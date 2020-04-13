2020年日本大事记 三月

大事记

新冠肺炎疫情蔓延、东京奥运及残奥会确定延期……，请看2020年3月日本要闻回顾。

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因新冠肺炎疫情蔓延，日本相扑协会宣布以无观众形式举行大相扑春季赛事（大阪府立体育会馆）。8日迎来的首日赛事，是继1945年夏季赛后，75年来首次以无观众形式举行的正式比赛。

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广岛地方检察厅认定，自民党前法务大臣河井克行之妻，参议员河井案里（广岛选区）团队在去年7月的参议院选举中向选举活动人员支付了超过法定额度的津贴，以涉嫌违反公职选举法（收买选举活动人员）为由，对河井案里的公设秘书和河井克行的政策秘书等三人实施了逮捕。

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因东京电力福岛第一核电站事故而处于全区避难状态的福岛县双叶町于0时解除了部分区域的避难指令。这是该町首次解除避难指令。

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安倍晋三首相在新冠肺炎疫情对策本部表示，将要求所有从中国和韩国入境的人员（含日本人）在指定场所接受两周隔离观察。9日已开始正式实施。

政府宣布，中国国家主席习近平将推迟原定于4月作为国宾访日的计划。

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受新冠肺炎疫情影响，日本职业棒球联赛决定，原定于3月20日开始的中央联盟和太平洋联盟的本赛季正式比赛将延期。

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东日本大地震九周年。受新冠肺炎疫情影响，政府取消了往年在国立剧场（东京都千代田区）举行的追悼仪式。

考虑到新冠肺炎疫情影响，日本高中棒球联盟决定取消原定于3月19日在甲子园球场开幕的第92届选拔大赛。

汽车和电子机械等大型企业的2020年劳资谈判（春斗）迎来集中答复日。丰田汽车七年来首次决定不上调基本薪资。

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因东京电力福岛第一核电站事故而外出避难的216名福岛县居民，要求东京电力公司赔偿精神损失费并提出诉讼，仙台高等法院对此做出二审判决，要求东电支付合计约7.34亿日元。围绕核电站事故，分散在全国各地的避难居民总共提起了大约30起集体诉讼，这是高等法院首次做出判决。

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将新冠肺炎纳入适用对象的修订版新型流感对策特别措施法获得表决通过。该法赋予都道府县知事强大的行政权限，可以发布限制国民私权的“紧急事态宣言”。

东京股市日经平均指数一度较前一日下跌1869点。受到新冠肺炎疫情全球蔓延的影响，指数暴跌，最终以17431.05点收盘，下跌1128.58点，创三年零四个月以来的最低点。



显示日经指数暴跌的电子显示屏，2020年3月13日上午，东京都中央区（时事社）

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关西电力公司宣布，根据第三方委员会对公司高层管理人员收受财物问题提交的调查报告，社长岩根茂树和顾问森详介等四名高管将辞职。

在东日本大地震中遭受破坏的JR常磐线时隔九年之后重新恢复全线运行。

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针对2016年在相模原市一家名为“津久井山百合园”的智力残障人士福利院造成45名男女死伤，被控犯有杀人等罪的前职员植松圣（30岁），横滨地方法院举行了审判员审判，审判长宣布判处其死刑，判决结果与检方诉求一致。

日本银行举行金融决策会议，时隔三年半再次决定实施追加金融宽松政策。除了将交易所投资信托（ETF）等金融资产的目标购买量提高一倍外，还将实施融资援助措施。

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因涉及关于森友学园购买国有土地的财务省公文遭篡改问题而自杀的近畿财务局职员赤木俊夫（当时54岁）之妻，认为财务省高层下令篡改公文导致了自己丈夫自杀，向大阪地方法院提起诉讼，要求政府和时任财务省理财局局长的佐川宣寿赔偿损失。

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千叶县地方法院对去年1月千叶县野田市小学四年级学生栗原心爱（当时10岁）遭虐待死亡案件举行审判员审判，宣布对被控犯有伤害致死等罪的其父勇一郎（42岁）判处16年徒刑。

大阪府知事吉村洋文和兵库县知事井户敏三向民众呼吁，为防控新冠病毒传播，希望大家在20日开始的三连休期间避免非必要和非紧急的往来和外出。25日，东京都知事小池百合子要求都民周末避免非必要和非紧急的外出。



为控制疫情蔓延，政府要求人们避免外出，东京渋谷自由通行路口人流骤减，2020年3月28日（时事社）

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因全球新冠肺炎疫情扩散，东京奥运和残奥会确定将延期举办。这是现代奥运和残奥会史上首次延期办赛。



因东京奥运圣火接力活动延期，工作人员正在拆除设在“j-village”足球场内的仪式舞台，2020年3月26日，福岛县楢叶町（时事社）

丰田汽车和NTT宣布将开展业务资本合作，共同开发基于互联网的未来城市“智慧城市（smart city）”。

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搞笑组合The Drifters（漂流者）成员、著名喜剧演员志村健（本名志村康德）在东京某医院离世。享年70岁。此前他因感染新冠病毒入院治疗。

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针对2003年一名男性患者（当时72岁）在滋贺县湖东纪念医院死亡，被判决12年徒刑并已服刑的原助理护士（40岁），大津地方法院做出无罪的重审判决。法院在判决中认定，滋贺县警察在审讯阶段实施了诱导性审讯，嫌犯做出的“摘除了（患者的）呼吸器”的招供不可采信。

标题图片：大相扑春季赛事迎来最后一天的比赛，“幕内力士”（一级力士）进入赛场，2020年3月22日，大阪府立体育会馆（时事社）