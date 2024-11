Ikebukuro (JY13): el estanque de riego que ocupaba el lugar del Hotel Metropolitan

¿Qué hay en un nombre? Las estaciones de la línea Yamanote

La línea Yamanote se compone de 30 estaciones. Indagar en el origen del nombre de cada estación nos revela sus secretos históricos. En esta entrega explicamos la historia de Ikebukuro, una aldea agrícola que, con la construcción de la estación, se transformó en una de las principales zonas comerciales de Tokio.

La conversión en zona de ocio gracias a la construcción de la estación

La estación de Ikebukuro se inauguró el 1 de abril de 1906, cuando Nippon Tetsudō ―la compañía ferroviaria nacional de entonces― puso en marcha el tramo entre Tabata y dicha estación. Ese mismo día se abrieron también las estaciones de Ōtsuka y Sugamo.

En noviembre de 1905 ya funcionaban once estaciones de la línea, que se bautizó oficialmente como Yamanote el día 20 del mismo mes: Shimbashi, Shinagawa, Ōsaki, Meguro, Ebisu, Shibuya, Shinjuku, Mejiro, Tabata, Ueno y Akihabara. La creación de Ikebukuro, Ōtsuka y Sugamo completó el trayecto circular.

Por otro lado, Ikebukuro se convirtió en la estación de transbordo para ir a Akabane, inaugurada en 1885. Anteriormente, solo había bifurcación en la estación de Shinagawa para ir hacia Yokohama.

El plan inicial consistía en que Mejiro fuera la estación de bifurcación, pero se sustituyó por Ikebukuro por la oposición de los residentes de la zona. En el momento de la inauguración, el número de pasajeros diarios no llegaba a los cien (Tōkyō no chiri to chimei ga wakaru jiten, Diccionario para conocer la geografía y la toponimia de Tokio, de Asai Kenji).

La zona circundante de la estación de Ikebukuro era un pueblo agrícola con el mismo nombre que existía desde el periodo Edo (1603-1868). Según el Sistema de Navegación del Entorno Agrícola Histórico (Historical Agro-Environment Browsing System, HABS), un mapa publicado a principios de la era Meiji (1868-1912) por el Instituto de Ciencias Agroambientales, todo aquello eran campos donde se producían distintas verduras para los residentes del centro de la ciudad: berenjenas, nabos, bardana, zanahorias, etc. En 1872, Ikebukuro constaba de una población de 1.116 habitantes, distribuidos en 205 hogares (Ekimei de yomu Edo-Tōkyō, “Leer Edo-Tokio por los nombres de las estaciones”, de Ōishi Manabu).



El pueblo de Ikebukuro a principios de la era Meiji. Los pequeños cuadrados son viviendas. Por toda la zona se observa el carácter 畑, ‘campo de cultivo’. Fuente: Sistema de Navegación del Entorno Agrícola Histórico (Historical Agro-Environment Browsing System, HABS) del Instituto de Ciencias Agroambientales.

La creación de la estación espoleó el desarrollo de sus alrededores. Después de que Nippon Tetsudō la construyera, dos compañías ferroviarias privadas, la línea Tōbu Tōjō (1914) y Musashino Tetsudō (1915; actual línea Seibu Ikebukuro), empezaron a funcionar desde Ikebukuro y se fueron abriendo comercios en las calles circundantes.

También comenzaron a establecerse centros educativos. La Universidad Rikkyō se fundó en 1874 como academia privada para impartir estudios bíblicos e inglés en el asentamiento de Tsukiji (actual barrio de Akashi del distrito de Chūō), pero luego adquirió unos terrenos en Ikebukuro para ampliar el campus y se trasladó allí en 1918. La Universidad Shinshū (actual Universidad Ōtani de Kioto), fundada en 1901, la Escuela Normal de Tōkyō-fu Toshima (actual Universidad Tōkyō Gakugei), de 1909, y la Escuela Práctica Seikei (actual Seikei Gakuen), de 1912, también tuvieron sede en Ikebukuro hasta que se trasladaron a otros lugares.

Después del Gran Terremoto de Kantō (1923), cada vez más personas se mudaron del centro de la ciudad, que había sufrido una gran devastación, a Ikebukuro, lo que motivó el desarrollo de zonas residenciales. La construcción de una carretera (Circunvalación 5, actual avenida Meiji) para la reconstrucción posterior al desastre también arrancó a principios de la era Shōwa (1926-1989).

