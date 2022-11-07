日本的人鱼传说和江户时代的“人鱼木乃伊”热潮

目前，冈山县仓敷艺术科学大学正在对县内寺院收藏的“人鱼木乃伊”进行分析研究。据说全国各地都有寺院和神社保存着人鱼木乃伊，那么这次研究会有怎样的发现呢？全世界都流传着人鱼传说，在日本，因吃了人鱼肉而活到800岁的“八百比丘尼”的故事广为流传。本文将从史料和传说的角度来考察日本人鱼形象的变迁。

古文献中的人鱼

日本关于人鱼出现的文字记载，从飞鸟时代到江户时代中期，以日本海沿岸地区为中心，从青森县到大分县，遍布全国。一般认为最早的记载是《日本书纪》中推古天皇27年（619年）发生的人鱼现世事件，但尚未使用“人鱼”一词。书中记述了有人在近江国（滋贺县）的蒲生川看到“其貌似人”的生物，以及摄津（兵库县和大阪的部分地区）堀江有“非人非鱼”的生物撞到了渔民网里。明治时代，博物学者南方熊楠推测人们看到的大概是“山椒鱼”。

“人鱼”一词首次出现在日本最早的汉和辞典《和名类聚抄》（937年）中。以中国古代地理书《山海经》为参考，将其描述为“鱼身人脸”，叫声似幼童。在《山海经》中，人鱼是貌似山椒鱼的四足鱼，书中还介绍了一种名为“氐人”的人面鱼身的生物。

镰仓时代的民间传说集《古今著闻集》（1254年）对人鱼的形态进行了相当详细的描述。平安末期，渔民在伊势国（三重县）别保海上捕获了3条大鱼。头酷似人，但嘴突牙细，脸像猴子，有人靠近后会大叫流泪。全村渔民分食了其中的一条鱼后大赞“味道鲜美”。书里写道：“所谓人鱼，盖类此物也”（所谓人鱼，就是这样的东西吧）。



洲崎遗址出土的人鱼供养签上描绘的人鱼图（局部）（图片：秋田县教育委员会/时事社）

此外，据镰仓幕府编纂的史书《吾妻镜》记载，1247年，津轻（青森县）海上漂来“像死人一样的大鱼”。那一年，动摇镰仓幕府统治根基的“宝治合战”爆发。后来的《北条五代记》中将这条“大鱼”视为人鱼，还记录了其他10多起人鱼现世的事件，认为与重大事件的发生有关。

1999年秋田县洲崎遗址出土了木简，上面画有僧侣和貌似人鱼的生物。一般认为这是13世纪后半叶的文物，木简上还写有古文字，意为“虽然很可怜，但还是杀掉吧”。由此可见，在战火纷飞的中世，人们将人鱼的出现视为凶兆，木简上描绘的则是僧侣进行消灾供养的场景。

博物学和故事中的人鱼形象

进入江户时代后，中国研究草药的“本草学”和通过荷兰传入日本的西方科技文化“兰学”相融合，于是有人从博物学的角度对人鱼进行介绍。



《和汉三才图会》中的人鱼（图片：国立国会图书馆数字馆藏）

贝原益轩的《大和本草》一书（1709年）提到了中国明代的《本草纲目》，书中记录了人鱼骨有“可止便血”等医学功效。此外，日本首部图说百科全书《和汉三才图会》（1713年）将其与鲷鱼、鲱鱼等48种鱼一起进行分类，还解释称，荷兰人将人鱼骨用作解毒药。同时还描绘了现在司空见惯的人鱼形象——上半身是女性，下半身是鱼。

大槻玄泽在《六物新志》（1786年）中引用了中国和日本的文献，以及法国著名外科医生安布鲁瓦兹•帕雷的《外科学教程》、波兰籍博物学者约翰纳斯•琼斯顿所著《动物图谱》等西方文献，对人鱼的外貌和药效进行了验证。他以这些东西方资料为依据，论述了“人鱼是真实存在的”。

