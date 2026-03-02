‘Seichi Junrei’: peregrinaciones por la cultura pop japonesa

Instantáneas culturales

La “peregrinación” a lugares relacionados con obras populares de manga y anime, o estrellas del pop, son esenciales para los aficionados en Japón.

Viajes para aficionados

La expresión japonesa seichi junrei, que originalmente hace referencia a una peregrinación religiosa, hoy también sirve para denominar viajes a lugares de importancia en la cultura pop, como aquellos del mundo real que inspiraron un escenario en una obra de manga o anime. Los aficionados también pueden apoyar a sus artistas favoritos como parte del oshikatsu visitando esos lugares conectados con sus vidas.

Entre los lugares de seichi junrei más conocidos que atraen a gran número de peregrinos se encuentra la escalinata que conduce al santuario Suga, en Shinjuku (Tokio), que aparece en una escena icónica de la película de animación Kimi no Na wa (Your Name), de 2016. Otro ejemplo muy conocido es un paso a nivel del ferrocarril de Enoshima que se ve en el anime de baloncesto Slam Dunk. Algunos gobiernos locales aprovechan la ocasión para atender a los aficionados ofreciendo información o vendiendo productos relacionados.

(Imagen del encabezado: la escalera al santuario Suga, que aparece en la película Kimi no Na wa. © Pixta.)