Una encuesta revela que el ‘chāhan’ es el plato de arroz favorito de los japoneses

La versión japonesa del arroz frito chino (chāhan) se alzó con el primer puesto en una encuesta sobre los platos de arroz favoritos del país, por delante del onigiri (bolas de arroz) y el katsudon (bol de arroz con chuleta de cerdo).

Más popular que el onigiri

En una encuesta nacional realizada por Nichirei Foods a 14.000 personas en junio, el chāhan (arroz frito con huevo) ocupó el primer puesto entre los platos de arroz favoritos.

Los encuestados dispusieron de una lista para elegir (con opción de respuesta múltiple) y el chāhan, asociado a la cocina china en Japón, fue el claro ganador con un 69,9 %. Se situó por delante de favoritos clásicos como el onigiri, con un 63,0 %, y el katsudon (tazón de arroz con chuleta de cerdo empanada), con un 60,1 %. Asimismo, el chāhan también ocupó el primer puesto en las encuestas de Nichirei Foods de 2020 y 2024.

Los encuestados de todas las prefecturas coincidieron en que, cuando se prepara en casa, el huevo y la cebolleta (negi) son ingredientes esenciales para el chāhan. El tipo de carne utilizado varió, aunque predominó la de cerdo, incluidas las salchichas tipo Viena, el jamón, el char siu y el tocino. En cuanto a las verduras, los participantes eligieron como habituales el pimiento verde, la zanahoria y la lechuga.

Sin embargo, también se apreciaron diferencias regionales, como el maíz dulce o elote en Nara y Wakayama, los brotes de bambú en Tochigi y Yamaguchi, las judías verdes y el zāsai (tallos de mostaza china encurtidos) en Yamaguchi y Okinawa, y las almejas asari en Niigata. En las regiones situadas al norte de Tokio, el nattō también figuró entre los ingredientes para elaborar la especialidad regional de arroz frito nattō chāhan.



(© IllustAC)

De media en todo Japón, se calculó que preparar chāhan con huevo en casa tiene un coste de 297,2 yenes. El lugar más caro fue Tokio, con 393,4 yenes, seguido de Tokushima, con 362,9 yenes, y Kanagawa, con 343,2 yenes.

En cuanto al porcentaje de personas que consumen chāhan al menos una vez al mes por prefecturas, Kōchi ocupó el primer lugar con un 60,9 %. Con cifras igualmente elevadas en lugares como Ehime (59,0 %) y Shiga (58,7 %), los datos indicaron que este plato de arroz tiende a consumirse con mayor frecuencia en el oeste de Japón.

Material de referencia (en japonés)

Datos de la encuesta chāhan de 2026, de Nichirei Foods.

(Imagen del encabezado: © Photo AC.)