江户后期的国学家平田笃胤似乎也相信人鱼的存在和药效，他在1842年的书简中写到自己得到“人鱼骨”后，与好友几人同择吉日，削骨泡水饮用，共求长生不老。



《六物新志》中引用的琼斯顿（左）和帕雷的人鱼（图片：国立国会图书馆数字馆藏）

另一方面，作家和画师都描绘过人鱼美女。井原西鹤的小说《武道传来记》（1687年）中有一篇名为《夺命人鱼海》，写到1247年津轻海上出现了人鱼。跟《吾妻镜》中貌似人鱼的鱼是同一年出现的，容貌似乎是美女，头上长有鸡冠。身上散发芳香，声音类似云雀啼鸣。当时还没有如此详细记述人鱼形象的文献，或许只是西鹤想象力的产物。

江户后期的浮世绘师歌川广重（第二代）和歌川丰国（第三代）的《观音灵验记》中就有上半身穿着衣服、浮在空中的美女。画的是圣德太子为弘扬佛法而来到近江国，遇见了一个自称前世是人类的人鱼向他求助，请求帮她成佛的故事。琵琶湖周边地区至今还流传着和《日本书纪》中近江国人鱼现身有关的传说。



《观音灵验记 西国巡礼三十二番 近江观音寺》（图片：国立国会图书馆数字馆藏）

“八百比丘尼”和“神社姬”

日本流传最广的人鱼传说是“八百比丘尼”的故事。也有研究表明，该传说以福井县的若狭（现在的小滨市）为中心，流传到28个都县，版本多达166个（高桥晴美《八百比丘尼传说研究》/1982年）。虽然版本众多，但基本还是女儿吃了父亲带回的人鱼肉后永葆青春，活了800岁的故事（各地版本不同，有活了千岁的传说）。还有版本讲述的是游历诸国的故事，如冈山县流传的“千年比丘尼”传说。

“冈山并没有目击人鱼的记录，但县内却流传着好几个比丘尼的传说。”冈山民俗学会理事木下浩说，“比如传说吃了人鱼肉后长生不老的女儿去云游诸国时说：‘这根手杖生根之时便回。’将握着的手杖插进地里便离开了。这根手杖后来生了根，长成了参天大树。”传说中，后来有一位从冈山去若狭的年轻游子偶遇比丘尼。比丘尼思念故乡，怀念起了近千年前的往事。

“时代和情况不同，人们赋予人鱼的意义和角色也不尽相同。中世，人们常将人鱼现身视为凶兆，但有时也认为是吉兆。在天花和麻疹等传染病流行的江户时代，作为先于‘海彦’（Amabiko）或‘尼彦’（Amabie）出现的‘预言兽’，‘神社姬’出现在日本的传说中。”

神社姬是文政2年（1819年）出现在肥前国（佐贺县、长崎县）海滩的龙宫使者。她告诉人们，人间会有7年的丰年，但之后会流行一种叫做“霍乱”的疾病，你们将我的形象画下来，看着画像就不会得病了。神社姬有着美女的面容，龙的躯体，头上长着两只角，尾部如3把利剑。后来她也被归类到“人鱼”当中。



神社姬（图片：汤本豪一纪念日本妖怪博物馆，又称“三次妖怪博物馆”藏）

日本曾是人鱼木乃伊出口国？

江户时代，畸形秀表演中就有“人鱼木乃伊”登场，人们认为看到实物和画像便能健康长寿，很是吉利，所以人鱼木乃伊备受追捧。其中部分木乃伊最终被供奉到了寺院或神社里。

“大概是江户时代到明治初期制作的。一部分在畸形秀小屋里展示，一部分远渡重洋去了欧洲，总之需求量很大。毋庸置疑，以前肯定有过制作木乃伊的技艺高超的工艺师。”（木下）

荷兰莱登国立民族学博物馆收藏的人鱼木乃伊，是19世纪10年代到20年代长崎出岛的荷兰商馆员工从日本带回国的。1842年，美国马戏团经纪人P•T•巴纳姆展出斐济人鱼木乃伊，广获好评。普遍认为，这具木乃伊也是日本制作的。这类木乃伊大多上半身是猴子，下半身则巧妙地拼接了大马哈鱼等鱼身。马休•佩里在《日本远征记》中，举例阐述日本人的科学知识和独创性时，提及了人鱼木乃伊的制作。

