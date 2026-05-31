东京合羽桥饭田屋的日式厨具，缘何备受外国游客青睐？

合羽桥的十款“日式厨具”

近年来，东京合羽桥道具街的外国游客数量激增。本文采访了这条街上人气最旺的店铺之一——老字号厨具店饭田屋的负责人，请他介绍了日本厨房用品的魅力之所在。

厨具一条街上外国游客激增

合羽桥道具街（以下简称“合羽桥”）位于东京著名景点浅草与上野之间。在这条长约900米的大街两侧，与餐饮相关的专卖店林立，足有170余家。饭田屋坐落在该街中段拐角处，是一家创立于1912年的厨具专营店。

饭田屋第六代社长名叫饭田结太，他的经营方式颇有些不走寻常路。饭田常年穿梭在各类展览会和商品博览会中试用新产品，倘若某件产品能让他的脑海里浮现出“顾客满意的笑容”，他就当场拍板进货。在饭田屋店内，从地面到天花板密密麻麻陈列着超8500种厨房用具，其中仅磨泥器就有250种之多，但饭田仍表示“还是远远不够”。



磨泥器销售区。黄色标牌上标明每件商品的特点

在饭田屋，店员们总是仔细倾听顾客提出的需求，无论多么小众、细致的需求，都会记录在店内备置的笔记本里。根据顾客所需采购商品，是赢得市场认可的秘诀。秉持“只要有人需要，就尽力满足”的信念，饭田屋不断丰富商品的种类。如果市场上没有类似产品，就向厂家寻求合作，甚至自主研发。基于用户想法设计的原创商品，已经成为饭田屋的招牌。

如今，饭田屋所在的合羽桥是备受访日游客喜爱的热门“打卡地”。饭田回忆道，过去这条街是“完全面向专业厨师”的地方。大约15年前，媒体报道称这里是“厨房用品圣地”，才逐渐开始吸引喜欢做饭的家庭主妇等普通消费者。不过，当时外国游客仍十分少见。

饭田介绍说：“即使到了10年前，一年里遇到游客提出免税需求的情况也就一两次。那时候顾客主要来自周边中国大陆、韩国、台湾等国家和地区。”此外，曾有一段时间，用于餐厅橱窗展示的仿真食品模型在访日游客中颇具人气。而如今，无论是餐具店、点心工具店还是刀具店都门庭若市，整条街也成了旅游胜地。饭田说：“我感觉疫情之后，访日游客激增。来自法国、西班牙、美国等欧美国家和澳大利亚、巴西的游客也很多。近年来，中东和东南亚游客也在增加。”



饭田结太在厨具研究室接受采访

日本厨具的独到之处

不少人是在游览浅草时顺路来合羽桥的，但据饭田介绍，从几年前开始，专程过来点名购买某种商品的顾客明显增加。原因之一是店里允许拍照，访日游客将琳琅满目的货架和购物场景发布到社交平台上广泛传播。其中还有不少网红，他们的粉丝看到帖子后也会专程前来。“如今社交媒体的影响力太大了。此外，有的顾客看了在国外播放的日本电影、电视节目后，还会特地来问‘这里有没有某个场景中出现的砧板’。大家对店里的商品如数家珍，让我们很吃惊。”

不过，类似的厨具在国外应该也不难买到，当然日料专用厨具另当别论。而且很多人已经拥有相同用途的工具。那么，为什么大家还要特地到日本购买呢？

饭田指出：“其中一个原因，是‘日本制造’所特有的高品质。日本产品的确结实耐用，品质上乘。”

日本厨具的另一个魅力则在于“产品种类极为丰富”。很多顾客到了饭田屋才发现，在日本，同一种厨具居然可以有这么多种类，他们一边惊呼“太疯狂了”，一边兴趣盎然地挑选中意的商品。



为了比较不同产品，饭田订购了十几种磨泥器



饭田屋原创汤勺，容量涵盖1cc至2000cc，来自世界各地的订单源源不断

基于多年来对厨具的潜心研究和海外考察经历，饭田发现，在欧美，即使工具不太好用，使用者也往往选择主动适应工具。而在日本，则是“让工具适配使用者”。例如，手小的人也能轻松握持的工具、左撇子也能方便使用的工具，诸如此类的产品在日本都可以买到，厂商灵活满足包括少数群体在内的各类用户需求，精益求精，不断改进。

饭田分析道：“好用为先、以人为本的制造理念，使得日本的厨具品类更加丰富。另一方面，这也得益于日本有大量制造商。日本擅长‘精工细作’，这种细致入微的工匠精神，也许正是赢得国外用户认可的原因。”

在日本购买厨具的渠道很多，从百元店到家居店、再到百货店，选择十分丰富。但饭田屋销售的并不是随处可见的大众化商品，而是能满足顾客的各种细分需求。当看到顾客露出笑容，惊呼“这正是我想要的”时，饭田屋的工作人员也为此感到欣慰。

当下最受访日游客欢迎的十款“日式厨具”

磨泥器 杵臼（擂钵与擂棒） 饭团模具、寿司帘 带刃器具（削皮器、切片器等） 铁壶、茶滤 砂锅、雪平锅 平底锅 日式鸡蛋卷煎锅、长筷 砧板 小酱油瓶、味噌搅拌器

采访/撰稿：nippon.com日本网 编辑部

摄影：野村和幸

标题图片：第六代社长饭田结太在饭田屋前

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