Chiikawa, de nuevo el ganador del Gran Premio a los Personajes de Japón 2026

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Guíade Japón

El personaje más popular vuelve a ser Chiikawa en 2026. Tamagotchi, en su 30.º aniversario, y Monchhichi, con más de medio siglo de historia, también han realizado un magnífico papel. Las estrellas de calibre mundial se dieron cita junto al también conocido Myaku-Myaku.

Chiikawa, una celebridad que trasciende fronteras, entra en el Salón de la Fama

En los premios Nihon Kyarakutā Taishō 2026 (Gran Premio a los Personajes de Japón 2026) que galardonan al personaje o marca bajo licencia más destacado durante el año anterior, Chiikawa se alzó con el Gran Premio por tercer año consecutivo y por cuarta vez en total, convirtiéndose en el primer miembro de la historia del certamen en ingresar al Salón de la Fama. La ceremonia de entrega de premios se celebró el 17 de junio en el Tokyo Big Sight (distrito de Kōtō).



(De izquierda a derecha) Chiikawa, Hachiware y Usagi celebran su galardón.

Chiikawa encendió la mecha de su popularidad a través de las redes sociales y experimentó un éxito arrollador gracias al merchandising y a su serie de animación. Durante el último año, expandió aún más su campo de actividades. Además de inaugurar su primer recinto experiencial, el Chiikawa Park (en el distrito de Toshima, Tokio), sus tiendas oficiales se han expandido a China, Taiwán y Corea del Sur. Chiikawa Pocket, la aplicación para teléfonos inteligentes que se distribuye en 43 países y regiones, ha superado los 5.000.000 de descargas. Aunque logró su triple corona gracias a un respaldo abrumador, Kawakami Yōichi, presidente de Spiral Cute (la empresa propietaria de la licencia), ya vislumbra una mayor expansión de su popularidad: “En Asia Oriental Chiikawa goza de una aceptación incluso mayor que en Japón; queremos seguir asumiendo nuevos retos, incluido el largometraje que se estrenará en los cines en julio”.



La colaboración con los Dodgers de Los Ángeles también ha dado mucho que hablar.

Tamagotchi, de la era Heisei, y Monchhichi, de la era Shōwa, populares de nuevo

Tamagotchi y Monchhichi, que han seguido siendo queridos tanto dentro como fuera del país durante décadas, y que actualmente experimentan un nuevo auge, fueron seleccionados para recibir el Premio al Personaje y Licencia, el segundo galardón en importancia tras el Gran Premio.

Tamagotchi fue lanzado al mercado por Bandai en 1996. Se trata de una mascota digital virtual portátil que causó un furor inmenso entre los jóvenes de la época. En 2023, apareció un nuevo modelo con el que se puede jugar en el metaverso, captando así a un nuevo perfil de usuarios. Sus ventas acumuladas han alcanzado el hito de los 100.000.000 de unidades, de las cuales más de la mitad corresponden al extranjero, principalmente a Europa y Estados Unidos. En el mercado nacional, sus colaboraciones con populares series de animación e ídolos musicales también han dado mucho que hablar, logrando atraer a un amplio abanico de generaciones mediante iniciativas como la tienda experiencial Tamagotchi Factory (en el distrito de Shibuya) o la exposición itinerante “Gran Exposición de Tamagotchi” por su 30.º Aniversario.



El Tamagotchi Paradise, que salió a la venta en 2025.



El personaje principal Mametchi junto a la nueva compañera, Myāotchi.

Por su parte, Monchhichi es un muñeco de peluche que Sekiguchi lanzó al mercado en 1974. Su adorable aspecto, similar al de una cría de mono, causó furor entre el público infantil y llegó a exportarse a mercados extranjeros como Francia. En el ámbito nacional, tras apagarse su furor en la década de 1980, hubo periodos en los que se suspendió su comercialización; sin embargo, en los últimos años la tendencia ha vuelto a encenderse. Los adornos para bolsos se ganaron el corazón de la Generación Z en Tailandia y Corea del Sur a través de las redes sociales, y esa popularidad terminó siendo reimportada a Japón. Transcurrido más de medio siglo desde su nacimiento, con un total acumulado de 70.000.000 de unidades, Monchhichi continúa recibiendo el cariño del público en todo el mundo.



Monchhichi sigue ganando adeptos gracias a la comercialización de productos como las pegatinas bonbon drop (tipo gota).



Durante el proceso de selección, Monchhichi fue valorado como “excelente ejemplo de propiedad intelectual relanzada”.

En la ceremonia de entrega de premios, además de los tres personajes galardonados, también hizo acto de presencia Myaku-Myaku, el personaje oficial de la Exposición Universal de Osaka-Kansai 2025, que obtuvo el Premio Especial del Comité de Selección. El encuentro sobre el escenario de estas estrellas de distintas épocas, con una imagen ideal para las redes sociales, entusiasmó al público asistente.



Myaku-Myaku ha contribuido a que las ventas de productos bajo licencia de la Exposición Universal superen los 120 mil millones de yenes.

Grandes premiados de la historia del Gran Premio a los personajes de Japón

2016 Osomatsu-san (Comité de Producción de Osomatsu-san)

2017 Pokémon (The Pokémon Company)

2018 Saga Despicable Me (Gru, mi villano favorito)

2019 Sumikko Gurashi (San-X)

2020 Serie de anime para televisión Kimetsu no yaiba (Aniplex)

2021 Película Kimetsu no yaiba: mugen ressha (Guardianes de la noche: el tren infinito) (Comité de Producción de la película Kimetsu no yaiba: mugen ressha)

2022 Chiikawa (Spiral Cute)

2023 One Piece (Toei Animation)

2024 Chiikawa (Spiral Cute)

2025 Chiikawa (Spiral Cute)

2026 Chiikawa (Spiral Cute)

Reportaje, texto y fotografía: Departamento Editorial de nippon.com

(Artículo traducido del original en japonés.)