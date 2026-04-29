Días festivos nacionales en Japón: el Día de Shōwa

Guíade Japón

El Día de Shōwa, que se celebra el 29 de abril, marca el comienzo del período de la Semana Dorada en Japón. Es una época en la que la gente viaja con la familia y los amigos o regresa a sus lugares de origen.

Una mirada al siglo XX

El Día de Shōwa, al inicio del periodo vacacional de la Semana Dorada (Golden Week), conmemora el periodo comprendido entre 1926 y 1989, durante el reinado del emperador emperador Shōwa.

Antes de la guerra, el 29 de abril, cumpleaños del emperador Hirohito (mencionado póstumamente como emperador Shōwa), se celebraba como Tenchōsetsu. En 1948, la Ley de Días Festivos Nacionales lo estableció como festivo bajo el nombre de “Cumpleaños del Emperador”.

Tras el fallecimiento del emperador Shōwa en 1989, el Cumpleaños del Emperador se trasladó al 23 de diciembre, fecha de nacimiento del emperador Akihito, y el 29 de abril estuvo a punto de perder su condición de festivo nacional. Sin embargo, dado que la fecha llevaba mucho tiempo consolidada como el inicio de la Semana Dorada, su eliminación habría afectado a la vida cotidiana y a la economía. Como resultado, se mantuvo como día festivo bajo otro nombre. En un principio fue rebautizado como “Día de la Naturaleza”, en homenaje al profundo interés del emperador Shōwa por la observación del mundo natural.

No obstante, la evolución de este festivo no terminó ahí. Especialmente desde sectores conservadores, crecieron las demandas de establecer un día festivo nacional que llevara el nombre “Shōwa”, en reconocimiento a la era que vio la recuperación de Japón tras la guerra. Los esfuerzos por modificar la legislación se prolongaron durante muchos años. Tras una revisión de la Ley de Días Festivos Nacionales en 2005, el día se redefinió como una jornada para reflexionar sobre la era Shōwa, un periodo turbulento para Japón marcado por la guerra y la reconstrucción, y para pensar en el futuro del país. Como resultado, a partir de 2007 el 29 de abril pasó a denominarse Día de Shōwa en lugar de Día de la Naturaleza. Mientras tanto, el Día de la Naturaleza se trasladó al 4 de mayo.

Material de referencia

Fiestas nacionales (en japonés), de la Oficina del Gabinete.

Fiestas nacionales (en japonés), de la Oficina del Gabinete. ¿Qué es el Día de Shōwa? (en japonés), del sitio Shōwa no Hi Network.

(Imagen del encabezado: un diorama en miniatura que recrea el paisaje urbano de la era Shōwa. © Pixta.)