Aunque la zona quedó calcinada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se recuperó rápido por su demostrada utilidad y se transformó en una gigantesca zona comercial con la apertura de los tres grandes almacenes Seibu, Tobu y Mitsukoshi y la reconstrucción de plazas frente a los lados este y oeste de la estación. Todo este crecimiento se produjo gracias a la creación de la estación de Ikebukuro de la línea Yamanote.



La zona frente a la estación de Ikebukuro en plena reurbanización en el año 1953.

El gran estanque situado en la salida oeste de la estación

El topónimo de Ikebukuro se compone de los caracteres 池 (ike, ‘estanque’), y 袋 (fukuro, ‘bolsa’), que describen una cuenca en forma de bolsa. El carácter ike aparece en otros topónimos como Tameike o Ikejiri, mientras que fukuro se suele usar para nombrar zonas pantanosas donde tiende a acumularse el agua, como Numabukuro o Fukuroda, y los lugares con este carácter en el nombre sufrieron numerosas inundaciones en el pasado.

Con todo, la estación de Ikebukuro no está situada en una depresión, sino en un terreno elevado. La corografía Shinpen Musashi Fudokikō, editada entre las eras Bunka y Bunsei (1804-1830), corrobora que el pueblo de Ikebukuro también se hallaba “en una zona alta”. Está a una altitud de 32,34 metros. Uchida Muneharu, prolífico autor de libros sobre viajes y ferrocarriles, afirma que la estación se encuentra en un lugar como la cima de un puerto de montaña (Chikei o kanjiru ekimei no himitsu, “Los secretos de los nombres de estación que evocan la topografía”).

Es decir, que Ikebukuro no es una zona propensa a las inundaciones. ¿Qué tiene que ver, entonces, con el agua y la cuenca que indicaría su topónimo? Existen dos teorías al respecto.

Según la corografía Shinpen Musashi Fudokikō, el antiguo pueblo de Ikebukuro solo tenía arrozales en el noreste y el topónimo vendría de que aquella parte sí era una depresión con forma de bolsa. Un informe de observaciones de la era Bunka llamado Yūreki Zakki, en cambio, explica: “El pueblo se llamó Ikebukuro por el enorme estanque que albergaba en la antigüedad”.

La primera teoría sugiere que Ikebukuro recibió su nombre por una depresión del noreste de la zona que era como “un accidente topográfico en forma de bolsa”, con arrozales y otros elementos. Sin embargo, según el investigador en topografía Tanikawa Akihide, la depresión en cuestión se hallaba más cerca de la estación de Kita-ikebukuro de la línea Tōbu Tōjō y la estación de Itabashi de la línea Saikyō que de la estación de Ikebukuro, en la zona que actualmente corresponde a Kamiikebukuro Sanchōme-Yonchōme e Ikebukuro Honchō Sanchōme. Es cierto que, si bien ahora el agua es subterránea, antaño el río Yabata fluía por allí y probablemente era un humedal.

Donde la segunda teoría nombra el “enorme estanque” de la antigüedad, se refiere a un estanque de grandes dimensiones llamado Maruike (o Numaike) que estaba en la salida oeste de Ikebukuro. Yūreki Zakki cuenta también: “La zona se ha ido tapando con tierra desde antaño, pero sigue teniendo más de 300 tsubo [unos 990 metros cuadrados]. En el extremo oeste, que linda con los pueblos de Ikebukuro y Zōshigaya, el agua brota continuamente”.



Descripción del pueblo de Ikebukuro en Yūreki Zakki. La parte marcada en rojo dice: “El pueblo se llamó Ikebukuro por el enorme estanque que albergaba en la antigüedad”. (Archivo Nacional de Japón)



El estanque Maruike y el río Tsurumaki añadidos en un mapa del pueblo de Ikebukuro que data de la era Bunsei (Archivo Metropolitano de Tokio). El estanque es el enclave actual del Hotel Metropolitan y el río es subterráneo.

El estanque Maruike, que se hallaba donde ahora está la entrada oeste de la estación, medía algo más de 300 tsubo (unos 990 metros cuadrados) y de él brotaba agua que alimentaba un río que fluía hacia Zōshigaya. Ese río es ahora subterráneo y se llama Tsurumaki.

