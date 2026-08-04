扶持在日“外国学校”，改善其教育与健康管理的短板

日本有些学校是为外国人的子女设立的，不适用《学校教育法》。这类被称为“外国学校”的教育机构遍布全国，但因缺乏公共资源的支持，不少学校的日语教育和健康管理难以充分到位。东京外国语大学多语言多文化共生研究中心的小岛祥美教授作为外国儿童教育专家，为我们解读此类学校的实际情况与面临的课题。

游离于日本的教育制度之外

在日本，主要接收外籍人士子女的“外国学校”在法律上处于不稳定状态。所谓“学校”，除了《学校教育法》第一条规定的中小学“一条校”之外，大致分为“专修学校”和“各类学校”。“一条校”有比较严格的条件，比如需使用经文部科学省审定的教科书等，“专修学校”则规定“专门针对在日外国人的学校除外”。

单独采用本国教学课程的外国学校，与一般的初中等教育不同，大多作为与汽车、珠算学校等相同的“各类学校”获得都道府县的认可。但是，也有不少学校因无法满足设备标准等条件，而被视为法律上没有明文规定、非官方认可的私塾，即“零条校”。

截至2021年，文部科学省统计的日本国内的外国学校为223所以上（一条校8所、各类学校126所、零条校89所以上），但正如“以上”这一表述所示，实际情况并未被准确掌握。20世纪90年代以后增加的巴西学校，截至2026年3月全国共有39所，近年来伊斯兰学校和尼泊尔学校等也在增加。根据2025年度文部科学省的调查，就读外国学校的学龄儿童约为1.2万人，但其中就读“零条校”的人数并未公布。

日语教育有限

“零条校”因缺乏法律定位，难以享受“一条校”那样的税收优惠和公共支援，孩子们主要面临两大问题。下面以在全国均设有校舍的巴西学校为例进行说明。



在日裔巴西人和秘鲁人较多的住宅区，由NPO运营的为外国人子女提供教育的保罗·弗莱雷地区学校（爱知县丰田市）（时事社）

第一个问题是，孩子们学习日语和日本生活习惯的机会往往十分有限。由于缺乏国家和地方政府的支持，即便有日语学习的机会，也大多由当地志愿者义务授课，而非专业教师。根据母语的习得程度和认知能力进行相应日语指导的环境尚未完善。在校外，孩子们也长时间待在与父母的国家相关的社区中，其成长环境难以接触到日本的语言、文化与习惯。

在制度方面，从巴西政府认可的学校毕业后，孩子们可以报考日本的高中和大学。但实际上，在巴西社区长大、未能充分接受日语教育的考生，他们面临的入学考试门槛相当高。就业方面也是同理，他们很难与日本高中毕业生在同等条件下选择升学和就业的方向。

为弥补劳动力不足的现状，日本政府正在扩大接收外国劳动者，但却缺乏将国内外国学校的孩子们融入日本社会的政策，这相当于正在将他们推向社会的边缘。

缺乏守护健康的机制

第二个问题是保障学生健康的机制十分薄弱。与健康和安全对策相关的《学校保健安全法》和《学校供餐法》不适用于“各类学校”和“零条校”。

许多巴西学校没有公费体检和保健室，校园供餐也全部由家长自行负担。公立教育中必不可少的保障生命与健康的制度，未能惠及外国学校。

在医生和地方政府的协助下为孩子们进行健康体检时，在巴西学校发现了双眼和双耳都存在障碍的孩子。家长痛心地说：“孩子没有疼痛感，自己也察觉不到异常，我也因为太忙没能及时发现孩子的异常。”如果没有进行体检，孩子可能不得不在看不清黑板上的字，甚至连老师和家长的话也无法听清的情况下长大。



巴西学校开展由志愿者实施的健康体检活动（图片：笔者）

2020年，岐阜县的一所巴西学校发生了新冠病毒聚集性疫情。据校方称，县政府工作人员商讨校内应对措施是在确诊感染的数日之后。地方政府并未与学校共享感染防控信息，感染向外扩散的风险也很大。

虽然属于县政府认可的“各类学校”，但由于平时与地方政府缺乏沟通，导致应对迟缓。如果是“零条校”，应对起来恐怕会更加困难。忽视健康，可能会引发反噬日本社会的严重问题。

