过色”。

东京艺术大学和东京理科大学在共同研究中对佛像表面残留的颜料进行了分析，确认造像之初这是一尊非常华丽的佛像。周身随处可见的绚丽色彩，向现代人彰显着创作于古都奈良鼎盛期的天平时代佛像的华美。

执金刚神立像

像高： 1.70m

1.70m 时代： 奈良时代（天平时代）

奈良时代（天平时代） 收藏： 东大寺

东大寺 国宝：登录名“塑造执金刚神立像”（安置于法华堂）

※该佛像为秘佛，仅12月16日良弁忌辰这一天可参拜。

标题图片：执金刚神立像（东大寺藏）

摄影：六田知弘

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