Yūreki Zakki afirma también que quienes tenían el derecho de usar el agua de Maruike para la agricultura eran los residentes de Zōshigaya, no los de Ikebukuro. Así pues, aunque el topónimo provenga de aquellas aguas, el pueblo de Ikebukuro no se beneficiaba de ellas. El motivo es bien simple: Ikebukuro se hallaba en un terreno más alto donde no fluían las aguas del estanque.

Sea como fuere, la primera teoría identifica como origen del topónimo el elemento topográfico de la depresión, mientras que la segunda señala el estanque. Se desconoce cuál de las dos es la correcta, pero la Municipalidad de Toshima (Tokio) se decanta por la segunda.

El nombre de Ikebukuro ya existía a mediados del siglo XVI, durante el periodo Sengoku (1467-1568). Según Odawarashū shoryō yakuchō, un libro editado por el líder del clan Go-Hōjō, que dominaba la región de Kantō, un subordinado del clan llamado Ōta Yasusuke tenía la sede de su gobierno en Ikebukuro.

Kiroku goyō shobon (un libro compilado por el shogunato a partir de documentos legados a los vasallos directos) atestigua que, ya en el periodo Edo, desde 1625 la zona estuvo administrada conjuntamente por varios vasallos nombrados por el sogunato, una forma de gobierno típica de la región circundante de Edo (Ekimei de yomu Edo-Tōkyō, Leer Edo-Tokio por los nombres de las estaciones, de Ōishi Manabu).

La producción de arroz creció progresivamente gracias a esos vasallos y, en la era Tempō (1831-1845), había alcanzado en torno a los 600 koku, el cuádruple que a principios del periodo Edo. Podemos afirmar que el terreno para el desarrollo de Ikebukuro venía abonándose desde aquella época.

El monolito del estanque que originó el nombre de Ikebukuro

Ikebukuro no tiene ningún enclave famoso destacado porque fue un pueblo agrícola hasta principios de la era Meiji. Si hubiera que elegir un lugar prominente, tal vez sería el que conmemora la segunda teoría sobre el topónimo que hemos mencionado antes y que ha perdurado hasta nuestros días.

Cerca del Hotel Metropolitan, que está en la salida oeste de Ikebukuro, se halla el lugar donde iba a ubicarse un parque llamado Moto-ikebukuro, cuya construcción se abandonó por las obras de alcantarillado requeridas en la reurbanización del vecindario. Con aquel proyecto, lo poco que quedaba del estanque se tapó y este desapareció por completo.

En 1998, el parque se trasladó a una nueva ubicación y se inauguró como Parque Histórico de Moto-ikebukuro. El punto donde se situaba el estanque Maruike se señalizó con un monolito que reza: “Estanque que originó el topónimo de Ikebukuro”. Se trata de un lugar de valor histórico en Ikebukuro, donde casi no quedan vestigios de los periodos Edo y Meiji.



Monolito del Parque Histórico de Moto-ikebukuro. (Photolibrary)

Datos de la estación de Ikebukuro

Inauguración: 1 de abril de 1906.

Media diaria de viajeros: 458.791 (segunda estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: líneas Marunouchi, Yūrakuchō y Fukutoshin de Tokyo Metro; línea Seibu Ikebukuro, línea Tōbu Tōjō; líneas Saikyō y Shōnan Shinjuku de JR.

Bibliografía

Ekimei de yomu Edo-Tōkyō (Leer Edo-Tokio por los nombres de las estaciones). Ōishi Manabu. PFH Shinsho.

Tōkyō no chiri to chimei ga wakaru jiten (Diccionario para conocer la geografía y la toponimia de Tokio). Asai Kenji. Nihon Jitsugyō Shuppansha.

Tōkyō-Edo chimei no yurai o aruku (Un paseo por los orígenes de los topónimos de Tokio-Edo). Tanikawa Akihide. KK Best Sellers.

Chikei o kanjiru ekimei no himitsu - Tōkyō shūhen (Los secretos de los nombres de estación que evocan la topografía: zona de Tokio). Uchida Muneharu. Jitsugyō no Nihon Sha.

Fotografía del encabezado: La salida este de la estación de Ikebukuro en 1965. Se observan los grandes almacenes Seibu. (Archivo del Museo del Ferrocarril).

(Traducido al español del original en japonés.)