其重要社会作用尚未得到充分理解

或许有人会说：“外籍孩子可以去公立学校读书啊！”然而，日本政府并未对这些孩子施行义务教育，公立学校的入学采取的也是基于监护人申请的许可制。部分地方政府以语言障碍为由不愿积极接收外国学生，有些孩子因此不得不选择进入外国学校就读。

而外国学校中也有不少因在公立学校无法适应而拒绝上学的、有外国血统的孩子。对于因日语障碍而无法升入“一条校”高中的学生来说，外国学校也起到了接收他们的作用。外国学校在日本社会中承担着重要作用，但其实际状况却未被充分掌握，也缺乏对其相应的支持。

受教育权是人人享有的基本权利，这在日本已批准的《儿童权利公约》等国际公约中也有明确记载。然而，政府并未将外国学校视为制度上的“学校”，可以说这也成为有外国背景的孩子被排斥在日本社会之外的原因之一。

欧洲社会普遍较为包容

欧美主要国家一般不会因国籍而对学龄儿童就学加以区别对待。欧盟委员会2018年的报告显示，在包含欧盟成员国在内的欧洲42个教育体系中，未规定外籍儿童应享有义务教育的国家仅有土耳其、罗马尼亚和北马其顿共和国。

资料：外国人的就学制度

义务教育 外国学校 法国 有 私立、非盈利组织 美国 私立※1 英国 德国 日本 无 “各类学校”、非官方认可 中国 相当于日本的“各类学校”的机构 韩国 私立、“各类学校”※2

※1：英国实行认证制度，德国采用替代学校与补充学校双轨体系。

※2：韩国由地方行政机构负责许可和认证。

根据文部科学省发放的“关于充实外国儿童学生等教育的专家会议”第5次会议资料，由nippon.com日本网编制

在欧盟主要国家，基于“受教育权不分国籍”的理念，外国学校也和普通私立学校一样被纳入公共教育体系，行政机构参与教育内容的管理。而中韩两国与日本相同，外籍儿童并不一定属于公立学校义务教育的对象（参见上表）。

日本也应参考欧洲将外籍人士作为社会一员予以包容的制度，推进根本性改革。在少子老龄化不断加剧的日本，这将有助于培养与海外进行交流的核心型多语言人才，为社会和经济带来新的活力。

在完善公立教育接纳体制的同时，行政机构对外国学校的介入也不可或缺。在冲绳县，县政府曾干预美日混血儿童就读的美亚学校，保障了日英双语教育，这一案例应当作为行政支援的典范给予高度评价。

为维护日本社会的稳定，改革刻不容缓

关于外籍儿童的就学问题，本应在1990年因泡沫经济时期劳动力短缺而修订《出入境管理及难民认定法》时，就进行实质性的讨论。

当时，来自原殖民地（朝鲜半岛、台湾等地）以外其他国家和地区的外籍儿童数量不断增加，亟需制定新的就学规定。但政府将他们视为以回国为前提的“外出打工”劳动力，沿袭了对原殖民地出身者的“国籍处理”解释，继续采取不对非日籍儿童实施义务教育的政策，导致依据国籍加以区别对待的歧视性结构延续至今，始终将他们排除在接受普通教育机会之外。

此后，随着国际婚姻的增加等，家庭形态发生了巨大变化，亲子或兄弟姐妹的国籍各不相同的情况已不罕见。部分外国学校中，以接受英语教育为目的的日籍儿童有所增加，同时这些学校也开始承担起接纳无法适应现有学校制度的儿童、为其提供替代性学习场所的作用。

尽管如此，由于行政部门继续沿用旧有制度，给家庭和教育一线带来了严重的混乱与矛盾。

这些学校已无法纳入“为外国人设立的学校”这一传统框架，国家和地方政府应正视这一现实，确保在最低限度的健康保障方面达到将其维持在与“一条校”同等的水平。

2027年4月，以人才培养和确保为目的的新制度“育成就劳”即将启动。外国劳动者将进一步增加，外籍儿童想必也会随之增多。

将外国学校纳入日本教育制度框架，正是为了避免生活在日本的外籍儿童被孤立，既能使其传承自己祖国的语言和文化，又能向其传授在日本社会生存的技能。了解本国习惯和制度的外籍居民不断增加，将成为日本社会稳定的重要基石。对于外国人持续增加的日本而言，这可谓亟待解决的课题。

编辑：nipppon.com日本网 编辑部 松本创一

标题照片：巴西学校组织的由志愿者进行的健康体检场景（笔者）

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