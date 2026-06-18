岐阜东浓高中，教授“日本生存技能”

尽管是所公立教育机构，具有外国背景的学生却占全校学生的六成以上，这就是岐阜县立东浓高中。该校重视实践教学，例如通过演戏让学生习得对就业和日常生活有用的日语，使他们实现自己的愿望，取得了不错的升学、就业业绩。我们探访了这所拥有独特教育环境的学校。

旨在实现社会独立的课程

教室里，除日语之外，英语、他加禄语、葡萄牙语等各种语言你来我往。

“这是《雪女》的改编版本。因为是雪女的故事，所以一开始会有一个男人死去。讲的是这个人最终作为僵尸复活的故事。”

“这是《桃太郎》和《灰姑娘》的结合。创作结局可不是件容易的事啊。”

在东浓高中，需要接受日语指导的二年级学生正在学习“日语Ⅱ”课程。课程主题是“泛读戏剧”。此时，各小组正在热火朝天地创作剧本。



东浓高中的外国学生创作的剧本

学生们以在一、二年级日语课上读过的民间故事和小说为基础，重新构建故事情节，创作剧本。规定就是要在原有故事中加入独创的情节。学生们为了让观众觉得有趣而反复尝试，在此过程中磨练语言能力。教师则根据各小组的情况给予相应指导。

完成剧本的小组开始进行戏剧排练。他们最终会将戏剧拍摄下来，并制成视频。然后，作品将接受校内教师及其他高中学生的评价。

负责该课程的和田SATOMI助教解释了这样做的目的：“通过用日语撰写剧本并亲自表演，可以培养学生想象主人公心情的能力。同时，课程也重视教授学生站在观众角度、简单易懂地进行传达的态度，以及用日语归纳故事的能力”。

戏剧和视频的提交必须严格遵守完成期限。这也是为了培养学生日本社会所重的“截止期前完成工作”的意识。这一项目旨在通过戏剧创作，促进学生对日本社会的适应与自立。



按照日程认真进行戏剧和视频创作，以学习日本社会的规范

自然增加的外国背景学生

东浓高中位于曾经作为中山道驿站街而繁荣的御嵩町，是一所创立于1896年的传统学校。定员为3个年级共360人。学校引入了“人文社会”“国际”“日本文化”“生活”“理科数学研究”“地域探究”“商业”“制造”等8种类型的学分制，学生可以根据自己的兴趣、关注点以及未来的升学意向来选择课程。

2006年，学校首次招收了具有外国背景的学生3人，此后几乎每年都在接收。2024年度达到189人，2025年度超过200人，占全校学生的62%。外国学生中最多的来自菲律宾，其次是巴西、尼泊尔等国。无论哪个国家的学生都穿着统一的西装式校服，一同度过校园生活。

由于在附近大型汽车相关工厂工作的外国人较多，政府完善了对外国背景儿童的支援体制，因此申请入学的人逐渐增加。土本繁教导主任分析道：“并非学校主动招揽并接收学生，而是由于这个地区的特性，需求自然增加，同时县教育委员会给予的支援也日趋完善”。



东浓高中的校舍

掌握能自立于日本社会的技能

这所高中对外国背景学生的接纳体制非常完善。

学校为1年级设置了2个、为2年级设置了1个“国际班”，以此支援需要日语指导的学生。3年级不设国际班级，所有学生都在一起学习。学校致力于在高中3年内培养学生能够用日语进行日常生活的能力，目标是在日本国内升学或就业。

在职员体制方面，学校于2022年度设立了专门支援外国背景学生的“国际部”，负责日语课程的管理及家长联络等工作。现有专职英语教师1名、持有日语指导资格的教师1名。此外，岐阜县派遣的5名支援人员（葡萄牙语2名、他加禄语2名、中文1名）主要承担一年级学生课堂中的支持工作。

日语课程的特点在于不仅教授语法和词汇，还注重让学生学习在日本社会独立生活的技能。学校还咨询和采纳大学的专业机构的建议来制定教学方案，时时都在探索东浓高中独有的日语教育模式。

一年级的“日语Ⅰ”课程通过大量阅读日语故事来学习读写，二年级的“日语Ⅱ”课程是进行戏剧表演和视频制作。三年级的“日语Ⅲ”课程则是将制作的视频作品在当地的小学和初中进行展示，并用日语与观众交流。学校所期待的效果是，通过面向外界公开发表作品，培养学生习得作为日本社会一员所需要的知识与态度。



东浓高中日语泛读戏剧课程所使用的课本。将学到的故事融汇到戏剧和视频创作当中

三年级的课程中还融入了更针对具体的职业发展规划的实践内容。除了教授求职和升学时必需的、用日语书写志愿动机的方法之外，学校还会邀请入国管理局职员等担任面试官，进行模拟面试，营造宛如正式场合的紧张氛围。

学校也会在课程中反映学生的呼声。和田助教解释道：“在学生想学习的热门话题中，包含与汽车驾驶相关的日语”。有学生表示“在发生交通事故时，希望自己能用日语说明情况”，还有学生说，“想学习单行道、单向通行等交通术语”。正是基于这些迫切的需求，学校还开发出由教师扮演警察、进行实战演练形式的课程。



东浓高中的日语课堂。和田SATOMI助教（中后）倾听学生的意见

学生笑着说：“因为朋友们都来自不同的国家，大家有着各种各样的想法，所以很有意思。”在校内，学生们的母语和日语交织在一起，他们怀着兴趣和关心彼此相互学习。这已成为他们掌握表达方式和词汇的捷径。

二村文敏校长坚定地说道：“东浓高中汇聚了来自不同国家，拥有不同文化背景的学生，不同的语言、不同的习惯、不同的思维方式在这里交汇。我相信，这样的环境对学生而言是无可替代的学习场所，将成为推动他们实现重大成长的力量。”

85%的学生顺利升入大学或正式就业

教育成效也体现在数据上。外国背景学生毕业后的去向中，升学和正式就业的比例达到85%，升学与就业约各占一半。升学选择面较广，包括大学外语系、专门学校以及本国大学等。从全国范围来看，需要日语指导的外国背景高中生中，约有一成既未就业也未升学，非正式就业占4成，中途辍学也接近一成；但在东浓高中，大多数学生都能实现自己理想的升学或就业目标。虽然也有学生因父母劝说而从事非正式工作，或选择辍学、回国，但仅属于极少数。

土本教导主任表示，“外国背景的学生通过高中毕业，能够在日本以正式员工身份就业，或打开升学之路。为了这个目的培养学生，也正是我们的目标和职责。我们正通过高中教育来实现多文化共生”。

学校跨越语言壁垒，帮助学生适应日本社会、实现升学就业、支持他们过上自立生活。这些先进的教育内容使学校于2019年度获得了文部科学省“职业教育优良学校”表彰。

在外国背景居民持续增加的日本社会，该校付诸实践的日语教育，亦有望成为推动构建共生社会的、其他地区和学校参考的范例。

※根据2025年度校内体制、学生年级等情况

文内图片：笔者提供

标题图片：通过戏剧制作课程磨练日语表现力的东浓高中学生们（笔者提供）

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