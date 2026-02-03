‘Oni’, los populares ogros japoneses que forman parte de una tradición de febrero

Instantáneas culturales

En Japón, los oni son feroces criaturas de leyenda que desempeñan un papel fundamental en la festividad de setsubun, que se celebra en febrero.

¿Aterradores o adorables?

Los oni son criaturas feroces con cuernos que forman parte de las leyendas del folclore japonés como el cuento de Momotarō. En las representaciones modernas, su piel suele ser roja, aunque también pueden tener otra coloración, como azul o amarillo, y empuñan garrotes de metal y taparrabos de piel de tigre. Si bien en el pasado aparecían como aterradores forasteros, hoy suelen ser dibujados como personajes adorables e incluso graciosos.

En la festividad de setsubun, que se celebra justo antes del inicio del año lunar a comienzos de febrero, se realizan rituales en templos y santuarios para ahuyentar a los oni arrojándoles sojas. También hay representaciones más informales en el ámbito familiar o escolar, en las que padres o profesores se ponen máscaras para hacer de oni. Los participantes suelen corear oni wa soto, fuku wa uchi (“¡fuera los ogros! ¡adentro la suerte!”) mientras lanzan sojas u otros sustitutos más fáciles de recoger, como dulces envueltos.



Niños con máscaras de oni para celebrar el setsubun. (© Pixta)

(Imagen del encabezado: © Adobe Stock.)