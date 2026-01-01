Días festivos nacionales en Japón: Año Nuevo

Guíade Japón

El día de Año Nuevo es una época de tradición en Japón en la que muchos disfrutan de platos auspiciosos y reciben tarjetas de felicitación de amigos y parientes.

El 1 de enero se conoce como Ganjitsu (el día de Año Nuevo), y es una festividad nacional en Japón. Existen en todo el país una gran variedad de eventos para celebrar Shōgatsu, la temporada de Año Nuevo, la cual suele durar hasta el 7 o el 15 de enero, dependiendo de la zona. Aunque solo el 1 de enero es fiesta nacional, la mayoría de oficinas gubernamentales y muchas empresas cierran entre el 29 de diciembre y el 3 de enero.

El periodo de Año Nuevo está repleto de costumbres fundamentalmente japonesas. Las familias se reúnen para disfrutar de platos auspiciosos, conocidos como osechi ryōri. También existe la costumbre del otoshidama, según la cual los adultos dan a los niños dinero en efectivo en sobres especiales. En muchas regiones el 1 de enero por la mañana llegan a su destino los nengajō, tarjetas postales con las que se saluda en Año Nuevo y se transmite el agradecimiento por el año anterior y los buenos deseos para el año recién empezado. Aunque la práctica ha sufrido un declive debido al uso cada vez más extenso de las redes sociales y el correo electrónico, además de los costes cada vez mayores de los envíos postales, son muchos quienes siguen enviando nengajō y valorando la calidez de los mensajes escritos a mano.

Tan pronto como empieza el Año Nuevo, muchos salen de casa para el hatsumōde, la primera visita del año a un santuario o templo, lo cual puede provocar grandes muchedumbres. En la zona del gran Tokio, algunos destinos populares incluyen Meiji Jingū y Sensōji, en Tokio, Naritasan Shinshōji en la prefectura de Chiba y Tsurugaoka Hachimangū en Kanagawa. La costumbre de ver el primer amanecer del año (hatsuhinode) también sigue siendo popular; lugares favoritos para hacerlo son la torre Tokyo Skytree y el monte Takao en Tokio, y el cabo Inubōsaki en Chiba. Japan Airlines y All Nippon Airways incluso ofrecen vuelos especiales que permiten a los pasajeros ver el primer amanecer desde el aire, aunque las solicitudes superan con creces la capacidad, año tras año, con lo que las reservas solo se pueden realizar por medio de una lotería.

(Imagen del encabezado: amanecer sobre el montej Fuji - © Pixta.)