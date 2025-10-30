Shinjuku continúa siendo la estación más transitada de JR East

Shinjuku se mantiene como la estación más concurrida entre las de JR Este. En el año fiscal 2024, registró un promedio diario de más de 666.000 pasajeros, un aumento del 2,5 % respecto al año anterior.

Según los datos publicados por la compañía ferroviaria JR East, el número promedio diario de pasajeros (solo los entrantes) por estación en el año fiscal 2024 tuvo como líder indiscutible a Shinjuku, con 666.809 usuarios diarios y un aumento del 2,5 % respecto al año anterior. Esta zona, donde convergen empresas, grandes almacenes y zonas de ocio, atrae de forma constante a una multitud. También es un punto de conexión con líneas de otras operadoras como Keiō, Odakyū, Tōkyō Metro y el metro Toei.

Ikebukuro quedó en segundo lugar con 499.128 pasajeros (+1,9 %), seguido por Tokio con 434.564 (+7,6 %). Completan el top 10 Yokohama, Shibuya, Shinagawa, Ōmiya, Shimbashi, Akihabara y Kita-Senju. Las diez primeras posiciones no cambiaron respecto al año anterior. En general, las 100 estaciones principales registraron aumentos en la cantidad de pasajeros.

Entre las 30 estaciones de la línea circular Yamanote, 26 se encuentran dentro del top 100, desde Shinjuku hasta Komagome (posición 98, con 43.540 pasajeros diarios). Las únicas que quedaron fuera del top 100 fueron Tabata, Mejiro, Uguisudani y Takanawa Gateway.

En el caso de Uguisudani, solo 24.460 personas la usan cada día, lo que representa una diferencia de más de 27 veces respecto a Shinjuku. Por su parte, Takanawa Gateway, la más nueva de la línea (inaugurada en 2020), registró 14.209 pasajeros diarios. Aunque se mantiene en el último lugar, su potencial de crecimiento es alto debido a los proyectos urbanísticos en desarrollo de la zona.

Imagen del encabezado: Pixta.