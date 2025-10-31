‘Rokurokubi’: cuellos largos y cabezas voladoras

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Los rokurokubi son seres extraños que parecen personas, habitualmente mujeres, pero tienen cabezas que pueden desplazarse lejos de sus cuerpos, ya sea al final de un cuello extremadamente largo o separándose por completo y volando.

Historias fantásticas

En muchas historias japonesas, una rokurokubi tiene el aspecto de una mujer común, pero su cabeza puede salir volando, ya sea al final de un cuello serpentino que se extiende de manera extraordinaria o separándose por completo de su cuerpo (en cuyo caso puede ser conocida como nukekubi). Los relatos sobre los rokurokubi y sus representaciones artísticas se hicieron especialmente populares durante el periodo Edo (1603–1868), cuando surgió un gran interés por las criaturas imaginarias conocidas como yōkai, a veces aterradoras y otras veces humorísticas.

En Kwaidan, la clásica colección de relatos extraños de Lafcadio Hearn, hay una historia titulada “Rokuro-kubi”, en la que un sacerdote se aloja en la casa de una familia que resulta ser de estas criaturas. En plena noche, descubre sus cuerpos sin cabeza en una habitación y las cabezas volando en el exterior, planeando devorarlo. Cabe mencionar que, aunque los rokurokubi suelen representarse como mujeres, también pueden ser hombres.

Entre los libros sobre yōkai en español recomendamos Guía ilustrada de monstruos y fantasmas de Japón (Quaterni, 2014), una traducción de la obra de Toriyama Sekien realizada por Isami Romero.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)