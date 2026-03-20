Días festivos nacionales en Japón: el Día del Equinoccio de Primavera

Guíade Japón

La estación de las flores se siente en el Día del Equinoccio de Primavera, un festivo nacional en Japón que se celebra a finales de marzo.

Celebrar la primavera

Japón cuenta con festivos nacionales tanto para el equinoccio de primavera como para el de otoño, cuando el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración. El Día del Equinoccio de Primavera se estableció en 1948 como festivo nacional para honrar la naturaleza y valorar a los seres vivos. La fecha es calculada por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, y suele caer en torno al 20 de marzo, cuando el clima en gran parte del país empieza a sentirse primaveral.

En las enseñanzas budistas, higan (literalmente, la “orilla lejana”) aludía originalmente al estado ideal al que se aspira mediante la iluminación. Las escrituras describen la Tierra Pura del paraíso como situada “en el oeste”, y se cree que la Tierra Pura está más cercana cuando el sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste en los equinoccios. Esto dio origen a la creencia de que las prácticas espirituales y las ofrendas a los antepasados en estos días eran especialmente efectivas, razón por la cual muchas personas visitan las tumbas familiares durante este periodo.

Durante el higan es habitual ofrecer a los antepasados botamochi (arroz glutinoso cubierto de pasta dulce de judías azuki) o sekihan (arroz rojo preparado con judías azuki y arroz glutinoso). Las judías azuki se consideran un ingrediente sagrado con capacidad para ahuyentar los malos espíritus. A medida que se acerca el equinoccio de primavera, los botamochi comienzan a aparecer a la venta en confiterías y supermercados.

Material de referencia

Fiestas nacionales (en japonés), de la Oficina del Gabinete.

Fiestas nacionales (en japonés), de la Oficina del Gabinete. Preguntas sobre el calendario (en japonés), del Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

(Imagen del encabezado: flores de Nanohana, típicas de la primavera, en plena floración. © Pixta.)