El tesoro nacional Shiramizu Amidadō y su jardín de la Tierra Pura: la belleza de Heian en Fukushima

Guíade Japón

El Shiramizu Amidadō es el único edificio de la prefectura de Fukushima declarado Tesoro Nacional. Su jardín y su estanque ofrecen hermosos paisajes en cada estación y muestran cómo se plasmaba la devoción en el periodo Heian.

Un recinto sagrado que materializa el mundo de Buda

El Shiramizu Amidadō, declarado Tesoro Nacional, está situado en la ciudad de Iwaki, en el extremo sur de la región de Hamadōri (prefectura de Fukushima); se trata de una de las construcciones más antiguas que se conservan en el este de Japón. Se alza en el recinto del templo Ganjōji y, según la tradición de este templo, Tokuhime lo mandó construir en 1160 en memoria de su esposo, Iwaki Norimichi, señor de estas tierras.

El pabellón, antaño decorado con pinturas murales de las flores del paraíso, sigue albergando, como entonces, una tríada de Amida, declarada bien cultural de importancia nacional. Junto con el estanque Ajiike, que lo rodea por el este, el oeste y el sur, forma un “jardín de la Tierra Pura” que recrea el paraíso donde habita el buda Amida. Este estilo de jardín se popularizó entre la aristocracia de Kioto a finales del periodo Heian, por lo que a muchos les sorprenderá encontrar un ejemplo tan espléndido en la lejana Fukushima.



Tras su declaración como Tesoro Nacional, en 1952, se sustituyó la cubierta por otra de delgadas tablillas de madera que reproduce la original.



El acceso a través de un puente simboliza el paso del mundo terrenal a la Tierra Pura.



Las colinas que se alzan tras el pabellón realzan su belleza.

Entre los conjuntos religiosos más célebres de Tōhoku destacan el pabellón dorado del templo Chūsonji, la construcción más antigua de la región y Tesoro Nacional, y el jardín del templo Mōtsūji, considerado la obra maestra de los jardines de la Tierra Pura y declarado sitio histórico especial y lugar de especial belleza paisajística de Japón. Ambos forman parte de Hiraizumi, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, en la prefectura de Iwate. Los mandó construir el poderoso y próspero clan Fujiwara de Ōshū, que gobernó toda la región de Tōhoku en el siglo XII y cuyo primer líder, Kiyohira, era el padre de Tokuhime. Se cree que esta recurrió a las técnicas arquitectónicas y al estilo de jardinería de su tierra natal para honrar a su difunto esposo, y una teoría sostiene que el nombre “Shiramizu” (白水) procede de dividir en dos componentes el carácter 泉 (mizu, “fuente”) de Hiraizumi (平泉).

El jardín cambia de aspecto con cada estación y ofrece paisajes que reconfortan el espíritu. Este paraíso, que imaginaron quienes vivieron en Japón hace ya más de 800 años, permanecerá en el recuerdo del visitante durante mucho tiempo.



Lotos en plena floración en el apogeo del verano. (Cortesía del templo Ganjōji)



En otoño también merece la pena contemplar el reflejo del follaje carmesí en el agua. (Cortesía del templo Ganjōji)



El jardín de la Tierra Pura, restaurado en la década de 1970, fue declarado sitio histórico nacional. (Cortesía del templo Ganjōji)

Shiramizu Amidadō (templo Ganjōji)

Dirección: 221 Hirohata, Uchigō Shiramizu-machi, Iwaki, prefectura de Fukushima.

221 Hirohata, Uchigō Shiramizu-machi, Iwaki, prefectura de Fukushima. Horario de visita: de 8:30 a 16:15 (de diciembre a marzo, hasta las 15:45); última entrada 30 minutos antes del cierre.

de 8:30 a 16:15 (de diciembre a marzo, hasta las 15:45); última entrada 30 minutos antes del cierre. Días de cierre: equinoccios de primavera y otoño, del 12 al 18 de agosto y del 20 al 31 de diciembre, además de otros cierres ocasionales.

equinoccios de primavera y otoño, del 12 al 18 de agosto y del 20 al 31 de diciembre, además de otros cierres ocasionales. Entrada: adultos, 500 yenes; escolares de primaria, 300 yenes

Para más información, consulte la página web oficial.

Reportaje, texto y fotografías: departamento editorial de nippon.com.

(Traducido al español del original en japonés.)