‘Ochūgen’ y ‘oseibo’, los regalos de temporada en Japón

La cortesía tradicional de Japón

Una serie que explora las diversas costumbres y tradiciones de Japón, yendo más allá de las simples guías prácticas para descubrir sus orígenes y esencia. En esta entrega se presentan los regalos de temporada: ochūgen y oseibo.

Honrar a los antepasados, hoy día una estrategia comercial de los grandes almacenes

Los regalos de verano y de fin de año, ochūgen y oseibo respectivamente, son obsequios que se entregan a familiares, parientes y personas que nos han ayudado para expresarles gratitud por su amabilidad en el día a día. Se trata de una práctica cultural típicamente japonesa, y algunas empresas incluso elaboran listas de clientes valiosos para enviarles estos regalos en grandes cantidades, lo que aparentemente deja perplejos a algunos extranjeros cuando les toca recibirlos. Sus raíces se encuentran en la costumbre de ofrecer sake y fruta a los antepasados.



La etiqueta indica que estos regalos se entregan directamente durante las temporadas de Obon y fin de año, acompañados de un saludo. (Pixta)

En Japón, existe desde hace mucho tiempo una costumbre conocida como Bon-rei (rituales del Festival Bon), que se celebra alrededor del decimoquinto día del séptimo mes del calendario lunar, durante la cual se da la bienvenida a los espíritus de los antepasados. Los familiares se reúnen en la casa familiar o en la residencia del linaje principal, y los vecinos intercambian ofrendas. Mientras tanto, en China, este día se considera el cumpleaños de la deidad taoísta Zhongyuan (del festival Zhongyuan), y se hacen ofrendas para solicitar absolución por los pecados cotidianos. Se dice que el término chūgen se incorporó a las costumbres del Obon de Japón, pasando a indicar los regalos ofrecidos como parte del festival.

Los regalos de fin de año tienen su origen en las costumbres de Año Nuevo del periodo Muromachi (1336-1573). Dado que se recibía en los hogares a los espíritus ancestrales durante el Año Nuevo, los familiares y vecinos les llevaban ofrendas al final del año. En la práctica, se trataba de regalos que se entregaban a los familiares mayores, y los miembros de la familia recibían una parte de esas ofrendas.

Estas prácticas sufrieron una importante transformación durante el periodo Edo (1603-1868). Los comerciantes comenzaron a distribuir obsequios de agradecimiento, conocidos como ochūgen y oseibo, a sus clientes más valiosos, coincidiendo con el cierre de cuentas durante el festival de Obon y la víspera de Año Nuevo. En la era moderna, los grandes almacenes lanzaron campañas instando a los clientes a “regalar obsequios a quienes les habían ayudado durante las temporadas de Obon y fin de año”. En consecuencia, el círculo de destinatarios se amplió para incluir a profesores, superiores y socios comerciales, y la costumbre se estableció en todo el país.



Las temporadas de Obon y fin de año son períodos de máxima actividad para los grandes almacenes, que exhiben una amplia variedad de artículos de regalo – Tokio, 2 de noviembre de 2022. (Jiji Press)

Atención especial a la entrega del regalo y la inscripción del envoltorio

Los productos básicos para regalos de verano y fin de año incluyen fideos secos, condimentos, fruta, dulces, bebidas y otros artículos alimenticios. Esto refleja una tradición persistente de ofrendas, ya que muchos hogares siguen colocando los regalos recibidos ante el altar familiar. Del mismo modo, los productos de consumo como el jabón y el detergente son opciones populares, lo que refleja una consideración cuidadosa: no suponen una carga para el destinatario y se pueden utilizar de forma habitual en la vida diaria.



Los fideos somen fríos son un regalo típico del verano. (Pixta)

El momento para entregar los regalos de verano varía considerablemente según la región, por lo que es preferible ajustarse a la costumbre del destinatario. En cuanto a los regalos de fin de año, la norma general es entregarlos a mediados de diciembre, cuando comienzan los preparativos para el Año Nuevo, aunque la fecha tiende a adelantarse cada año. Los productos frescos para el Año Nuevo pueden entregarse incluso a finales de año, pero es aconsejable confirmar las circunstancias del destinatario, por ejemplo si va a viajar a su lugar de origen en esa época.

Tradicionalmente, estos regalos se entregaban en persona, pero hoy en día es habitual que los envíen los grandes almacenes o las empresas de venta por correo. Lo ideal es enviar una tarjeta de felicitación por separado para notificar al destinatario la entrega, aprovechando la oportunidad para expresar su gratitud y compartir noticias recientes. Además, si se pierde el momento oportuno, es mejor cambiar la inscripción: para los regalos de verano, se utiliza shochūmimai (“Felicitaciones de verano”) o zanshomimai (“Felicitaciones de finales de verano”); para los regalos de fin de año, se utiliza onenga (“Felicitaciones de Año Nuevo”) o kanchūmimai (“Felicitaciones de mediados de invierno”).

Envío de saludos tras el ochūgen Shochūmimai: comienzos del otoño (hasta alrededor del 7 de agosto)

Zanshomimai: fin del calor (hasta alrededor del 7 de septiembre) Envío de saludos tras el oseibo Onenga: durante matsunouchi (del 1 al 7 de enero; en Kansai, hasta el 15)

Kanchūmimai: comienzo de la primavera (hasta alrededor del 4 de febrero)

La cinta mizuhiki y la decoración noshi que adornan el papel de regalo son motivos tradicionales que expresan deseos de felicidad para quien los recibe. Esta meticulosa atención incluso al envoltorio es característica de la cultura japonesa de hacer regalos, y el mismo principio se aplica a los envoltorios de grandes almacenes, diseñados para que se puedan quitar fácilmente sin romperlos. El destinatario debe expresar su gratitud por este gesto tan considerado en una nota de agradecimiento.



Para los regalos de ochūgen y oseibo se utiliza papel de regalo festivo. (Pixta)

Supervisión: Shibazaki Naoto

Profesor asociado de la Escuela de Graduados de la Universidad de Gifu. Especializado en investigaciones sobre sistemas educativos de etiqueta desde una perspectiva psicológica; trabaja también por brindar orientación a educadores de etiqueta. Participa en la formación de instructores como maestro general de etiqueta Ogasawara-ryū.

Texto: comité editorial de nippon.com.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Pixta.)