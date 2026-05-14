Aoi Matsuri, un festival de Kioto con una larga tradición

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Guíade Japón

El festival Aoi Matsuri de Kioto incluye una procesión en la que participan más de 500 personas vestidas con trajes tradicionales de la aristocracia.

Una procesión de aristócratas

El Aoi Matsuri, considerado uno de los tres grandes festivales de Kioto, es la principal festividad de los santuarios Shimogamo y Kamigamo. Se dice que el evento se originó durante el reinado del emperador Emperador Kinmei (540-571), una época en la que el país sufría malas cosechas, hambrunas y epidemias. Aunque el festival decayó durante el período medieval, fue recuperado en 1694 y desde entonces se ha celebrado de manera ininterrumpida.

Si bien existen ceremonias relacionadas en otros días, el acto principal es la gran procesión que tiene lugar el 15 de mayo a lo largo de ocho kilómetros, desde el Palacio Imperial de Kioto hasta el Santuario Kamigamo, en la que participan más de 500 personas vestidas con atuendos aristocráticos del período Período Heian (794-1185). El festival recibe su nombre del aoi, o malvarrosa japonesa, utilizada para decorar las carrozas tiradas por bueyes y las cortinas de bambú que forman parte del desfile.

(Imagen del encabezado: la procesión del Aoi Matsuri el 15 de mayo de 2024. © Jiji.)