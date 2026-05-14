La primera ministra Takaichi obtuvo un menor índice de apoyo en las encuestas de abril de 2026

La opinión pública, al día

Los resultados de las encuestas de opinión pública de abril reflejan resultados dispares para la primera ministra Takaichi Sanae, cuya popularidad ha descendido en cinco de los ocho sondeos realizados por los principales medios de comunicación japoneses, en un contexto de agitación mundial y aumento de los precios.

Sin cambios significativos en las cifras mensuales

Ocho de los principales medios de comunicación de Japón evalúan la opinión pública mediante encuestas mensuales. Recientemente se publicaron los resultados de los sondeos realizados en abril, que reflejan resultados dispares para la primera ministra Takaichi Sanae en cuanto a sus índices de aprobación.

En comparación con los datos de marzo, tanto las encuestas del diario Mainichi Shimbun como del Yomiuri Shimbun mostraron una caída de 5 puntos porcentuales en su nivel de apoyo; el sondeo de Nikkei también registró un descenso de 3 puntos respecto al mes anterior. Estos tres medios realizaron sus encuestas de marzo después del viaje de Takaichi a Washington D. C., donde mantuvo una cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump, lo que dio a los encuestados una nueva oportunidad de evaluar con mayor frialdad los logros exhibidos allí. En su análisis, Nikkei señaló que “el impulso obtenido gracias al éxito de la cumbre podría estar perdiendo fuerza”.

En las encuestas realizadas por primera vez tras la cumbre de marzo, el apoyo a Takaichi se mantuvo estable o registró ligeros aumentos. El sondeo del Sankei Shimbun mostró un incremento de 3,1 puntos en su índice de aprobación; el del Asahi Shimbun, una subida de 3 puntos; y el de la cadena pública NHK, un aumento de 2,6 puntos. Las encuestas de las dos principales agencias de noticias, Kyodo News y Jiji Press, registraron cambios mínimos, inferiores a un punto porcentual. Mientras que Asahi señaló que el apoyo a la primera ministra “seguía siendo sólido”, Kyōdō lo describió como “estable”.

La primera ministra mantiene su fortaleza seis meses después

Al comparar los índices de popularidad obtenidos por la primera ministra Takaichi en noviembre de 2025 (en las primeras encuestas realizadas tras el inicio de su mandato) con los de abril de 2026, seis meses después, se observa que sus índices de aprobación han descendido y los de desaprobación han aumentado en las ocho encuestas. En general, su apoyo sigue siendo indudablemente sólido, pero parece que la opinión negativa va en aumento con el paso del tiempo.

La caída más acusada en este periodo de seis meses se ha registrado en la encuesta del diario Mainichi, donde la valoración de Takaichi ha bajado 12 puntos, pasando del 65 % al 53 %. En el resto de encuestas, la caída ha sido menos pronunciada, situándose entre 4 y 6 puntos.

Variaciones en los índices de aprobación, de noviembre de 2025 a abril de 2026

Asahi: –5,0 puntos

Jiji: –4,7 puntos

Kyōdō: –6,1 puntos

Mainichi: –12,0 puntos

NHK: –4,4 puntos

Nikkei: –6,0 puntos

Sankei: –5,0 puntos

Yomiuri: –6,0 puntos

La encuesta de Jiji Press ha situado de manera constante el índice de aprobación de Takaichi Sanae en torno al 60 % desde que su Gobierno tomó forma el pasado otoño. La mandataria alcanzó un elevado 63,8 % en noviembre del año pasado, poco después de asumir el cargo; la cifra descendió al 59,9 % en diciembre, pero volvió a recuperarse hasta el 63,8 % en febrero de 2026, mes en que se celebraron las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) de Japón. En los dos meses posteriores, los niveles de apoyo volvieron a retroceder, aunque siguen muy lejos del desalentador 27,9 % de aprobación que registró su predecesor, Ishiba Shigeru, en marzo de 2025, cuando su Administración cumplía también medio año en el poder.

Aumento de los precios y malestar social

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la atención pública se ha centrado principalmente en el aumento de los costes de la energía y de los precios de los bienes de consumo. La encuesta del Sankei Shimbun preguntó a los encuestados sobre la escalada de los precios de los combustibles provocada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, y reveló que un 52,2 % consideraba que el Gobierno japonés no estaba haciendo lo suficiente para afrontar la situación. Cerca del 80 % de los participantes en las encuestas de NHK y Yomiuri Shimbun señalaron la crisis iraní y el aumento de los precios del petróleo como factores que alimentaban su preocupación por la economía doméstica. Por su parte, el sondeo de Nikkei reveló que la principal preocupación política entre los encuestados eran las medidas para hacer frente al encarecimiento de los precios.

(Publicado originalmente en japonés el 1 de mayo de 2026. Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae sonríe durante la sesión de la Dieta celebrada el 23 de abril para aprobar un proyecto de ley por el que se crea el Consejo Nacional de Inteligencia de Japón. © AFP/Jiji.)