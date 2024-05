Saber más sobre los dioses de Japón: formas de adoración

Hirafuji Kikuko HIRAFUJI Kikuko

Profesora de la Facultad de Cultura Sintoísta, Universidad Kokugakuin. Nacida en 1972. Especializada en mitología. Directora del Instituto de Cultura Japonesa de la misma universidad. Entre sus principales publicaciones se incluyen Shinwa no arukikata – Kojiki-Nihon shoki no monogatari wo taikan dekiru fūkei (“Un paseo por los mitos: guía de paisajes y santuarios donde experimentar las historias de Kojiki y Nihon shoki”; Shūeisha, 2022) y Shinwa de tadoru Nihon no kamigami (“Rastreando a los dioses japoneses a través de los mitos”’; Chikuma Shobō, 2021).