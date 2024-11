‘Asadora’: series de televisión matutinas que inspiran

Las series matutinas de la NHK, que gustan mucho a la audiencia, cuentan la historia de personas que perseveran y consiguen superar los obstáculos que se les presentan.

La radiotelevisión japonesa, la NHK, lleva muchos años incluyendo en su programación mañanera unas series que siguen el mismo formato, los llamados asadora (literalmente, serie matutina): todos los capítulos duran 15 minutos, se emiten de lunes a viernes por la mañana y se repiten a mediodía. Por lo general, la trama se centra en una mujer y los obstáculos a los que esta se enfrenta, si bien en los últimos años ha habido varias series protagonizadas por un hombre. Además, una figura histórica suele servir de inspiración para la protagonista. Por ejemplo, el personaje principal de Tora ni Tsubasa, que se emitió de abril a septiembre de 2024, se creó a partir de la vida de Mibuchi Yoshiko, una de las primeras mujeres en ejercer la abogacía en Japón en los años previos a la Segunda Guerra Mundial.



A la izquierda, Itō Sairi, protagonista de Tora ni Tsubasa, le pasa el testigo de manera simbólica a Hashimoto Kanna, protagonista de Omusubi, el 4 de septiembre de 2024. (©Kyōdō)

En un principio las series duraban un año; sin embargo, a partir de 1975 la mayoría se televisa solo durante seis meses. Una excepción que confirma esta regla es Oshin, que se emitió en 1983 y se convirtió en todo un fenómeno mundial tras un año en pantalla. La serie trata de Tanokura Shin (Oshin), una joven de comienzos del siglo XX que, a pesar de haber nacido en el seno de una familia pobre, persevera contra viento y marea hasta que logra abrir su propio negocio. Además de triunfar en Japón, lo hizo en muchos otros países, sobre todo de Asia y del continente americano.



Oshin, emitida en 1983. (imagen cortesía de NHK On Demand)



Cartel oficial de Omusubi. (©NHK)

Antes lo más frecuente era que el papel principal se le asignara a una actriz desconocida. Sin embargo, en el siglo XXI son cada vez más las estrellas consolidadas que aceptan protagonizar una de estas series. Andō Sakura, Hirose Suzu y Hashimoto Kanna son algunas de ellas. Hashimoto encabeza el reparto de Omusubi, que comenzó a emitirse en septiembre de 2024 y terminará en marzo de 2025; su personaje es una dietista en ciernes.

Por otra parte, está previsto que las dos próximas series estén inspiradas, respectivamente, en la vida de la esposa de Yanase Takashi, creador de Anpanman, y de la mujer de Lafcadio Hearn, famoso por sus obras sobre Japón.

Fuera de Japón la serie actual se puede ver subtitulada en inglés en el canal de televisión NHK World Premium. En el archipiélago nipón muchas de las series antiguas están disponibles —solo en japonés— en la plataforma NHK On Demand.

Selección de series matutinas emitidas durante el siglo XXI

Come Come Everybody (2021–22)

Kamishiraishi Mone, Fukatsu Eri y Kawaei Rina dan vida a tres generaciones de una misma familia —abuela, madre e hija, respectivamente— relacionadas con un programa de radio para aprender inglés.



Come Come Everybody, emitida entre 2021 y 2022. (imagen cortesía de NHK On Demand)

Natzuzora (2019)

Hirose Suzu interpreta a una huérfana que sueña con ser animadora.

Andō Sakura encarna a la esposa del inventor de los fideos instantáneos, una versión ficticia de Andō Momofuku.



Manpuku, emitida entre 2018 y 2019. (imagen cortesía de NHK On Demand)

Hanbun, Aoi (2018)

Nagano Mei se mete en la piel de una aspirante a dibujante de manga que es sorda de un oído.

Haru interpreta a una emprendedora de finales del siglo XIX. Los creadores se inspiraron en la vida de Hirooka Asako.

Charlotte Kate Fox da vida a una escocesa casada con un fabricante japonés de whisky. La serie está basada en la vida de Rita Taketsuru y Taketsuru Masataka, el fundador de Nikka Whisky.



Massan, emitida entre 2014 y 2015. (imagen cortesía de NHK On Demand)

Hanako to Anne (2014)

Yoshitaka Yuriko interpreta a Muraoka Hanako, que tradujo Ana de las Tejas Verdes al japonés.

Nōnen Rena, cuyo nombre artístico es Non, hace de una muchacha que trabaja de buceadora e intenta abrirse camino en la industria musical.

Ono Machiko da vida a una diseñadora. El personaje está inspirado en Koshino Ayako, una pionera del mundo de la moda.

Matsushita Nao da vida a la esposa de un dibujante de manga. La serie está basada en la autobiografía de Mura Nunoe, esposa de Mizuki Shigeru.

En esta historia de aprendizaje Kuninaka Ryōko se mete en la piel de una joven natural de las islas Yaeyama (Okinawa) que se muda a Naha y, posteriormente, a Tokio para hacerse enfermera.

Imagen del encabezado: Hashimoto Kanna interpreta a la protagonista de Omusubi (©NHK).

(Traducción al español del original en inglés.)