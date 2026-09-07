Tecnología al servicio de la enseñanza: herramientas digitales para la educación de los niños extranjeros en Japón

¿Cómo abordar la enseñanza del japonés para niños extranjeros?

La tecnología desempeña un papel cada vez más importante en la educación, y el aprendizaje de lenguas extranjeras no es una excepción: las TIC facilitan la enseñanza del japonés entre los menores extranjeros residentes en Japón.

Nuevas herramientas en el aula

Los menores de origen extranjero que residen en Japón pueden tener más facilidad para aprender el idioma que sus padres, pero alcanzar un nivel de japonés que les permita desenvolverse en la escuela sigue siendo un reto.

En esta serie analizamos algunas de las formas en que los educadores están empleando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para ayudar a los estudiantes más jóvenes. Próximamente se publicarán artículos más detallados; consulte de nuevo esta sección para acceder a los enlaces a medida que se añadan a cada apartado.

Abordar la escasez de profesores mediante la enseñanza en línea



La Junta Municipal de Educación de Fukuoka está probando las clases a distancia para niños extranjeros. (© Tanaka Keitarō)

Las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje del idioma japonés están cada día más presentes allí donde se registra una escasez de personal especializado para ocuparse presencialmente de las tareas educativas.

Ante el rápido incremento del número de niños con raíces extranjeras, la Junta Municipal de Educación de Fukuoka ha conectado varias escuelas en línea a través de un centro nodal para ofrecer enseñanza de japonés en línea. La iniciativa busca garantizar el acceso a la educación en idioma japonés incluso en los centros que carecen de profesores especializados en este idioma como lengua extranjera.

Una ventaja de este enfoque es que permite a las escuelas impartir clases de una calidad razonable aunque carezcan de un sistema docente propio. Así, las TIC reducen las disparidades en las oportunidades de aprendizaje entre centros y zonas. Sin embargo, persisten retos como lograr que los niños que apenas están comenzando a aprender japonés mantengan la concentración durante las clases a través de la pantalla.

Aplicaciones para tabletas que captan el interés de los niños



La aplicación para tabletas Surala Nihongo ayuda a los alumnos a aprender japonés coloquial. En la parte inferior de la pantalla aparece texto en la lengua materna del alumno (jemer, en la imagen que se muestra) para facilitar la comprensión. (© Surala Net)

Las TIC también están transformando los propios materiales didácticos para la enseñanza de la lengua japonesa.

Surala Nihongo es un programa de aprendizaje para tabletas diseñado con la orientación de expertos en la enseñanza del idioma japonés para ayudar a los estudiantes a comenzar a aprender la lengua desde lo más básico. Combina la locución de actores de voz, subtítulos en la lengua materna y animaciones. Los alumnos pueden aprender vocabulario y expresiones a través de la voz y el vídeo junto con la escritura, lo que hace que la tarea resulte más accesible incluso para quienes apenas están comenzando a aprender el idioma.

En la enseñanza de la lengua japonesa existen grandes diferencias de nivel de competencia según la edad de los niños y el momento en que llegaron a Japón. Cuando los alumnos asisten a la misma clase y escuchan la misma explicación, su grado de comprensión puede variar de manera considerable. Las herramientas digitales pueden recurrir a la inteligencia artificial para ofrecer preguntas adaptadas al nivel de comprensión individual de los estudiantes, lo que les permite avanzar a su propio ritmo y repasar el material con mayor eficiencia. Surala Nihongo también resulta fácil de usar para el profesorado como recurso complementario en el aula y para apoyar el aprendizaje individual dentro de un tiempo lectivo limitado.

La escuela y el hogar, conectados con soluciones de correspondencia digital



La pantalla de E-Tra Note tal y como se muestra en un ordenador. Los usuarios pueden elegir una situación (aquí se ha seleccionado “solicitar el envío del cuestionario de salud”) para generar automáticamente las frases adecuadas. (Por cortesía de Wakabayashi Hideki)

El papel de las TIC no se limita a la enseñanza directa en sí. Conectar las escuelas con los hogares es otra función destacada.

E-Tra Note es un cuaderno digital multilingüe de correspondencia escolar utilizado en 160 centros de todo Japón. Permite transmitir los comunicados del colegio a las familias en varios idiomas. Su propósito es hacer llegar los mensajes del centro educativo a aquellos padres que no dominan el japonés. El sistema fue concebido por Wakabayashi Hideki, profesor asociado visitante de la Universidad de Utsunomiya, y desarrollado por una importante empresa de impresión.

El profesorado elabora los mensajes seleccionando entre 500 plantillas, frases y palabras preregistradas en japonés. A continuación, las familias reciben los comunicados traducidos a sus respectivos idiomas registrados.

Las escuelas necesitan compartir información sobre aspectos cotidianos —como el material que los alumnos deben llevar a clase, los deberes, el calendario de eventos y reuniones con las familias o las notificaciones de ausencia— con los progenitores de los menores con raíces extranjeras. Si no pueden hacerlo, la vida escolar y la educación de los menores se ven afectadas. Herramientas como E-Tra Note facilitan la comunicación con los padres y pueden contribuir también a reforzar la confianza en el centro.

La tecnología como herramienta, no como sustituto educativo

La tecnología se está aprovechando al máximo en el ámbito educativo en Japón, tal como se desprende de los ejemplos anteriores. Las clases a distancia en Fukuoka alivian la escasez de docentes y las disparidades regionales en la capacidad de enseñanza. Surala Nihongo respalda el aprendizaje personalizado según el nivel de competencia de cada alumno. E-Tra Note reduce las barreras entre las escuelas y las familias. Estos tres ejemplos demuestran que las TIC no son una mera herramienta conveniente, sino un elemento con el potencial de servir como pilar para apoyar la educación de los niños con raíces extranjeras.

En las Medidas integrales para la integración de extranjeros y la convivencia ordenada del Gobierno japonés, presentadas en enero, se establece que se expondrán de forma sistemática directrices sobre contenidos y métodos pedagógicos eficaces, incluido el uso de las TIC y la IA generativa, para ofrecer una enseñanza fluida a los estudiantes que requieran formación en idioma japonés.

Por supuesto, las TIC por sí solas no pueden resolver todos los desafíos. La interacción presencial, la enseñanza directa y el apoyo atento del personal docente siguen siendo fundamentales. No obstante, a medida que persiste la escasez de personal y aumenta la diversidad lingüística, las herramientas digitales se están convirtiendo en una opción crucial para mantener la calidad educativa y ampliar las oportunidades de aprendizaje. Ampliar el uso de las TIC constituye una cuestión de gran relevancia si se pretende que los niños de origen extranjero puedan aprender con independencia de su lugar de residencia o de sus circunstancias familiares.

(Imagen del encabezado: las herramientas digitales facilitan el aprendizaje y la vida escolar de los niños de origen extranjero. Imágenes de la izquierda y de la derecha © Tanaka Keitarō; imagen central por cortesía de Shingaku Juku Quest.)