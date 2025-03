‘La belleza del japonés’: una nueva faceta de Donald Keene

Fuera de Japón, Donald Keene (1922-2019) logró fama internacional como uno de los principales traductores, intérpretes y académicos sobre Japón en tiempos modernos, pero fue aún más conocido y admirado en Japón. Sus libros más importantes, incluyendo su magistral multivolumen History of Japanese Literature (Historia de la literatura japonesa), se publicaron traducidos al japonés —algunos de ellos incluso antes que sus versiones en inglés— y obtuvieron una serie de prestigiosos premios. También fue elegido por contribuciones a las revistas literarias de vanguardia en Japón. Incluso en su barrio de Tokio, cuando salía a hacer compras en las tiendas locales, a menudo lo paraban los ancianos simplemente para estrecharle la mano (algo que, me dijo, le encantaba). Eventualmente Keene logró un cierto carisma de celebridad que hizo de su obtención de la ciudadanía japonesa a edad avanzada material de titulares.

Los lectores japoneses no solo se interesaban por los conocimientos de Keene sobre Japón; también querían saber sus opiniones personales, la historia de su vida, qué lo impulsaba. Esto derivó en varios libros escritos específicamente para el público japonés, incluyendo Nihongo no bi (“La belleza del japonés”), publicado por Chūō Kōron en 2000.

La forma en que Nihongo no bi vio la luz representa toda una historia por derecho propio. Cuando Keene tenía 62 años, la revista mensual Chūō Kōron le pidió que escribiera una serie de breves ensayos personales para abrir cada número durante dos años, de enero de 1985 a diciembre de 1986. Keene decidió analizar las cualidades distintivas de la lengua japonesa y componer los ensayos en japonés en lugar de traducirlos del inglés, como había sido su costumbre para obras más largas. La decisión le resultó natural, ya que para entonces podía afirmar con comprensible orgullo que “el japonés no es una lengua extranjera para mí” (私にとって日本語は外国語ではない。). Estos ensayos se combinaron posteriormente con otros que había escrito en japonés durante los años ochenta y principios de los noventa, dando lugar a Nihongo no bi.

El libro se divide en tres partes. La primera comprende los veinticuatro ensayos breves descritos anteriormente, un bazar de hechos poco conocidos y observaciones punzantes sobre la lengua japonesa. Los ensayos de la segunda parte (que, todo hay que decirlo, a veces se solapan con sus escritos en inglés) giran en torno a su amistad con diversos artistas, académicos e intelectuales de renombre, como Abe Kōbō, Mishima Yukio, Edwin Reischauer, Shiba Ryōtarō y la pianista Nakamura Hiroko, así como reflexiones sobre Ishikawa Takuboku y Tokuda Shūsei, escritores de una época anterior, y el erudito Tsunoda Ryūsaku, a quien llamaba “mi maestro”. (A decir verdad, el año pasado me pidieron que tradujera al inglés tres ensayos de la segunda parte, empeño al que debo mi descubrimiento del libro). La tercera sección comprende ensayos sobre la propia vida y pensamientos de Keene, incluido un largo relato de su viaje por la Ruta de la Seda.

He leído casi todo lo que Keene escribió sobre sí mismo en inglés, pero hay cosas en esta sección que desconocía sobre él. Destacan dos ensayos en particular: “Escape as a Way of Life” (“La huida como forma de vida”) y “Thoughts on Death” (“Pensamientos sobre la muerte”).

“La huida como forma de vida” traza el deseo de escapar, arraigado en la soledad infantil, como el leitmotiv de toda su vida. Aquí está mi traducción de la sección inicial del ensayo:

De niño debí de estar repleto de sueños, pero hoy solo recuerdo uno, el sueño de escapar. A lo largo de mis años escolares, desde la escuela primaria hasta el instituto, siempre fui el niño más bajo de mi curso. Por pequeño que fuera, estoy seguro de que si hubiera realizado un esfuerzo consciente podría haber mostrado un desempeño respetable en las competiciones deportivas y demás, pero estaba acostumbrado a superar los estudios sin problema, y nunca se me ocurrió la idea de esforzarme en el atletismo para ganarme el respeto de mis compañeros. Mi único pensamiento era que si no reconocían el verdadero valor que escondía mi enjuto cuerpo, prefería escapar a un mundo diferente, en el que me comprendieran como era debido.

El cine era la forma más sencilla de evadirse. Como no solía tener dinero, no podía pasarme por allí cada vez que me apetecía, pero me las arreglaba para ir al menos todos los sábados. También había un estudio de cine no muy lejos de mi casa, en Brooklyn, y de vez en cuando me quedaba merodeando por la entrada. De alguna manera me imaginaba que algún productor o director saldría a verme y exclamaría: ‘¡Eres justo el chico que estábamos buscando para interpretar este papel!’. Por desgracia, por muchas veces que me presentara, siempre pasaba desapercibido. Nadie me dijo siquiera ‘¡Lárgate de aquí, chaval!’, en la jerga de entonces.

Otro método de evasión que tenía era estudiar detenidamente un mapa del mundo en busca de un lugar en el que pudiera vivir feliz para siempre. En aquella época coleccionaba sellos, así que conocía los paisajes de muchos países y los rostros de muchos personajes famosos. Atraído por su paisaje, su clima y su lejanía de otras islas, me decidí por la isla de Reunión, un territorio francés en el océano Índico, como mi refugio imaginario.

No pensé en cómo me mantendría en Reunión una vez que consiguiera escapar. Supongo que me imaginaba pasando el tiempo felizmente admirando las innumerables cascadas que tantas veces había visto en mis sellos, y visitando la oficina de correos para comprar nuevas emisiones de sellos. Lo que importaba era la huida en sí, no el después, así que dejaba de lado los asuntos materiales, como la forma de ganarme la vida.

Para cuando pude llegar por fin a Reunión era 1963, y yo tenía 41 años. Hacía tiempo que había renunciado a mis sueños de evasión, pero por la noche, mientras paseaba por las calles oscuras y sin farolas de la ciudad, me preguntaba en qué tipo de persona me habría convertido si mi sueño de infancia se hubiera hecho realidad. A la mañana siguiente, siguiendo las recomendaciones del recepcionista del hotel, partí hacia los lugares más bellos de la isla. Había, en efecto, muchas cascadas. También fui al cementerio de Hell-Bourg, un encantador pueblo de montaña. A medida que deambulaba entre las lápidas leyendo las inscripciones, algunas de hacía más de doscientos años, no pude evitar preguntarme si los franceses allí enterrados habían encontrado la felicidad en su lugar de refugio.