如今，日本各地的寺院和神社都保留着人鱼木乃伊，人们认为参观后能除厄辟邪、健康长寿、祛病消灾、平安分娩，带来各种福报。也有木乃伊不对外公开，因此全国共有多少木乃伊尚不清楚。

和歌山县桥本市的学文路苅萱堂坐落在高野山山脚下，这里的木乃伊远近闻名，是该县的有形民俗文化遗产。体长约60cm，表情和姿态让人不禁想起蒙克的《呐喊》。其来历可以追溯到《日本书纪》中记录的近江国蒲生川的人鱼。此外，滋贺县东近江市愿成寺也秘藏着《日本书纪》中记载的“蒙克型”木乃伊。

此外，新潟县柏崎市的妙知寺、静冈县富士宫市的天照教社也保存着“蒙克型”木乃伊，后者据说是身长170cm的大型木乃伊。而大阪市瑞龙寺收藏着一具手臂伸开、有着一头长发的木乃伊，香川县金比罗宫收藏的木乃伊则呈匍匐抬头的姿势。

“人鱼干”正在分析中

现在，冈山县仓敷艺术科学大学正在对县内浅口市圆珠院秘藏的人鱼木乃伊进行分析研究。1935年，冈山县出身的博物学家佐藤清明（1905-1998年）发行了日本首部妖怪辞典，木下在查阅清明收藏的资料时，发现了他拍摄的这座寺院木乃伊的负片，产生了兴趣。于是经仓敷市立自然史博物馆介绍，委托大学进行调查，并组建了研究小组。

“请圆珠院向我们展示的木乃伊是所谓的‘蒙克型’，长约30cm。给我的第一印象是比以前见过的木乃伊都要小一些。”



记录木乃伊来历的单子（图片：仓敷艺术科学大学）

装木乃伊的箱子里放有一张写着“人鱼干物”的单子。“根据这张单子的记载，人鱼是元文年间（1736-1741年）德川吉宗的时代在土佐海上捕获的。因为外形奇怪，所以做成干货带到了大阪。广岛县福山的小岛家买下后当成了传家宝。后来是怎么辗转来到圆珠院的，就不清楚了。”

根据4月公布的研究中期报告，木乃伊有头发、眉毛、耳朵，臂有五指，指甲扁平，这些都让人想到灵长类，但另一方面，牙齿又让人联想到肉食性的鱼类。此外，据说上半身有些地方有鳞片，但又跟下半身的鳞片不同。包含民俗学调查在内的最终报告计划于秋季公布。



圆珠院的木乃伊（左）和在CT检查现场的柆田宏善主持。这具木乃伊今年夏天将在仓敷市立自然史博物馆展出（图片：仓敷艺术科学大学）

“今后，大学的研究人员计划用基因分析法查明它与哪种鱼类似，并用放射性碳定年法测定它属于哪个时代。再结合我的历史学和民俗学的方法进行综合研究，我非常期待人鱼的研究有怎样的新发现。”

进入明治时代后，关于人鱼的“真实身份”究竟是哪种生物，研究得出了各种结论，如山椒鱼、儒艮、海牛、海狮或海豹，甚至皇带鱼。不过，无论被“目击”的人鱼真实身份如何，直到江户时代末期，人们都相信人鱼是真实存在的，认为信仰它就能带来功德。各种史料和至今依然被珍藏的木乃伊，都诉说着人鱼这种超乎人们想象的生物和日本人之间“密切”的关系。

＜参考文献＞

《人鱼的动物民俗志》（吉冈郁夫/新书馆）

《人鱼》（田边悟/法政大学出版局）

《日本的“人鱼”像》（九头见和夫/和泉书院）

《虚构的人鱼》（山中由里子/《从海盗史观看世界史的再建构》稻贺繁美编/思文阁）

《日本的幻兽图谱》（汤本豪一/东京美术）

标题图片：（左图）秋田县洲崎遗址出土的人鱼供养签（局部）（秋田县教育委员会提供/时事社），（右图）圆珠院收藏的人鱼木乃伊（仓敷艺术科学大学提供）

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